Ludovic Orban și-a depus mandatul de premier. ”Voi fi implicat în negocierile pentru formarea următorului guvern”

de Razvan Diaconu , 7.12.2020

Premierul Ludovic Orban a anunțat luni seara că își depune mandatul de prim-ministru pentru a fi implicat în negocierile pentru formarea unui nou guvern, în urma unei scurte întâlniri pe care a avut-o la prânz cu președintele Iohannis.

După demisia lui Ludovic Orban, guvernul va fi condus interimar de un membru al guvernului care urmează să fie anunțat de președinte.

Declarația premierului Orban:

”România are nevoie de un guvern responsabil, care să reprezinte voința cetățenilor României. Decizia mea de azi vreau să arate un lucru clar: nu mă cramponez de funcție.

Îmi închei mandatul de premier după un an și o lună în care România s-a confruntat cu o perioadă extrem de dificilă, în care românii s-au confruntat cu o pandemie și o criză economică fără precedent.

Am încercat să îmi fac datoria față de români și plec din funcția de premier cu conștiința datoriei împlinite- tot ce a fost omenește posibil am făcut, am încercat să găsim răspunsuri la toate confruntările.

Obiectivul pe care îl am este acela de a construi o majoritate parlamentară care să nu cuprindă PSD. Voi fi implicat în negocierile pentru formarea unui guvern, care să utilizeze toate resursele și oportunitățile. Am convingerea că în viitoarele negocieri PNL va avea capacitatea de a da premierul și de a forma coloana verticală a viitorului guvern”.

Premierul Ludovic Orban a fost luni, singur, la Palatul Cotroceni, invitat la o discuție de președintele Iohannis.

Cu o oră înainte de declarația premierului, președintele Iohannis a spus că ”nu există un câștigător clar al acestor alegeri”.

”Dacă ne uităm pe datele provizorii, vedem că PNL, în 2016, obținut 20%, acum are 25%. USR-Plus, a obținut în 2016 8%, acum au 15%. PSD, de la 45% a scăzut dramatic la 29%. Este clar, dacă adunăm rezultatele, că centrul-dreapta împreună a obținut peste 50% dintre voturile valabil exprimate. Vă spun, acesta a fost obiectivul meu, de accea a trebuit să mă exprim un pic mai des în public în ultimele săptămâni”, a afirmat președintele Iohannis.

După centralizarea proceselor verbale din 19.553 de secții de votare din România, respectiv 84,91% din total, PSD a obținut un scor de 29,79% dintre voturile exprimate pentru Camera Deputaților, respectiv 30,17% dintre voturile exprimate pentru Senat, a anunțat, luni, Biroul Electoral Central.

PNL se menține pe locul al doilea cu circa 25% dintre voturile centralizate. Pe locul al treilea se situează Alianța USR PLUS, care a obținut 15,29% la Senat și 14,85% la Camera Deputaților.