Prefectul Capitalei va fi schimbat, Traian Berbeceanu este posibil înlocuitor

de Razvan Diaconu , 21.10.2020

Premierul Ludovic Orban a anunțat miercuri că îl va schimba pe actualul prefect al Capitalei, Gheorghe Cojanu, după declarațiile controversate privind rata de infectare din București.

El a confirmat că unul dintre posibilii înlocuitori este Traian Berbeceanu (foto). Decizia va fi luată joi,în ședința de Guvern.

Berbeceanu este „un om corect, integru hotărât” și a demonstrat în actvitatea sa că își duce la îndeplinire obiectivele, a spus Ludovic Orban, care nu a precizat însă cine sunt ceilalți candidați pentru funcția de prefect.

Traian Berbeceanu este consilier al ministrului Marcel Vela, a candidat la alegerile locale și a pbținut un mandat de consilier județean la Hunedoara.

Rata de infectare a trecut duminică de 3 la mie în București, datele fiind transmise de Grupul de Comunicare Strategică în informarea de la ora 13.00. La ora 23.00, prefectul Gheorghe Cojan spunea la Digi 24 că nu știe câte cazuri noi de COVID-19 au fost raportate în Capitală deoarece era la cumpărături și nici nu le-a primit pe mail de la DSP.

“Nu am avut numărul de îmbolnăviri, eram la cumparaturi. Am fost înștiințat de dl colonel Precup de la ISU că e de 3.02 și trebuie să ne vedem la prefectură. M-am prezentat. Colega dvs a făcut precizarea că sunt mai mult de 500 de infectări. Eu nu am avut această informare, singurul lucru pe care-l știam era numărul total de infectări pe ultimele 14 zile. La ora la care eu am fost informat, eu nu primisem buletinul. La noi se trimite pe e-mail oficial”, a spus Cojanu duminică seară.

Preşedintele Klaus Iohannis a spus luni că atitudinea prefectului Capitalei şi modul în care a reacţionat în contextul creşterii numărului de cazuri la mia de locuitori în Bucureşti sunt inacceptabile şi nu trebuie să rămână fără urmări.