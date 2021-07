Al doilea împrumut extern pentru România în 2021: Statul a obținut 3,5 miliarde de euro de la investitorii străini

de Alexandra Pele , 8.7.2021

Statul a împrumutat miercuri 3,5 miliarde de euro de pe piețele financiare internaționale în cadrul a două emisiuni de eurobonduri, pe nouă și pe 20 de ani, potrivit datelor Bloomberg. Este a doua astfel de ieșire după cea din aprilie, când statul a atras 3,5 miliarde de euro.

La deschiderea licitației, eurobondurile pe nouă ani erau cotate la la rata midswap plus 205 puncte de bază. Rata finală de dobândă a fost midswap plus 180 puncte de bază, echivalent a circa 2% pe an. Eurobondurile pe 20 de ani erau cotate la midswap plus 280 puncte de bază, în final dobânda fiind de midswap plus 260 puncte de bază, adică 3,2% pe an.

Finanțele au împrumutat două miliarde de euro pe nouă ani și 1,5 miliarde de euro pe 20 de ani. Ambele tranșe au fost suprasubscrise. Pentru cea pe nouă ani investitorii au plasat ordine de 5,3 miliarde de euro, iar pentru cea pe 20 de ani 3,5 miliarde de euro.

Emisiunea a fost administrată de către Erste Group Bank AG, ING Bank N.V, J.P. Morgan AG, Raiffeisen Bank International AG și UniCredit Bank AG, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial.

”Suma aferentă emisiunii se virează în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanțelor la Banca Națională a României și se utilizează pentru finanțarea deficitului bugetar, refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind datoria publică”, se arată în ordinul citat.

În 2020, statul a împrumutat de pe piețele externe 8,8 miliarde de euro și 3,3 miliarde de dolari, în contextul unui deficit bugetar record, de 102 miliarde de lei (9,8% din PIB).

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) are un program indicativ de emisiuni de titluri de stat aferent anului 2021 de 85 – 87 miliarde de lei de pe piața internă, respectiv de 7 – 7,4 miliarde de euro prin emisiuni de euroobligațiuni în cadrul Programului MTN (Medium Term Notes, de lansare a emisiunilor de obligaţiuni pe pieţele internaţionale de capital).

Pentru perioada aprilie 2021 – aprilie 2022, MFP are în vedere emiterea de euroobligațiuni în valoare de aproximativ 11 miliarde de euro (echivalent), ”în contextul implementării planului anual de finanțare a deficitului bugetar și de refinanțare a datoriei publice”, potrivit notei de fundamentare a proiect de hotărâre de guvern pentru majorarea plafonului MTN cu 5 miliarde de euro, până la 46 de miliarde de euro.

În aceeași perioadă, vor ajunge la maturitate euroobligaţiuni în valoare de 2 miliarde de dolari, echivalentul a 1,69 miliarde de euro.

Obligațiunile suverane ale României în valută ale României, emise și nerambursate, se ridică la 36,7 miliarde de euro.