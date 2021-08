Florin Cîțu forțează numirea lui Dan Vîlceanu la Ministerul de Finanțe

de Razvan Diaconu , 18.8.2021

Dan Vîlceanu are toate șansele să fie validat miercuri pentru poziția de ministru de Finanțe, deși acesta nu este agreat de președintele PNL Ludovic Orban.

După o ședință a principalilor componenți ai #echipeicâștigătoare, reuniți marți seara la Vila Lac 1, premierul Cîțu a anunțat că a convocat miercuri Biroul Politic Național pentru a valida numirea lui Dan Vîlceanu în poziția de ministru al Finanțelor.

Mișcarea a fost făcută cu aprobarea președintelui Iohannis.

Florin Cîțu a dat asigurări că şedinţa Biroului Permanent Naţional a fost convocată statutar.

Președintele PNL Ludovic Orban anunța la sfârșitul săptămânii trecute că va convoca BPN validarea unui ministru de Finanțe, în condițiile în care interimatul premierului șla conducerea finanțelor expiră pe 23 august. Ludovic Orban nu agreează numirea lui Dan Vîlceanu, fost lider al tineretului PSD, și a cerut premierului să discute pentru a găsi o variantă de comun acord.

Florin Cîțu: Suntem responsabili, am convocat BPN

”Mâine, pentru că suntem responsabili, am convocat BPN pentru a numi ministrul Finanțelor Publice. Trebuie să ne concentrăm pe guvernare, urmează rectificarea bugetară, alocări de resurse importante în economie, așa cum v-am obișnuit – eficient, și, bineînțeles, am discutat strategia pentru perioada următoare, pentru că intrăm intrăm în linie dreaptă pentru Congresul din 25 septembrie. Vă asigur că toate procedurile convocării BPN au fost respectate. Nu e chiar din scurt, cum zice președintele PNL, am avut o discuție ieri”, a afirmat marți seara premierul Florin Cîțu.

Rareș Bogdan: Vîlceanu este unul dintre specialiștii partidului

Prezent la ședință, europarlamentarul Rareș Bogdan a argumentat suplimentar:

”S-a convocat BPN absolut statutar, vom avea BPN-ul la 10:30. Am încercat ca acest BPN să îl convoace președintele actual al partidului, domnia sa nu a dorit să-l convoace. Noi considerăm că România trebuie să fie condusă, trebuie să avem un ministru de Finanțe. Îl vom valida pe Dan Vîlceanu ca ministru al Finanțelor. Este o chestiune absolut firească, normală, e unul dintre specialiștii partidului nostru, și e un om cu care Florin Cîțu poate lucra.

În negocierile pe care le-am avut aici în luna decembrie, cu toții am vrut… Florin Cîțu a dorit un singur lucru – să aibă un ministru al Finanțelor cu care să poată lucra. Atunci a venit Alexandru Nazare, din păcate colaborarea cu Alexandru nu a fost cea mai bună și lucrurile s-au viciat, așa că 45 de zile a stat Florin Cîțu, premierul nostru, ca ministru al Finanțelor, iar acum, începând de mâine îl vom valida, în foarte scurt timp va depune jurământul și va fi valid ca ministru, deci pe 22 vom avea ministru al Finanțelor”.

Întrebat despre mesajul pe care l-ar transmite această numire a unui fost membru PSD, Rareș Bogdan a afirmat:

”Dacă ne uităm ce a făcut un om acum 21 de ani, eu acum vreo 25, sau 30 de ani, puneam muzică pe la Terasa Tineretului și pe la ring în Constinești, m-am mai și bătut… N-am furat nimic, niciodată. Nici Florin Cîțu, nici nu a furat, și a promis că va propune o legislație extrem de dură la consumul de alcool la volan. E o chestiune de acum 21 de ani, o chestiune care nu schimbă cu nimic performanțele sale.”

Familia specialistului, contracte multiple cu companii de stat falimentare din energie

Deputatul PNL Dan Vîlceanu, propus de Florin Cîțu la conducerea Ministerului Finanțelor, este cunoscut drept o persoană cu legături atât în acest minister, cât și cu relații directe și cu companii de stat – îndeobște falimentare – din energie, cu care familia sa are contracte comerciale.

E și explicația traseului său politic – propunerea lui Florin Cîțu la Finanțe parcurgând alte 2 partide până la a ajunge liberal:

Dan Vâlceanu a fost mai întâi la PSD, ca șef al organizației de tineret Gorj, mai apoi la PDL, cand PDL a fost la putere, mai apoi în PNL, după fuziune.

Compania Trefo, administrată de mama deputatului, este „abonată” la bani de la companiile de stat, având în trecut contracte cu: CET Govora, Compania Locală de Termoficare Colterm, Complexul Energetic Hunedoara, Complexul Energetic Oltenia.