Consultări la Cotroceni – concluziile primei runde de discuții

de Razvan Diaconu , 4.6.2019

Preşedintele Klaus Iohannis a finalizat, marţi, prima rundă de consultări cu partidele parlamentare, invitate la Cotroceni pentru a prezenta sugestii despre modul în care s-ar putea pune în practică rezultatul referendumului pe justiţie – previzibil, o zi în care cei invitați la Cotroceni au anunțat că susțin inițiativa Administrației Prezidențiale.

Primele delegaţii care au discutat cu şeful statului au fost cele ale PNL, USR şi UDMR. Inițial, marți era programată și discuția cu delegația PSD, care a fost reprogramată fără un anunț oficial pentru ziua de miercuri, când mai sunt așteptate la discuții delegațiile PMP, ALDE, Pro România și minorităţile naţionale.

PNL, susținere necondiționată

Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat luni că susţine toate demersurile preşedintelui Klaus Iohannis pentru a transpune în Constituţie şi în legislaţie voinţa exprimată de cetăţeni la referendumul pe justiţie.

„Reprezintă lege pentru noi şi PNL susţine toate demersurile preşedintelui Klaus Iohannis pentru a transpune în fapt voinţa exprimată de cetăţeni la acest referendum. Am abordat şi subiectul legislaţiei în domeniul justiţiei. Susţinem clar reluarea dezbaterii publice pentru a genera o legislaţie în acord cu cea europeană, care să transpună recomandările din MCV şi ale Comisiei de la Veneţia. PNL va susţine orice alte iniţiative necesare pentru a transpune în fapt voinţa exprimată de cetăţeni”, a afirmat Ludovic Orban, după consultările PNL cu Klaus Iohannis.

Acesta a adăugat că referendumul pentru revizuirea Constituţiei ar trebui să aibă loc odată cu alegerile prezidenţiale.

Echipa PNL- președintele Ludovic Orban, vicepreședinții Raluca Turcan, Florin Roman și Ion Ștefan, și liderul PNL Bistrița, Ioan Turc- a fost prima primită la discuții.

USR cere și includerea inițiativei civice ”Fără penali în funcții publice”

Președintele USR, Dan Barna, a precizat că a prezentat poziția Alianței USR-Plus potrivit căreia în revizuirea Constituţiei ar trebui să fie inclusă şi iniţiativa ”Fără penali în funcţii publice”.

„Am prezentat şi punctele de vedere ale USR şi Alianţei USR-PLUS. Noi considerăm că ar trebui să fie reforma constituţională cumva un pic mai largă, dar ea oricum va fi axată pe reducerea OUG. Preşedintele a fost de acord că iniţiativa Fără Penali în funcţii publice va trebui să fac parte din această revizuire, pentru că a trecut de CCR. Deci e o iniţiativă legitimă, morală şi legală. Vom continua să avem aceeaşi perspectivă fermă pe respectarea statului de drept şi vom face efoturi să aliniem legile justiţie cu recomandările Comisiei de la Veneţia”, a spus Dan Barna.

El a mai anunţat că i-a transmis preşedintelui Klaus Iohannis că moţiunea de cenzură a opoziţiei va fi depusă, cel mai probabil, săptămâna viitoare. ”Scenariile sunt ca moţiuna să treacă sau să nu treacă. În situaţia în care moţiunea va trece vom discuta despre un guvern interimar sau un nou guvern. Alegerile anticipate după prezidenţiale sunt o necesitate şi asta i-am transmis şi preşedintelui, pentru că altfel am rămâne captivi ai unei majorităţi parlamentare care nu mai funcţionează în România. Am transmis că vom susţine orice variantă a unui Guvern, non PSD. Plus alegerea primarilor în două tururi şi acea abrogarea a OUG 114”, a afirmat Dan Barna

Delegaţia USR a fost formată din președintele Dan Barna, George Dîrcă, Silviu Dehelan, Ionuţ Moşteanu şi Cristina Prună.

UDMR propune eliminarea instituției Ordonanței de Urgență

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la finalul consultărilor că revizuirea Constituției ”trebuie să se facă”, cu un proiect care trebuie făcut de specialiști.

Potrivit președintelui UDMR, trebuie măcar ”o revizuire mai amplă” a Constituției, pentru că ”avem probleme în ceea ce privește relațiile dintre instituțiile statului, bicameralismul” și trebuie ”să redăm funcția de legiferare Parlamentului”. Liderul UDMR a mai spus că ”trebuie să eliminăm din Constituție instituția ordonanțelor de urgență”.

Precizare importantă făcută de liderul Uniunii:

Chiar dacă subiectul, spune Kelemen Hunor, nu a fost discutat cu președintele, Uniunea este pregătită să susțină o moțiune de cenzură. ”O moţiune de cenzură este binevenită oricând, în fiecare sesiune parlamentară. Nu neg că noi am avut discuţii cu PNL şi USR în aceste zile. Am făcut matematică cu ei. Nu există 233 de voturi nici cu noi, dar acest lucru nu trebuie să conteze, până la urmă moţiunea de cenzură este un instrument constituţional de a controla Guvernul şi de a da jos Guvernul. Aseară, când am stat şi am calculat, majoritate nu există. (…) Când va exista un text, aşa mi-au promis colegii din PNL, trimit textul şi la noi, şi la USR, noi probabil că vom avea propunere de text în continuarea textului propus de ei. Trebuie văzut dacă ei vor accepta sau nu şi în funcţie de această discuţie se poate merge mai departe. Suntem pregătiţi pentru a susţine o moţiune de cenzură. Nu avem o problemă”, a spus Kelemen Hunor