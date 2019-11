[P] Două faze cu Dan Barna. De ce crede Cristian Ghinea în candidatul USR PLUS

de Cristian Ghinea , 5.11.2019

Cristian Ghinea, fost ministru al fondurilor europene, actual europarlamentar USR este cel care i-a propus lui Dan Barna în 2016 să intre în sistemul public de gestionare a fondurilor europene. Acesta explică, în textul de mai jos, care sunt momentele cheie în parcursul politic al candidatului USR PLUS:

***

Dan Barna intră într-o zi în biroul meu și îmi zice că trebuie să sun pe cineva, pe o doamnă directoare. Era seară, târziu, și de obicei la ora aceea mai eram noi, ăștia temporarii, pe acolo – ministrul, secretarii de stat și cabinetele noastre – Păi, mai e cineva pe care să sun, glumesc eu? Era. Și a fost unul dintre telefoanele care ne-au dat energie să mergem mai departe.

L-am cunoscut pe Dan Barna când tocmai fusesem propus pentru ministeriat la Fonduri Europene.

Am organizat o întâlnire cu oameni care se pricepeau la domeniu. M-a impresionat imediat prin claritatea gândurilor sale, capacitatea de a se concentra pe ce e important și pe ce e de interes public, comun pentru toți, nu doar pe plângeri punctuale, și o oarecare candoare în a trata probleme aparent de netrecut cu o atitudine optimistă: “Normal că se poate, eu am noroc și ce îmi propun îmi iese”.

Fraza asta “Eu am noroc și ce îmi propun îmi iese” este atât de caracteristică lui Dan, încât de atunci m-am obișnuit cu ea. Doar că “noroc” e doar un fel de a spune. De fapt, este o credință puternică în faptul că oamenii liberi, care se asociază, se organizează, sunt concentrați pe obiectiv și pot muta munții. Dan tratează toate problemele, toate crizele, toate isteriile, toate surprizele pe care viața le aruncă în față ca pe niște baloți de paie pe care cineva pus pe șotii îi aruncă spre un maratonist în alergare: te oprești doar puțin, te ferești elegant și le lași în urmă, le găsești un loc pe margine celor grave, le ignori pe cele care nu depind de tine.

Implicarea oamenilor buni în serviciul public – fără agendă ascunsă

Astea toate aveam să le aflu mai târziu. Atunci eram un viitor ministru într-un minister bombă, cu programe operaționale suspendate, cu desemnarea autorităților de management mult întârziată, cu un sistem IT mamut promis de alții și la care nu se lucra. Și ăștia erau doar baloții pe care îi știam. La o săptămână după ce am preluat funcția am aflat și că avem 20 de zile să evacuăm sediul ministerului – asta la categoria baloți surpriză.

Deci, să dai de un tip care nu doar că se pricepe, dar vine cu o asemenea atitudine în viață, e noroc chior. M-am interesat despre el și am putut să văd ce înseamnă o reputație ireproșabilă, de la ziariști, oameni de bună credință din minister, și chiar de la concurenți.

Îi propun deci premierului Dacian Cioloș să îl invite să vină secretar de stat la MFE. Este exact modul în care cred că trebuie să implicăm oamenii buni în serviciul public: fără agendă ascunsă, reputația și profesionalismul să primeze. România trebuie condusă de oameni care au dovedit că pot construi ceva în afara politicii și își pun calitățile în serviciul public.

Am început să lucrăm împreună și de atunci consider că invitarea sa la MFE și în viața publică a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat în viața mea.

7 miliarde euro, fonduri UE, intrate în România în 2016

În 2016 au intrat în România 7 miliarde euro din fonduri europene. Aud diverși deștepți acum că banii ăștia ar fi intrat oricum în țară. Cum ar veni, s-a întâmplat să fim și noi pe acolo și deși stăteam la minister paișpe ore pe zi, lucrurile bune care s-au întâmplat au venit cumva automat.

Nu se întâmplă automat. După ani de zile de dezastru cauzat de incompetență și lipsă de curaj, o echipă de oameni din afara sistemului a petrecut luni de zile muncind pe brânci și având curaj să ia decizii. Am închis cu succes bugetul alocat de UE României 2007 – 2013 (n+3 =2016). Am dus absorbția la 98% (guvernul Ponta o lăsase la 58%).

Poate că, bombardați cu știri negative și cu manipulări, v-a scăpat știrea asta la momentul respectiv: 98% absorbție pentru fondurile europene din primul buget de după aderarea la UE. Cu atât s-a închis. După ani de zile în care situația era pe butuci.

De fapt, ca orice criză evitată, e greu de realizat dimensiunea sarcinii. Crizele care se întâmplă sunt ușor de înțeles, oamenii le văd în grozăvia lor. Crizele pe care le-ai ocolit, le știi tu și câțiva care ați fost acolo. Să zicem că echipa de la butoane de atunci a evitat un iceberg bugetar.

Asta înseamnă cele 7 miliarde de euro fonduri europene intrate în 2016, care au ajutat echilibrarea bugetului. Am lăsat țara la cheie unor borfași incompetenți.

Dan Barna a refuzat să renunțe

Ce am făcut pentru asta? Ce a făcut Dan Barna ca secretar de stat însărcinat cu închiderea bugetului? Cum de au intrat acele miliarde în 2016 în România?

Am găsit programele operaționale suspendate pentru suspiciuni de fraudă. Asta înseamnă că nu se mai puteau aduce bani deloc și că proiectele deja plătite ar fi rămas pe bugetul național. Ne-am angajat personal răspunderea la Comisia Europeană pentru planuri de acțiune anti-fraudă și pentru planuri de restructurare. Am vorbit în engleză, fără jenă și având interesul superior al României permanent deasupra noastră. Pe vremea când Viorica Dăncilă făcea “șoping” în română la Bruxelles.

Pe lângă desuspendarea programelor operaționale, am tras cu dinții de ministere, consilii județene, primării să se țină de proiecte, să avem planuri de acțiune pe fiecare proiect semnificativ, astfel încât să predăm documentația la timp și să decontăm banii la Bruxelles.

Dan a mai făcut ceva, ceva ce-l caracterizează profund: a refuzat să renunțe.

Erau cazuri extreme în care autorități publice nu păreau să aibă nicio tragere de inimă să încheie proiectele în timp util. Cazuri de nesimțire, birocrație inutilă, iresponsabilitate și nepăsare pentru bugetul public. Așa cum au fost și cazuri de eroism – o spun direct și apăsat: eroism în apărarea interesului public.

Și așa, ajung la telefonul pentru care venise Dan la mine. Să o sun pe doamna directoare … (nu-i dau numele că ea are de tras apoi cu invidioșii cu pile politice de mai sus, dar îi transmit salutări). “A tras de niște proiecte care păreau că nu mai au nicio șansă să fie trimise pentru decontare, a stat serile cu mine și cu vreo doi funcționari, vreau să o suni să-i mulțumești”, zice Dan. Ăsta e mobilul ei.

Așa că iată-mă, târziu în seară, o sun pe doamna directoare, care nu-mi răspunde. Îi dau un SMS că sunt ministrul și vreau să vorbesc cu ea. Mă sună înapoi timorată și spun: “Doamnă, vreau doar să vă mulțumesc pentru ce faceți, sunteți un om bun!”.

Mi-a spus: “Domnule ministru, mulțumesc, să știți că perioada asta simțim că acolo sus chiar vă pasă și asta înseamnă foarte mult.”

#Tur2FaraPSD

A trecut ceva timp de atunci, și eu și Dan am intrat în politică. Am simțit că doar așa putem schimba pe bune, profund și real, situația.

Dan a candidat și a fost ales președintele unui partid care era cotat la 5% și l-a dus spre o forță politică, în Alianța cu PLUS, care se bate de la egal la egal cu PSD. Care poate să scoată PSD din viitorul nostru dacă reușim #Tur2FaraPSD. Acum, peste câteva zile.

Evident, Dan nu a făcut singur asta. Am facut-o noi, cei aproape 20.000 de membri USR, au făcut-o partenerii noștri din PLUS, au făcut-o miile de voluntari care au stat mereu în stradă și au schimbat politica în România.

Dar știm bine că cineva trebuie să fie scânteia și că fără lider oamenii nu trag. Ce face din Dan un lider politic de excepție este capacitatea sa de a convinge și pe alții să stea cu ochii pe obiectiv, să nu se ducă după fente, să stea cu ochii pe minge.

#FaraPenali

#FaraPenali a fost momentul în care generația noastra și-a coagulat energiile și a bagat spaima în sistem. Dan nu doar că a condus proiectul și că a crezut în el, dar au fost momente în care a fost singurul care a crezut. Nu e o metaforă, literalmente singurul.

Succesul care e acum “Fara Penali în funcții Publice” = 1 milion de semnături a fost la un moment dat în criză. Nimeni nu mai făcuse asta în România, să strângă în stradă semnături pentru schimbarea Constituției. Pe lângă entuziasm, voluntari și dreptatea de partea noastră mai era nevoie de organizare: corturi, logistică, pregătit voluntari, buget. Niște chestii complicate, greu de estimat dată fiind lipsa de precedent. Și era și momentul acela de dinainte ca toată lumea să creadă că se poate, că iese. Să zicem doar că din cele șase luni legale trecuseră aproape trei și eram foarte foarte departe de ținta minimală de jumătate de milion de semnături. O criză uriașă. Putea fi o victorie simbolică uriașă pentru Dragnea: nu au reușit să strângă semnăturile, vax FărăPenali, mai bine CuPenali.

Cineva a venit cu exit plan la Dan. Ce urma să comunicăm pentru a limita pagubele de imagine. Dan i-a spus că nu vrea să audă, că se vor strânge. Ba chiar, adaugă: vă zic că strângem un milion de semnături, zice Dan. Ne cade fața. “Băi, Dane, e matematic imposibil, se strâng câteva zeci de mii pe lună și mai sunt trei luni, în ritmul de acum nu facem juma de milion.”

Nu doar că a refuzat să asculte planul, dar și-a asumat personal conducerea proiectului. Deși nu avea timp, era președinte de partid parlamentar, nu ar fi trebuit să aibă timp de ședințe despre bugete, număr de corturi, procese cu primării etc., Biroul Național a decis și toții membrii USR au primit minuta care anunța că Dan Barna devine manager de proiect la #FaraPenali.

După câteva zile, două autocare plecau din fața sediului USR. Caravana 2 condusă de mine urma să facă turul județelor din Moldova timp de o lună. Caravana 1 condusă de Dan urma să acopere Ardealul și parte din Muntenia. Următoarele două săptămâni au fost cumplite. Încă putea să fie un eșec. Încă nu se pornise valul. A treia săptămână Caravanele #FaraPenali erau un fenomen național, ne așteptau oamenii la intrarea în orășele să ne predea listele de semnături.

Dan Barna este de mai mult de un an prin toată țara. Acum el este fenomenul. Zice că norocul ține cu el. Eu zic că norocul și-l face cu mâna lui.

(Text semnat Cristian Ghinea)