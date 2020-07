Mediul de afaceri – pledoarie pentru implementarea unui sistem național de identitate electonică

de Razvan Diaconu , 30.7.2020

Confederația Patronală Concordia și organizațiile membre solicită Guvernului și Parlamentului României prioritizarea implementării sistemului național de identificare electronică și alinierea diverselor proiecte publice și inițiative legislative pentru a asigura un cadru coerent și infrastructura necesară pentru accelerarea procesului de digitalizare a României.

În cadrul unei dezbateri online organizate miercuri, Concordia și-a exprimat disponibilitatea și interesul de a colabora cu autoritățile relevante pentru a susține eforturile de implementare a acestui sistem critic.

Sistemul național de identificare electronică (Single Sign-on, în termeni de specialitate) este proiectul pe care Mihai Matei, președinte ANIS, l-ar dori implementat cât mai rapid în România. Un document de poziție prezentat de Confederația Concordia explică importanța acestui sistem de identificare electronică.

Pledoarii pentru schimbare

Dacă până la momentul declanșării crizei coronavirus digitalizarea serviciilor publice putea fi considerată doar o măsură de eficientizare a aparatului public, perioada de izolare a arătat că digitalizarea este o prioritate strategică și un obiectiv de siguranță națională.

În astfel de momente excepționale, buna funcționare a statului depinde de existența unor sisteme informatice. Declarativ, președintele, premierul și politicienii susțin la unison procesul de digitalizare, dar ”în teren” schimbarea apare foarte greu.

” În domeniul digitalizării România este o tară de contraste. Există două Românii: una a pixului albastru, cu care trebuie să semnezi diferite acte, și cea digitală. Când vorbim despre digitalizare, problema e de implementare a proiectelor și de ambiția de a face. Avem un număr foarte mare de oameni care lucrează în sectorul public, dar asta nu înseamnă că avem și o mare capacitate de a impleneta. Capacitatea administrativă e o problemă și asta ar fi o parte din răspunsul la întrebarea: dacă toată lumea, și Guvernul, și mediul privat, vrea digitalizare, de ce nu se întâmplă?”, se întreba retoric miercuri Steven van Groningen, președintele Confederației Patronale Concordia.

Opinii similare a exprimat și Mihai Matei: ”Suntem într-o Ronânie cu două viteze- sectorul privat, care adoptă cu rapiditate tehnologii noi, și sistemul public, clar rămas în urmă din punct de vedere tehnologic. Un decalaj de minim 10 ani”.

În condițiile în care multe sisteme informatice mari din România sunt învechite, Mihai Matei spune că România trebuie să profite la maximum de acest moment, în care UE disponibilizează sume de ordinul a zeci de milioane de euro pentru digitalizare.

La ce folosește identitatea electronică

Autentificarea electronică este procesul care permite confirmarea identității electronice a unei persoane fizice sau juridice. O componentă esențială în procesul de digitalizare a serviciilor publice este implementarea unui sistem național de identificare electronică care să asigure autentificarea, în condiții de siguranță și protecție a datelor personale, atât a persoanelor fizice,cât și a persoanelor juridice (instituții publice, companii, asociații etc.).

Sistemul trebuie să fie de tip Single Sign-On, care asigură și garanția identității persoanelor, ce poate fi implementat folosind tehnologii și standarde existente. Sistemul permite utilizarea aceluiași cont de email pentru accesarea mai multor aplicații online, inclusiv aplicații dezvoltate de terți, în condiții de siguranță informatică și cu respectarea prevederilor privind protecția datelor personale.

Sistemul va putea fi utilizat atât de instituții publice (ex. pentru plată contribuții fiscale, impozite locale, declarații, etc.) cât și de companiile private pentru implementarea aplicațiilor și serviciilor online (ex. pentru comerț online, plată facturi utilități, etc.)

Pilon de bază în digitalizarea României, sistemul național de identificare electronică va accelera procesul de digitalizare atât în domeniul public cât și în cel privat. Implementarea acestui sistem va permite oricărei instituții publice și companii să dezvolte mult mai ușor servicii și aplicații online accesibile persoanelor fizice și juridice.

Mai important, implementarea sistemului de identificare electronică națională va simplifica, de asemenea, procesul de integrarea a diverselor sisteme informatice ale statului.

Exemple de utilizare

Implementarea sistemului ar permite implementarea mult mai ușoară a multor sisteme pentru care autentificarea utilizatorilor este esențială, cum ar fi:

Sistemul administrațiilor financiare prin care persoanele fizice și juridice își vor putea accesa online situațiile financiare și își vor putea achita datoriile către stat prin mijloace electronice. Un astfel de sistem va contribui la creșterea gradului de colectare a taxelor și la reducerea semnificativă a cheltuielilor operaționale (hârtie, tipărire, comunicare).

prin care persoanele fizice și juridice își vor putea accesa online situațiile financiare și își vor putea achita datoriile către stat prin mijloace electronice. Un astfel de sistem va contribui la creșterea gradului de colectare a taxelor și la reducerea semnificativă a cheltuielilor operaționale (hârtie, tipărire, comunicare). Sistemul online al justiției prin care justițiabilii și avocații vor putea interacționa online în cadrul proceselor aflate pe rolul instanțelor de judecată. Persoanele vor putea depune online toate documentele asociate procesului reducând semnificativ cheltuielile sistemului de justiție cu tipărirea, scanarea și comunicarea. Acest sistem va permite de asemenea degrevarea personalului din justiție ceea ce va conduce la celeritatea actului de justiție cu efecte benefice asupra societății.

prin care justițiabilii și avocații vor putea interacționa online în cadrul proceselor aflate pe rolul instanțelor de judecată. Persoanele vor putea depune online toate documentele asociate procesului reducând semnificativ cheltuielile sistemului de justiție cu tipărirea, scanarea și comunicarea. Acest sistem va permite de asemenea degrevarea personalului din justiție ceea ce va conduce la celeritatea actului de justiție cu efecte benefice asupra societății. La nivel local , contribuabilii își vor putea accesa situațiile privind taxele locale pe care le vor putea plăti online. De asemenea contribuabilii vor putea interacționa online cu primăriile de care aparțin.

, contribuabilii își vor putea accesa situațiile privind taxele locale pe care le vor putea plăti online. De asemenea contribuabilii vor putea interacționa online cu primăriile de care aparțin. Un sistem de notificări prin care persoanele pot fi notificate pe email atunci când primesc o amendă sau există anumite facilități pentru plata unor taxe. Un astfel de sistem ar conduce de asemenea la o colectare mai bună a taxelor.

În mod evident, orice proiect de digitalizare a unei instituții publice va genera reduceri semnificative de costuri la bugetul de stat, printre care:

Reducerea efortului de scanare a documentelor pe hârtie, care poate fi considerabil în cazul anumitor instituții (spre exemplu în sistemul de justiție)

Reducerea semnificativă a efortului de procesare manuală a informațiilor, respectiv dactilografierea informații de pe hârtie în formă electronică

Reducerea consumului de hârtie și a consumabilelor

Reducerea investițiilor în echipamente (imprimante, scannere etc.)

Reducerea costurilor de mentenanță a echipamentelor

Reducerea costurilor generate de erori umane

Reducerea semnificativă a costurilor de comunicare prin poștă

Pașii de urmat

Pentru implementarea coerentă a acestui sistem este în primul rând necesară alinierea cu alte proiecte și inițiative legislative conexe, printre care proiectul de implementarea a cărților electronice de identitate și legislația privind semnătura electronică, ambele importante accelerarea digitalizării României.

Este important de subliniat că sistemul propus nu înlocuiește semnătura electronică sau cărțile electronice de identitate, însă este foarte important ca aceste inițiative să fie aliniate și integrate.

Concret, sistemul trebuie să fie integrat cu noul sistem de cărți electronice de identitate, și să țină cont de particularitățile tehnice ale acestora, dar în același timp să permită și autentificarea persoanelor juridice prin reprezentanții legali persoane fizice.

De asemenea, sistemul de identificare electronică trebuie să permită integrarea cu semnături electronice calificate, respectiv utilizatorii trebuie să poate asocia conturilor și dispozitive criptografice (respectiv cheile publice ale certificatelor electronice).