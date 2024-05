Moartea lui Ebrahim Raisi: incertitudine în Iran, nicio schimbare în politicile regimului – analiză Foreign Policy

Moartea subită a președintelui Iran într-un accident de elicopter creează incertitudine pentru țară pe fondul tulburărilor regionale, arată o analiză Foreign Policy.

Președintele iranian Ebrahim Raisi a murit duminică când elicopterul care îl transporta pe el și o delegație de alți oficiali iranieni s-a prăbușit în munții din nordul Iranului, punând la îndoială viitorul țării și al regiunii.

Epava elicopterului, localizată cu sprijinul UE

Ministrul de externe Hossein Amirabdollahian și alți oficiali de rang înalt au fost, de asemenea, uciși în accident, în timp ce grupul călătorea în provincia iraniană Azerbaidjan de Est, a confirmat agenția de presă a Republicii Islamice. Ceața densă a împiedicat operațiunile de căutare și salvare cu ore înainte de a fi găsit locul accidentului.

Ceața era atât de deasă încât i-a forțat pe iranieni să apeleze la sprijinul sateliților Uniunii Europene pentru a ajuta la localizarea elicopterului.

Moartea lui Raisi pune o pauză unei epoci scurte, dar transformatoare în politica iraniană, care a văzut țara alunecând într-o direcție dură și a amenințării că va aduce Orientul Mijlociu în pragul războiului regional.

Iran, împins într-o direcție conservatoare de regimul Khamenei-Raisi

În cei aproape trei ani la putere, Raisi a mutat politica internă și politica socială a Iranului într-o direcție mai conservatoare și a împins țara și mai mult în rolul de antagonist clar al SUA în regiune, după predecesorul său, Hassan Rouhani, a căutat mai întâi o destindere cu Occidentul în privința programului nuclear al Iranului, înainte de a intensifica atacurile proxy.

Jurist islamic remarcat pentru relația sa strânsă cu ayatollahul Ali Khamenei, considerat de mulți oficiali și experți drept candidat probabil pentru a-i succeda bătrânului lider suprem, mandatul lui Raisi a văzut Iran accelerând îmbogățirea uraniului și încetinind negocierile privind Planul de acțiune cuprinzător comun după Statele Unite au ieșit din acord în 2018.

Iranul, sub conducerea lui Raisi, a sprijinit Rusia în războiul său împotriva Ucrainei, cu exporturi extinse de drone, atacuri sporite ale milițiilor regionale proxy împotriva Statelor Unite și Israelului după atacul transfrontalier al Hamas din octombrie 2023 asupra Israelului. Cu doar o lună înainte de moartea sa, Raisi a lansat un atac masiv cu drone și rachete împotriva Israel.

„Cu Raisi, fără Raisi, regimul este destul de mulțumit”

Experții spun că, indiferent de cine îl va înlocui pe Raisi, este puțin probabil ca strategia pe care acesta a urmărit-o să se schimbe, fiind solidificată în rândul eșaloanelor superioare ale conducerii politice și clericale a Iranului.

„Cu Raisi, fără Raisi, regimul este destul de mulțumit de modul în care s-a desfășurat Orientul Mijlociu după 7 octombrie”, a declarat Behnam Ben Taleblu, un cercetător senior axat pe Iran la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor (FDD). „Iran și-a continuat strategia ucigașă prin mii de pași, trăgând indirect împotriva SUA și Israel prin intermediari, apoi chiar direct.”

Listă scurtă de posibili succesori

În conformitate cu Constituția iraniană, prim-vicepreședintele Mohammad Mokhber a fost numit președinte interimar pentru următoarele 50 de zile, până când vor putea fi convocate alegeri.

Recentele alegeri parlamentare au atras o prezență scăzută record la vot. Mai mult, Khamenei și aliații săi au depus eforturi semnificative pentru a asigura victoria lui Raisi în timpul ultimelor alegeri prezidențiale din 2021, descalificând potențialii rivali.

Dincolo de orizontul alegerilor anticipate și al alegerilor prezidențiale stabilite pentru anul viitor, există un potențial de agitație la vârful clasei conducătoare din Iran. Cu o listă scurtă de posibili succesori ai lui Khamenei, în vârstă de 85 de ani, în afară de fiul șefului statului, Mojtaba Khamenei, moartea lui Raisi ar putea arunca în confuzie viitorul politic al țării.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), cea mai mare ramură a forțelor armate iraniene care controlează părți importante din economia țării, ar putea, de asemenea, să folosească această tulburare pentru a-și întări influența.

„Nu există un moștenitor aparent dacă Khamenei dispare”, a declarat David Des Roches, profesor la Centrul de Studii Strategice pentru Orientul Apropiat și Asia de Sud al Universității Naționale de Apărare și colonel în retragere al armatei americane. „Ceea ce este cu adevărat interesant este să vedem dacă IRGC va finaliza practic o lovitură de stat dată cu încetinitorul”.

”Puneți-vă centurile de siguranță”

„Accidentul și moartea președintelui Raisi și a ministrului său de externe vor zgudui politica iraniană”, a scris Afshon Ostovar, profesor asociat la Naval Postgraduate School și expert de lungă durată în Iran, într-o postare pe X înainte ca moartea președintelui să fie confirmată.

„Indiferent de cauză, percepțiile de joc murdar vor fi numeroase în cadrul regimului. Elementele ambițioase pot face presiuni pentru a obține avantaje, obligând reacții din partea altor părți ale regimului. Puneți-vă centurile de siguranță.”

În timp ce experții au declarat că este puțin probabil ca o figură liberală să apară fie la alegerile anticipate, fie la alegerile prezidențiale iraniene din 2025, moartea lui Raisi ar putea lăsa o mică deschidere pentru mișcările de protest care au persistat sub aparența unui calm social.

„Aceste mișcări nu sunt moarte”, a declarat Ben Taleblu, expertul FDD. „Ele operează la nivel scăzut, la periferie – de obicei greve, sindicate, genul acesta de lucruri. Dar povestea mișcării de protest iraniene este întotdeauna o chestiune de când și nu de dacă.”

„Președintele Republicii Islamice este un executant, nu un decident”, a explicat Jason Brodsky, director de politici la United Against Nuclear Iran. „Astfel, politicile Republicii Islamice, fundamentele acestor politici, vor rămâne aceleași” continuă el, citat de The Times of Israel.

***