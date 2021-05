Marcel Ciolacu a plecat de la Guvern dezamăgit că premierul nu se lasă ajutat în chestiunea PNRR

de Vladimir Ionescu , 20.5.2021

Președintele PSD Marcel Ciolacu a participat, joi, împreună cu prim-vicepreședintele Sorin Grindeanu și reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor, la o discuție cu premierul Florin Cîțu, cu ministrul Cristian Ghinea și cu vicepremierii Dan Barna și Kelemen Hunor pe tema Planului Național de Redresare și Reziliență – PNRR.

La finalul discuțiilor, Marcel Ciolacu a declarat că spera într-o ”discuție mai aplicată”, iar premierul Cîțu a anunțat că se va uita pe propunerile PSD de completare a PNRR, poate ”prin minune” va găsi ceva constructiv acolo.

Nimeni nu a precizat dacă părțile au convenit asupra votului din Parlament, așteptat de Comisia Europeană, pe noua structură de venituri proprii a Uniunii, România fiind între cele 6 state membre care încă nu au aprobat în Parlament documentul fără de care Comisia nu poate începe campania de împrumuturi care să finanțeze planurile naționale de Recuperare și Reziliență.

La discuția de la guvern au participat, fiind cooptați în delegația PSD, și președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, și președintele Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, Florin Jianu.

”Am luat propunerile celor de la sindicate, de la patronate și propunerile PSD și ne uităm la ele, dacă exista, prin minune, vreo compomentă care sa fie în spiritul a ceea ce vrem să facem în aceasta țară. Astăzi, programul de reforme corectează ceea ce s-a făcut în ultimii ani de zile când PSD a fost la guvernare. PNRR este un program al Guvernului. Nu trebuie să meargă în Parlament. A fost prezentat. Vom decide ce vom face miercuri în Parlament, încă nu a avut loc ședința Birourilor Permanente Reunite”, a declarat Florin Cîțu.

De cealaltă parte, liderul PSD spune că guvernații i-au promis că le vor trimite Planul Național de Redresare și Reziliență pentru a putea fi discutat cu specialiștii.

„Nu am avut în acest moment plăcerea din partea Guvernului de a avea acces alături de partenerii sociali la PNRR. Au fost prezentate niște principii și cam care este viziunea. Avem o promisiune că ni se va trimite acest plan ca să îl putem discuta cu specialiștii să vedem cum găsim mecanisme clare și transparente pentru absorbția acestor bani. Nu am avut detaliile reformelor și aveam și noi propuneri de reforme pentru a fi prinse în PNRR”, a declarat Marcel Ciolacu.

Ciolacu a cerut o descentralizare a alocărilor din PNRR și o entitate care să monitorizeze implementarea planului. Acesta ar vrea ca mai mulți bani să meargă către autoritățile locale și să existe un echilibru între toate regiunile țării.

„Nu cunoaștem concret ce granturi vor merge către IMM-uri și pentru sindicate detaliat care sunt reformele. Este recomandarea Comisiei de a avea acces la aceste informații. Sperăm să deblocăm acest lucru și să stabilim un calendar. Este o propunere să se facă o entitate care să monitorizeze implementarea PNRR-ului. Am luat act de ceea ce au dânșii în PNRR generic. A fost o discuție superficială, un pic în caracterizarea actualei guvernări, așa mai de sus, dar s-a finalizat cu o promisiune. Eu rămân același Marcel Ciolacu, un om de bună credință, care am venit astăzi cu credința că vom ieși tot astăzi cu un plan pentru români. Noi am venit să îl ajutăm pe domnul Cîțu să iasă din impas”, a declarat liderul PSD.