China a lansat al treilea fond de investiții – 47,5 mld dolari – destinat dezvoltării industriei de cipuri

China a înființat al treilea fond de investiții finanțat de stat destinat dezvoltării industriei de cipuri, cu un capital social de 344 mld yuani (47,5 mld dolari), relatează Reuters care a consultat registrul companiilor înregistrate în China.

Ajutoarele de stat de sute de miliarde de yuani acordate sectorului producției de semiconductori se subscriu programului lansat de președintele Xi Jinping de a produce pe plan intern toată gama de cipuri, fără a mai fi dependent de importurile din SUA.

Acest program s-a accelerat în ultimii doi ani, după ce SUA au restricționat exporturile de cipuri avansate pentru a împiedica China să dezvolte noi capacități militare.

Acțiunile producătorilor chinezi de cipuri au crescut cu 3%, cel mai mare câștig zilnic din mai bine de o lună, după anunțarea oficială a fondului.

Fondul de investiții în industria circuitelor integrate, înființat oficial pe 24 mai, reprezintă a treia fază a programului chinez de dezvoltare a tehnologiilor digitale Integrated Circuit Industry Investment Fund, cunoscut sub numele de „Big Fund”.

Structura acționariatului

Ministerul de Finanțe al Chinei este cel mai mare acționar (17%) cu o participație la capitalul social de 60 de miliarde de yuani, potrivit Tianyancha, o companie speciualizată în baze de date ale compnaiilor. China Development Bank capital este al doilea cel mai mare acționar, cu un pachet de 10,5% din acțiuni.

Alte șaptesprezece entități sunt listate ca investitori, inclusiv cinci bănci chineze majore: Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China și Bank of Communications, fiecare contribuind cu aproximativ 6% din capitalul total.

Prima fază a fondului a fost demarată în 2014 cu un capital social de 138,7 miliarde de yuani, iar a doua fază a urmat în 2019 cu 204 miliarde de yuani.

Big Fund a oferit finanțare celor două cele mai mari fabrici de cipuri din China, Semiconductor Manufacturing International și Hua Hong Semiconductor, precum și Yangtze Memory Technologies, un producător de memorii flash precum și mai multor companii și fonduri mai mici.

Unul dintre domeniile majore pe care se va concentra cea de-a treia etapă a fondului sunt echipamentele pentru fabricarea de cipuri, a scris Reuters în septembrie.

