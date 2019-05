Liviu Dragnea, primele declaraţii după rezultatele exit-poll: Analiza pentru candidatul PSD-ALDE la prezidenţiale cred că trebuie făcută între Gabriela Firea și Tăriceanu

de Razvan Diaconu , 26.5.2019

Primarul capital Gabriela Firea sau preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, ar trebui să fie, în opinia liderului PSD, Liviu Dragnea, cele două opţiuni pe care coaliţia trebuie să le analizeze cu privire la candidatul pentru prezidenţiale – a declarat Liviu Dragnea la câteva minute după anunțarea exit-poll-ului.

“Eu nu am spus niciodată că vreau să candidez la președinția României. (…) PSD foarte curând trebuie să desemneze un potențial candidat, am înțeles că ALDE îl susține pe dl Tăriceanu. Trebuie văzut care din cei doi candidați are cele mai mari șanse. Din partea partidului nu hotăresc eu, sper să particip la ședința CEX. Analiza cred că trebuie făcută între Gabriela Firea și Tăriceanu”, a declart Liviu Dragnea, la scurt timp după publicarea rezultatelor exit-poll.

Liviu Dragnea a precizat că la sfârşitul lunii iunie ar urma să fie organizat un congres.

“O să solicit colegilor ca în ultima parte a lui iunie prima parte a lunii iulie să se organizeze un Congres. PSD a mai trecut prin astfel de momente, mult mai rele și mult mai grele. Le cer tuturor colegilor să țină unit partidul. Îi solicit premierului să nu care cumva să-și depună mandatul”, a declarat el.

Acestea indică un procent de doar 25,8% pentru PSD, în vreme ce ALDE riscă să nu atingă pragul de 5% necesar pentru obţinerea unui mandat în Parlamentul European.

“Nu sunt niște rezultate care să bucure PSD”, a comentat liderul partidului.

“Eu nu mă tem de nimic, dacă mă temeam eram preș, eram slugă. Completul de judecată, dacă va rezista presiunilor inimaginabile, vor da achitare pentru că sunt nevinovat”, a precizat liderul PSD în legătură cu dosarele în care este implicat.

“Niciodată nu am făcut altceva decât a zis partidul”, a fost reacţia lui Dragnea la întrebarea dacă îşi depune mandatul.