Corina Crețu: O luăm mereu de la zero cu spitalele regionale, e o discuție absurdă cu guvernul

de Razvan Diaconu , 20.6.2019

Guvernul de la București nu a anunțat Comisia Europeană că vrea să cheltuie fondurile europene alocate în actualul exercițiu bugetar pentru spitalele regionale doar pentru realizarea de documentație, iar comisarul pentru Politici Regionale Corina Crețu a anunțat joi că nu apreciază această abordare.

Precizarea apare în contextul în care premierul Viorica Dăncilă și ministrul de Finanțe au exprimat poziții inedite în legătură cu scopul și modul de utilizare al fondurilor europene

”Am văzut și eu poziția doamnei prim-ministru, dânsa se referea la o discuție pe care într-adevăr am avut-o la Palatul Victoria în data de 18 februarie 2018. Este vorba de o discuție pe care am avut-o la începutul mandatului său. După acea întâlnire am spus public că mă îngrijorează foarte tare stadiul întârziat al celor trei spitale regionale. Am discutat atunci diferitele posibilități.

Din păcate constat că o luăm mereu de la zero, cu o discuție absurdă, pentru că am avut această discuție, după care în martie i-am trimis doamnei prim-ministru o scrisoare în care am întrebat-o, având în vedere variantele luate în calcul în discuție, care este decizia Guvernului României.

Nu am primit răspuns la acea scrisoare, noi, Comisia Europeană. Am revenit cu încă o scrisoare în aprilie anul acesta. Este vorba de clarificări pe care Comisia Europeană le-a cerut de un an și jumătate.

Am aflat din presă de la doamna prim-ministru că se folosesc acești bani doar pentru documentație, urmând ca construcția efectivă să fie făcută în perioada următoare.

Precizez că noi, oficial, la Comisia Europeană, nu am fost notificați în legătură cu această decizie și nu suntem confortabili cu faptul ca banii alocați să fie distribuiți doar pentru documentație. Am fi vrut să vedem și o implementare efectivă.”, a spus Corina Crețu, citată de Mediafax.

Corina Creţu participă la conferinţa de evaluare a politicii de coeziune care are loc la Bucureşti, prilej cu care se discută modul în care monitorizarea şi evaluarea investiţiilor prin politica de coeziune, a strategiilor de specializare inteligentă, precum şi a strategiilor de investiţii teritoriale pot deveni şi mai eficiente.

Premierul Viorica Dăncilă spunea marți că în acest exerciţiu bugetar nu au mai rămas bani suficienţi pentru construirea celor trei spitale regionale. Fondurile alocate, dacă tot sunt insuficiente potrivit calculelor făcute la guvern, au fost cheltuite pe studii de fezabilitate și documentație tehnică.

Ministrul de Finanțe, Eugen Orlando Teodorovici, a explicat, tot marți, managerilor de spitale: ”Nu există bani europeni, există o sursă de venit la bugetul de stat şi punct. Regulile le facem noi în ţară şi ne asumăm dacă vrei sau nu să plătim din bani europeni.”