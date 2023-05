e-export nation / Poșta Română și eBay, parteneriat pentru creșterea exporturilor online de produse românești

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Compania Națională “Poșta Română și eBay au lansat marți proiectul e-export nation, o inițiativă ce are ca scop să sprijine creșterea exporturilor online de produse ale afacerilor românești.

e-export nation este o platformă care simplifică activitatea de export online și își propune să contribuie la dezvoltarea IMM-urilor din România.

Afacerile românești care se înscriu în acest program sunt sprijinite să-și exporte produsele în peste 190 de țări, prin intermediul eBay, considerată una dintre cele mai mari platforme de comerț electronic din lume. Astfel, clienții din diferite țări care aleg să cumpere de la comercianți români își pot primi produsele la costuri optime și în cel mai bun timp de livrare, folosind serviciile Poștei Române.

IMM-urile se pot înscrie în acest program pe website-ul https://export.ebay.com/ro/e-export/ și beneficiază, printre altele, de listarea gratuită a produselor pe eBay în primele 3 luni, training personalizat și tarife reduse.

Condițiile de eligibilitate pentru IMM-urile care doresc să se înscrie în e-export nation precum și lista tuturor beneficiilor oferite de partenerii programului sunt disponibile pe platforma https://export.ebay.com/ro/e-export/.

România, țara cu cea mai rapidă creștere din portofoliul eBay de piețe emergente

„Comerțul online românesc este una dintre industriile naționale care înregistrează creșteri exponențiale de la an la an. Între 2018 și 2022, statisticile arată o creștere de peste 80% a acestui segment, ajungând în prezent la o valoare nominală de peste 6,3 miliarde de euro. Considerăm că programul e-export nation are un potențial catalizator pentru continuarea și chiar accelerarea acestei rate de creștere. De asemenea, prin deschiderea pieței la comerțul electronic transfrontalier, urmărim să sprijinim creșterea performanțelor IMM-urilor din România și crearea de noi fluxuri de venit pentru acestea.“, a declarat Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

„România este una dintre țările cu cea mai rapidă creștere din portofoliul nostru de piețe emergente. Prin programul e-export nation ajutăm IMM-urile românești să fie vizibile pentru cei 133 de milioane de cumpărători activi pe care eBay îi are în 190 de piețe din întreaga lume. Le oferim sfaturi practice pentru a putea folosi eficient serviciile și oportunitățile de export, precum și multe alte beneficii de economisire a costurilor. În esență, le arătăm cum pot să-și dezvolte afacerea și să se extindă la nivel global”, a menționat Michael Sokolovsky, Head of Communications & Marketing eBay EMEA emerging markets.

“Dorim să ușurăm startul comercianților români pe piața globală prin facilitățile pe care Compania le oferă prin acest program, astfel încât ei să se poată concentra mai mult pe viziunea antreprenorială și pe felul în care își pot dezvolta afacerile pe termen lung. Această inițiativă este doar un prim pas în a aduce antreprenoriatul românesc în rândul priorităților Poștei Române. Credem în parteneriatul lansat astăzi și în faptul că prin educarea IMM-urilor către e-commerce contribuim la stimularea producției românești și a exportului.”, a declarat Valentin Ștefan, Director General al Companiei Naționale „Poșta Română”.

