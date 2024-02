Decizie fără precedent – Donald Trump, amendat cu 355 mil. dolari de un tribunal din New York pentru fraude financiare

Donald Trump a fost amendat vineri de un tribunal din New York cu 354,9 milioane dolari pentru supraevaluarea frauduloasă a valorii activelor companiilor pe care le deține în scopul obținerii de credite în condiții mai avantajoase, a decis ieri judecătorul Arthur Engoron. Această hotărâre fără precedent într-un caz civil îi pune în pericol imperiul imobiliar, Trump Organization, transmite Reuters.

În plus, Judecătorul Arthur Engoron, într-o decizie clar formulată, după un proces controversat desfășurat în Manhattan pe durata a trei luni, i-a interzis lui Trump, care candidează pentru președinția SUA, ca timp de trei ani să mai conducă o afacere sau altă entitate juridică în statul New York.

Avocații săi au susținut că dosarul întocmit de procorul general al statului New York este gol de conținut juridic. Avocata lui Donald Trump, Alina Habba, a anunțat imediat după decize că va face recurs.

Judecătorul Engoron și-a anulat decizia anterioară din septembrie prin care a dispus „dizolvarea” companiilor care controlează pilonii imperiului imobiliar al lui Trump, spunând că acest lucru nu mai este necesar, deoarece numește un administrator independent și un director de conformitate pentru a supraveghea afacerile lui Trump.

Supraevaluări de până la 2,2 mld dolari

Trump și ceilalți inculpați din caz, a scris Engoron în hotărâre, „sunt incapabili să admită greșelile din modul lor de lucru”.

Procurorul general al statului, Letitia James, depusese o plângere împotriva lui Trump în octombrie 2022 și l-a trimis în judecată pe Trump, pe cei doi fii ai săi, Donald Jr și Eric Trump, și pe alți membri de familie într-un un proces civil pentru fraudă financiară.

James le cerea 370 de milioane de dolari despăgubiri pentru că, în anii 2010, au umflat valoarea zgârie-norilor, hotelurilor de lux și a terenurilor de golf din întreaga lume, pentru a obține împrumuturi mai avantajoase de la bănci și condiții mai bune de asigurare.

Anumite active, cum ar fi Trump Tower de pe 5th Avenue din Manhattan, sunt emblematice pentru succesul omului de afaceri, care a intrat în politică pe fondul imaginii sale de constructor de succes.

Judecătorul a constatat că Procuratura Generală a statului New York a prezentat „dovezi concludente că, între 2014 și 2021, inculpații (au) supraevaluat activele” grupului cu „812 milioane de dolari (până la) 2,2 miliarde de dolari”, în funcție de an.

Ca urmare a „fraudelor repetate”, la sfârșitul lunii septembrie, judecătorul a ordonat lichidarea societăților care gestionează aceste active, precum Trump Tower, decizie anulată la apel.

Trump: „O vânătoare de vrăjitoare”

Donald Trump, care se confruntă cu acuzații penale în alte patru cazuri, a numit procesul o vendetă politică a procurorului general Letiția James, o democrată.

Magnatul în vârstă de 77 de ani nu a încetat să vocifereze împotriva unei justiții pe care o consideră în mâinile democraților președintelui Joe Biden, denunțând „un proces demn de o republică bananieră”.

„Un judecător necinstit din statul New York, care lucrează cu un procuror general total corupt, care a candidat sub sloganul „Îl voi termina pe Trump”, fără să știe ceva despre mine sau despre compania mea, tocmai m-a amendat cu 355 de milioane de dolari, doar pe baza faptului că am construit o MARE COMPANIE. IMIXTIUNE ELECTORALĂ. VÂNĂTOARE DE VRĂJITOARE (va urma!)”, a scris Trump într-o postare pentru Truth Social.

Spre deosebire de procesele penale din acest an – cum ar fi cel stabilit pentru joi, 25 martie, pentru plăți făcute către o vedetă porno – Donald Trump nu risca închisoarea în acest caz civil.

