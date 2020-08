Medicii de familie cer vaccin antigripal gratuit pentru toți elevii

de Vladimir Ionescu , 18.8.2020

Medicii de familie cer Guvernului asigurarea de vaccinuri antigripale gratuite pentru toți copiii de vârstă școlară, în contextul epidemiei de coronavirus. România a comandat pentru viitorul sezon trei milioane de doze de vaccin, pentru grupele vulnerabile în cazul gripei, iar în învățământul preuniversitar sunt înscriși aproape trei milioane de copii.

„Toamna reprezintă sezonul cu o incidență crescută a virozelor respiratorii și de debut a infecțiilor gripale. În acest an ne confruntăm, suplimentar, cu o transmitere comunitară crescută a infecției cu SARS COV2. În plus, începerea anului școlar implică o intensă activitate birocratică medicală. Se cer avize, scutiri, adeverințe, dosare medicale etc. și se aglomerează activitatea la cabinete pentru obținerea acestor acte medicale”, se arată într-un comunicat al Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF).

Autoritățile au promis dublarea dozelor de vaccin antigripal, până la trei milioane de fiole. Beneficiază gratuit de vaccinul antigripal persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, cele care suferă de boli cronice, în special boli respiratorii şi cardiovasculare, boli metabolice, copiii, bătrânii instituţionalizaţi, personalul medical și femeile însărcinate.

Propunerile medicilor de familie în contextul începerii noului an școlar în plină epidemie de Covid-19

Responsabilizarea familiilor

identificarea precoce, în familie, a copiilor cu semne de afecțiuni respiratorii acute și izolarea acestora la domiciliu. Nu există criterii clinice validate științific de diferențiere clinica certă între infecția COVID 19, gripă și virozele sezoniere; prezența în școală și ulterior în sălile de așteptare de la cabinetele de medicina de familie, a elevilor cu oricare dintre afecțiunile enunțate reprezintă un risc semnificativ pentru răspândirea acestor boli, inclusiv a infectiei cu SARS COV 2, atrage atenția SNMF.

Implementare:

Distribuirea de materiale cu informații clare, scurte și precise către părinți privind identificarea precoce a semnelor de infecții respiratorii (media, afișaj, instrucțiuni scrise oferite de școli, instruirea directă de către învățători și diriginți);

Instruirea părintelui în școala, prin intermediul media, cabinete, cu privire la atitudinea de urmat: copilul va fi reținut la domiciliu chiar și la semne minore de boală și medicul de familie va fi contactat telefonic.

Renunțarea la birocrația începutului de an

Se propune renunțarea la următoarele documente pentru care s-ar aglomera, cu risc de propagare a Covid-19, a cabinetele medicilor de familie:

adeverințe medicale care să ateste capacitatea copilului de a participa la orele de sport. Vor fi solicitate medicilor de familie doar adeverințe care atestă încadrarea într-o categorie scutită de efort fizic;

aviz epidemiologic pentru (re)intrarea în colectivitate;

fișa de vaccinări;

adeverințe de boli cronice pentru părinți! (deși nu există această cerință în legislație, anumite școli și licee solicită astfel de documente);

adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate (deși este nevoie de acest document numai la intrarea într-un nou ciclu de învățământ, unele unități școlare solicită pentru toți elevii un astfel de document, care are doua pagini și presupune examen clinic complet pe aparate și sisteme, înregistrarea greutății, înălțimii, TA etc.)

Alte propuneri: