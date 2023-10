Generalul (r) David Petraeus avertizează Israel să nu declanșeze ofensiva terestră în Gaza, după experiența SUA în Irak și Afganistan

O ofensivă militară terestră a Forțelor de Apărare Israelului în Fâșia Gaza ar dura ani și ar implica lupte îngrozitoare, afirmă David Petraeus în podcastul Power Play al Politico. David Petraeus a fost comandant militar al SUA în Irak și în Afganistan și fost director al Agenției Centrale de Informații .

Vorbind după atacurile brutale ale militanților Hamas asupra Israelului, care au provocat 1.400 de morți și mii de răniți, Petraeus a avertizat că continuarea campaniei de bombardare cu o invazie terestră în Gaza s-ar putea transforma foarte rapid într-un ”Mogadiscio pe steroizi”.

Citând incidentul din 1993 în care trei elicoptere americane Black Hawk au fost doborâte în capitala Somaliei, declanșând lupte urbane sângeroase în timp ce forțele americane se luptau să salveze supraviețuitorii accidentului, Petraeus a spus că armata israeliană se va confrunta cu o realitate similară în interiorul unui teritoriu ostil dacă s-ar angaja în lupte la sol.

David Petraeus a spus că experiența sa personală de a conduce armate angajate în campanii brutale de contrainsurgență ar trebui să servească drept avertisment pentru armata israeliană în cazul în care ar continua cu o invazie terestră.

„Îmi este greu să-mi imaginez un cadru mai dificil decât acesta și am fost unul care a comandat forțele într-o serie de operațiuni urbane majore. Nu câștigi contrainsurgențele într-un an sau doi. De obicei, durează un deceniu sau mai mult, așa cum am văzut în Irak, așa cum am văzut în Afganistan”, a spus Petraeus.

Fostul comandant militar a spus că Israelul are nevoie de un plan pentru a restabili serviciile de bază, a reconstrui Gaza și a susține guvernarea în regiune, odată ce consideră că bătălia împotriva Hamas a fost câștigată.

