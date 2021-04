Premierul, despre îmbunătățirea perspectivei de către S&P: Eroii sunt antreprenorii

de Vladimir Ionescu , 17.4.2021

“Am reușit să stabilizăm economia în condițiile în care, așa cum am promis, nu am mărit vreo taxă și nu am introdus vreo alta”, a spus premierul Florin Cîțu, într-o declarație de presă organizată sâmbătă, după ce agenţia de rating Standard & Poor’s a reconfirmat vineri la “BBB minus /A-3” ratingul României pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută şi în monedă locală şi a îmbunătăţit perspectiva de la “negativ” la “stabil”.

Coaliţia de guvernare condusă de PNL a câştigat clar şi fără dubiu încrederea instituţiilor internaţionale şi a investitorilor străini, a mai spus premierul.

“Aveți obligația să aplicați reformele rapid, pentru bunăstarea tuturor românilor”, le-a transmis premierul miniștrilor din cabinetul său.

Declarația premierului: