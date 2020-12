Cine este Alexandru Nazare, propunerea surpriză a PNL pentru portofoliul Finanțelor

de Vladimir Ionescu , 23.12.2020

Alexandru Nazare (40 de ani) este propunerea PNL pentru Ministerul Finanțelor Publice (MFP). El s-a impus la negocieri, în fața lui Marcel Boloș și Bogdan Huțuca.

Fost deputat de Brăila și vicepreședinte al Partidului Democrat Liberal, Alexandru Nazare a fost propulsat în politică de Anca Boagiu, ocupând funcția de secretar de stat în MFP în perioada aprilie – noiembrie 2010. Ulterior a fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii și ministru al transporturilor în guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu (2012).

A candidat la alegerile europarlamentare din 2007 din partea PD-L, devenind cel mai tânăr europarlamentar al României. La alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012 a dobândit funcția de deputat de Brăila în Parlamentul României, fiind membru în Comisia pentru Transporturi și în Comisia pentru Afaceri Europene. La alegerile din acest an a candidat pe listele PNL, fiind votat senator de Prahova.

Nazare este absolvent al SNSPA (2005) și al European College of Liberal Arts – Berlin (2004). Are un master în Administrație Publică la Hertie School of Governance (2017).

În 2019 – 2020, Nazare a fost consilier al ministrului Transporturilor, Lucian Bode, și membru în Consiliul de Administrație al CNAIR.

În acest an, Nazare a fost reprezentant special al României în dosarul de candidatură pentru găzduirea de către București a Centrului Cyber al UE. În 10 decembrie, Consiliul UE a decis că aplicația României este câștigătoare, Centrul Cyber devenind prima agenție europeană găzduită de țara noastră.