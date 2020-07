OECD: Ravagiile pe care le-a făcut criza Covid în segmentul IMM-urilor la nivel mondial

de Razvan Diaconu , 20.7.2020

Peste un sfert (26%) din cele peste 30.000 de IMM-uri din întreaga lume ce au participat la un sondaj OECD au declarat închiderea activității între ianuarie și mai, pe perioade diferite, în funcție de momentul izbucnirii epidemiei Covid-19.

Mai mult de jumătate din aceste companii au invocat ca principal motiv al întreruperii temporare a activității restricțiile impuse de autoritățile naționale pentru a opri răspândirea noului coronavirus.

Raportul The Future of Business Survey, realizat în mod obișnuit de două ori pe an, va fi efectuat în fiecare lună, pe durata crizei Covid-19, pentru a monitoriza evoluția IMM-urilor și răspunsul lor la această situație fără precedent ce a lovit în mod special afacerile mici.

Sondajul este o colaborare între OECD, Facebook și Banca Mondială și nu reflectă situația dintr-o economie sau o regiune, datele fiind colectate doar de la companiile ce au cont de Facebook.

Acest prim sondaj din pandemie a fost realizat în 50 de state, între 28 și 31 mai, și conține răspunsuri de la peste 30.000 de manageri și patroni de IMM-uri, precizează raportul OECD.

Conform metodologiei OECD, IMM-urile sunt, din punct de vedere al forței de muncă, firmele cu mai puțin de 250 de angajați, iar firme mari sunt cele cu cel puțin 250 de salariați.

Diferențe mari, chiar între state vecine – În Europa, Irlanda a raportat cele mai multe afaceri suspendate

În Asia de Est și regiunea Pacificului, doar 4% din firmele cuprinse în sondaj și-au încetat activitatea, în timp ce în Japonia și Coreea de Sud – 10%, iar în Singapore – 31%.

Diferențele provin din timingul și intensitatea epidemiei, măsurile luate de guverne și de caracteristicele economiilor respective, de exemplu de structura economiei (serviciile au mai fost mai puternic lovite).

În Europa, IMM-urile din Cehia, Țările de Jos, Germania și Suedia au raportat ponderi sub 10%, iar cele mai mari rate de business-uri mici și mijlocii cu activitatea suspendată s-au înregistrat în Irlanda (58% din firmele cuprinse în sondaj) și Marea Britanie (43%).

30% din micro-întreprinderi erau închise în momentul realizării sondajului

Cu acces restrâns la finanțare, firmele mici au avut resurse limitate pentru a face față unei crize prelungite, iar sondajul surprinde impactul devastator asupra celor mai mici afaceri:

26% a fost media la nivel global a IMM-urilor care și-au oprit activitatea

19% din IMM-urile cu peste 50 angajați au raportat că erau închise la sfârșitul lunii mai

în rândul micro-întreprinderilor (firmele deținute și operate de o singură persoană) procentul a fost de 30%

Dintre cei care nu aveau activitate în momentul realizării sondajului, 74% se așteptau să se redeschidă după încetarea pandemiei. Multe dintre aceste IMM-uri s-au pregătit, în timpul restricțiilor impuse de autoritățile naționale, pentru reluarea activității în condiții de siguranță și pentru adaptarea la noul context.

Italia – peste 75% din IMM-uri au raportat prăbușirea vânzărilor

Peste 62% din firmele active au raportat reducerea puternică a cifrei de afaceri, iar peste jumătate din IMM-urile funcționale la sfârșitul lunii mai au declarat diminuarea cu peste 50% a veniturilor, comparativ cu mai 2019. În Italia, peste 75% din IMM-uri au declarat declinul vânzărilor.

57% din firmele cu reduceri de vânzări au spus că diminuarea a fost de cel puțin 50%. În Europa, Marea Britanie, Italia și Portugalia au avut cele mai grave căderi – 68, 69, respectiv 71% din IMM-uri au indicat prăbușirea vânzărilor cu cel puțin 50%.

O treime din firmele mici și mijlocii active au raportat reduceri de personal

Peste o treime din IMM-urile active în momentul sondajului (sfârșitul lui mai) au raportat reducerea numărului de angajați, iar două treimi au înregistrat reduceri de vânzări, unele semnificative.

De menționat că 60 – 70% din angajații la nivel global lucrau în IMM-uri înaintea pandemiei, de aceea starea acestor firme are o importanță deosebită pentru autoriățile naționale.

Există diferențe mari între diferitele regiuni și economii ale lumii, în funcție de intensitatea epidemiei, de forța economiilor și de politicile adoptate de diferitele state – forța de muncă a fost mai puternic afectată în Africa, sudul Asiei și în America de Sud. În Egipt, 51% din IMM-urile deschise la sfârșitul lui mai își reduseseră personalul.

În Europa, 22% din firmele mici și mijlocii active au făcut disponibilizări, cu rate mai mari în Turcia (34% din IMM-urile care funcționau) și Italia (31%). La celălalt pol s-au situat Țările de Jos (13% din firmele active și-au redus personalul), Belgia (14%), Franța (14%), Danemarca (15%), Polonia și Rusia (câte 16%).

Doar IMM-urile din Japonia au înregistrat concedieri la fel de reduse precum cele din Europa.

În SUA, ponderea afacerilor mici și mijlocii deschise care au făcut disponibilizări s-a situat la 29%, iar în Australia – la 31%.

Situația din IMM-urile care și-au suspendat activitatea:

36% din IMM-urile închise din cauza pandemiei au declarat că intenționează să reangajeze aceiași lucrători pe care i-au avut înainte de a fi nevoiți să facă disponibilizări

8% doresc să recruteze alți angajați după ce vor redeschide

Cele mai afectate afaceri – agenții de turism, industria ospitalității și firmele organizatoare de evenimente

Datele agregate arată sectoarele cu cele mai mari rate de firme închise au fost, potrivit studiului:

agențiile de turism (54% închise)

industria ospitalității și firmele ce au ca obiect organizarea de evenimente (47%)

serviciile de îngrijire a copiilor (45%)

spectacole și divertisment (36%)

hoteluri, restaurante și cafenele (32%).

De asemenea, dintre IMM-urile deschise la sfârșitul lui mai: