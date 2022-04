Elon Musk nu va face parte din board-ul Twitter

Twitter a anunțat că Elon Musk, devenit recent cel mai important acționar, nu va fi membru al board-ului companiei, scrie Hotnews.

CEO-ul Twitter, Parag Agrawal, a anunțat că Elon Musk a decis să nu mai facă parte din consiliul de administrație, care are 11 membri, mandatul acestuia expirând în 2024.

Reamintim că Elon Musk a devenit cel mai important acționar Twitter după ce a cumpărat acțiuni în valoare de aproape 3 miliarde de dolari.

În acest week-end, Musk a postat mai multe mesaje pe Twitter, într-unul se întreba dacă rețeaua „va muri”, în altul spunea că o serie de conturi cu milioane de urmăritori postează mult prea rar. Într-un alt tweet spunea că sediul companiei din San Francisco ar trebui transformat într-un „adăpost pentru oamenii străzii”, motivând că „oricum nu prea vine nimeni” dintre angajați.

Când o persoană intră în board-ul Twitter, regulile companiei arată că acea persoană trebuie să acționeze pentru binele companiei. Șefii Twitter i-au spus lui Musk ce riscuri sunt dacă intră în board, iar aici pot fi incluse și mesajele în care compania este criticată, mai ales că Elon Musk are 80 de milioane de urmăritori.

Musk este celebru pentru mesajele controversate postate, mesaje care, așa cum au arătat câteva cazuri, pot afecta cotația acțiunilor companiei în care Musk este implicat.



Twitter are o capitalizare de 37 miliarde dolari. Maximumul a fost atins în februarie 2021: peste 61 miliarde dolari, iar minimumul ultimului an a fost în martie 2021: sub 27 miliarde dolari.

Pentru că nu va mai intra în consiliul de administrație, Elon Musk nu mai este obligat să dețină cel mult 14,9% din acțiunile Twitter. Acum are 9,2% și, dacă va dori, poate să-și mărească participația simțitor.