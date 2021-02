Israel oferă vaccinuri anti-Covid țărilor care au anunțat că își mută ambasada la Ierusalim

de Iulian Soare , 24.2.2021

Cabinetul premierului Benjamin Netanyahu a anunțat marți că va trimite doze de vaccin împotriva Covid-19 unor țări care „s-au apropiat de Israel”. Statele respective nu sunt menționate, însă publicația Haaretz scrie că este vorba despre țări care au anunțat că intenționează să-și mute ambasadele la Ierusalim și chiar au făcut pași în acest sens. Volumul livrărilor este însă unul simbolic.

Guatemala și-a transferat ambasada la Ierusalim încă din 2018, iar Guatemala a spus că va face acest lucru. moved its Israel embassy to Jerusalem in 2018, while Honduras has announced its intention to move their embassy in Israel to Jerusalem. Cehia, favorabilă ideii, va deschide un Birou diplomatic la Ierusalim, iar Ungaria a inaugurat anul trecut un Biorul comercial în acest oraș.

“În contextul campaniei de vaccinare din ISrael, care conduce la nivel mondial în topul imunizării populației, Israel a primit numeroase cereri din partea unor state pentru a le ajuta cu livrări de vaccinuri,” menționează comunicatul transmis de Cabinetului lui Benjamin Netanyahu.

Israelul, campioana vaccinărilor anticorornavirus, a imunizat aproximativ 4,4 milioane de locuitori (48% din populație), dintre care trei trei milioane au primit inclusiv a doua doză.

Acordul inițial dintre Israel și Pfizer, se va încheia peste două săptămâni, după ce va livra ultimele 1,5 milioane de doze convenite. Pe 8 martie, CEO-ul Albert Bourla este așteptat în Israel, unde va discuta cu premierul Netanyahu termenii noii înțelegeri, pentru continuarea furnizării dozelor anti-Covid.

Tot în martie, compania Moderna urmează să furnizeze câteva sute de mii de doze.

Israelul a mai folosit în scopuri diplomatice vaccinurile împotriva coronavirus. De exemplu, a achizionat câteva sute de mii de doze de vaccin rusesc, Sputnic V, ca parte a înțelegerii cu Siria pentru eliberarea unei femei cetățean israelian. Acordul dintre Ierusalim și Moscova pentru eliberarea acesteia include și o clauză potrivit căreia transferul de vaccinuri trebuie să rămână secret.