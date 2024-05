Parteneriat strategic Envisia – AMEPIP

În cadrul conferinței internaționale “Future of Governance”, ENVISIA – Boards of Elite și Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) au anunțat oficial lansarea unui parteneriat strategic educațional.

Acest parteneriat, anunță un comunicat ENVISIA, este destinat să promoveze excelența în guvernanța corporativă și profesionalizarea membrilor consiliilor de administrație din sectorul public și privat.

În plin proces de aderarea la OCDE suntem constant angajați în alinierea completă la standardele și practicile europene în materie

“Într-o lume în continuă schimbare și ținând cont de contextul social-politic care nu prea mai permite, în ultima perioadă, veștilor bune și evenimentelor cu impact pozitiv să ajungă primele la noi, m-am bucurat să particip la un eveniment altfel. Un eveniment aflat deja la cea de-a 3 a ediție și care a adus alături oameni din business, administrație publică, cercetare, mediul academic și societatea civilă.

Am deschis lucrările Conferinței „Future of Governance”, organizată de Asociația Envisia, în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului.

Evenimentul a facilitat o serie de discuții despre oportunități, rigoare, prioritățile de reformă pe care ni le asumăm în domeniul guvernanței corporative și despre pașii pe care Guvernul României îi face constant pentru a preveni orice fel de abatere de la cadrul legislativ european și pentru a crea un mediu de business echitabil și credibil pentru toate companiile din România, indiferent dacă au capital exclusiv privat sau mixt, public-privat.

Avem multă nevoie de specialiști în domeniul guvernanței corporative. Mai ales acum, în plin proces de aderarea la OCDE, când suntem constant angajați în respectarea și alinierea completă la standardele și practicile europene în materie.

Felicit Asociația Envisia pentru organizarea Conferinței, dar și pentru activitatea pe care o desfășoară și pentru efortul constant de a identifica parteneriate educaționale de prestigiu, atât pentru profesionalizarea membrilor consiliilor de administrație prin programe de studiu precum Master of Arts in Board Practice and Directorship (în parteneriat cu Henley Business School), sau Guvernanța Corporativă care creează Valoare (în parteneriat cu Bursa de Valori București), dar și pentru proiectele sale viitoare.”, a declarant Dl. Mircea Abrudean, Secretar general al Guvernului.

Moment crucial pentru guvernanța corporativă în România

„A fost o onoare să fiu alături de profesioniști și parteneri de valoare în domeniul guvernanței corporative la cea de-a treia ediție a „Future of Governance” organizată de ENVISIA – Boards of Elite. Acest an marchează un moment crucial pentru guvernanța corporativă în România, un domeniu în care, prin colaborarea cu experți internaționali și instituții precum OECD, am reușit să integrăm cele mai bune practici. Privind înapoi la progresele noastre, observăm că aceste eforturi ne-au plasat adesea în liga promotorilor bunelor practici în guvernanța corporativă.

Parteneriatul pe care l-am lansat și îl consolidăm cu ENVISIA subliniază angajamentul nostru comun de continua această călătorie de excelență și inovație în guvernanța corporativă și în profesionalizarea rolului de membru în consiliu de administrație. Această colaborare nu doar că ne unește în obiective comune, dar și amplifică impactul pe care dorim să îl avem în ambele sectoare, public și privat, aliniindu-ne la standardele stricte ale OECD.

Este esențial să atragem și să valorificăm expertiza din sectorul privat, iar prin inițiative precum tabloul de board și corpul administratorilor, AMEPIP își propune să dezvolte și să mențină o comunitate de experți bine informată și pregătită pentru a ocupa poziții cheie în consilii de administrație. În acest mod, promovăm o guvernanță corporativă nu doar conformă, ci lideră în practicile de excelență la nivel global.” a declarat dl Mihai Precup, Președinte AMEPIP cu ocazia semnării parteneriatului educațional strategic cu Envisia- Boards of Elite.

Punem bazele unor structuri de guvernanță responsabile

“Educația specializată pentru promovarea celor mai bune practici de guvernanță corporativă și profesionalizarea rolului de membru de board este misiunea și esența activității Envisia – Boards of Elite. Acest imperativ este realizat prin parteneriate de top cu universități, asociații profesionale și organizații relevante pe plan național și internațional și prin colaborarea cu experți și practicieni de renume.

Prin semnarea parteneriatul educațional strategic cu AMEPIP, ne asumăm responsabilitatea de a contribui activ la demersurile României de aderare la OCDE prin dezvoltarea de programe și cursuri care să asigure portofoliul de cunoștințe, abilități și competențe necesare unui membru de board profesionist, să pună bazele unor structuri de guvernanță responsabile și să contribuie la dezvoltarea unui mediu de afaceri care să genereze progres economic și social pe termen lung.” a declarat Dr. Gabriela Hârțescu, Decan și Membru de Board al Envisia – Boards of Elite.

