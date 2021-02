Patronatele din turism au demarat procesul de dare în judecată a statului / 15.000 de unități de cazare și restaurante riscă falimentul

de Vladimir Ionescu , 3.2.2021

Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA) a inițiat procedura legală de a da în judecată autoritățile pentru restricționarea activității și lipsa despăgubirilor, a declarat, miercuri, Daniel Mischie, președintele organizației, într-o conferință de presă.

“HORA a inițiat procedura legală prin care vrem să dăm în judecată autoritățile și urmăm procedura cu o casă de avocatură, în special pentru restricționarea activității. Analizăm ce înseamnă acei 20% (ajutorul care urmează să se acorde beneficiarilor din domeniul turismului sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj – n. r.) comparativ cu faptul că noi dorim să dăm în judecată autoritățile, și mă refer la autoritățile centrale. Și am început cu Prefectura și continuăm cu Guvernul. Este un parcurs anevoios, după cum știți, din punct de vedere juridic, dar noi am demarat procesul de a da în judecată anumite entități pentru restricționarea activității și lipsa despăgubirilor în acest sens”, a spus Mischie, citat de Agerpres.

El a subliniat că, în principal, HORA va acționa în judecată Prefectura, care a pus în practică ceea ce a hotărât Guvernul, după care se va îndrepta împotriva Guvernului.

“Ne îndreptăm împotriva legii date de Guvern, după care despăgubirile le vom cere de la Ministerul Finanțelor. Noi facem o acțiune în toată țara (…) Noi de ce suferim azi? În momentul în care m-ai închis, deși respect toate regulile pe care tu le-ai pus, eu cred că tu trebuie să mă despăgubești. Noi nu avem nevoie azi de implicarea statului dacă statul ne lasă să funcționăm, dar dacă statul vrea să rezolve criza sanitară prin închiderea industriei, atunci trebuie să despăgubească o anumită industrie. Nu este nicio problemă. Înțelegem că este o problemă sanitară, înțelegem să închidem sau să funcționăm restricționat, dar nu putem să plătim tot noi pentru asta. Statul trebuie să plătească pentru asta”, a afirmat președintele HORA.

Acesta a adăugat că statul are posibilitatea să se împrumute și să recupereze bani din bugetul Uniunii Europene, deci trebuie doar să vrea.

“Și aș vrea să vă spun asta: cred că statul, mai ales român, are posibilitatea să se împrumute azi și statul, mai ales român, are posibilitatea să recupereze din bugetul UE, din exercițiul 2021-2027 toți banii, având în vedere că s-a extins până la sfârșitul anului cadrul temporar, s-a majorat suma cu care poate fi despăgubită o companie, de la 800.000 la 1,8 milioane euro. Deci, statul doar trebuie să vrea. Cine reprezintă statul, Guvernul, trebuie să-și facă treaba. Azi nu prea se întâmplă acest lucru. Sau nu în timpul în care noi avem nevoie”, a punctat Daniel Mischie.

Reprezentantul HORA a precizat că există riscul ca aproape 15.000 de unități de cazare și restaurante să nu se mai deschidă din cauza prelungirii restricțiilor și a întârzierii despăgubirilor.

”Ce se întâmplă din punct de vedere al antreprenorilor, din 40.000 de unități care funcționează în țară, probabil aproape 15.000 nu se vor mai deschide niciodată, adică 13.000 de antreprenori nu vor mai avea afaceri care să aibă angajați și care să livreze taxe și impozite în această țară”, a declarat Mischie.

Guvernul a adoptat măsura pentru acordarea de sprijin financiar pentru companiile din domeniul turismului, adică structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată de criza pandemică, vor primi sub forma unor granturi 20% din scăderea cifrei de afaceri din 2020 raportat la 2019. În ordonanța de urgență care reglementează această măsură de sprijin, este prevăzut faptul că întreprinderile vor primii banii abia în vara acestui an, ceea ce înseamnă că ar fi prea târziu pentru multe întreprinderi din industrie.