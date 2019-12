Campanie PPE / Propuneri pentru sprijinirea fermierilor europeni, victimele colaterale din războiul Airbus-Boeing

de Iulian Soare , 2.12.2019

Disputa subvențiilor Airbus-Boeing a produse victime colaterale în rândul fermierilor europeni, după ce OMC a stabilit că SUA este îndreptățită să impune tarife vamale în valoare de 7,5 miliarde de dolari asupra importurilor europene, iar Casa Albă a decis să taxeze cu 25% anumite produse agricole din UE. În acest context, grupul PPE din Parlamentul European consideră că este necesară intervenția diplomatică rapidă a UE și a statelor membre pentru eliminarea acestor tarife și pentru sprijinirea fermierilor afectați.

Sectorul produselor alimentare a fost puternic afectat de taxele vamale introduse de SUA, în contextul în care a fost victima colaterală a unei dispute comerciale din alt sector, cel aviatic, au argumentat europarlamentarii PPE în cadrul unui congres care a avut loc la sfârșitul lunii noiembrie, la Zagreb, Croația.

SUA reprezintă cea mai mare piață de desfacere pentru produsele agricole europene, valoarea exporturilor ridicându-se la 26,5 miliarde de euro în 2018.

Produsele agricole care suportă peste 90% din povara sancțiunilor sunt cele cu valoare adăugată ridicată (vin, ulei de măsline, brânză, unt, scotch, whisky etc). În plus, anumite produse cum ar fi vinul sau uleiul de măsline ce provin din state în care are afaceri grupul Airbus (Franța, Germania, Spania și Marea Britanie) sunt supuse unor tarife specifice suplimentare, ceea ce generează divizie la nivelul pieței unice.

Aceste sancțiuni deraiază ani de efort în care producătorii europeni au încercat să promoveze produse de calitate pe piața americană, riscul fiind să piardă o cotă semnificativă de piață sau chiar să fie excluși.

Parlamentarii PPE au avertizat că implicațiile sunt și de natură socială, milioane de locuri de muncă din zonele rurale ale Europei fiind amenințate.

În acest context, ei solicită eliminarea tarifelor printr-un efort diplomatic susținut, atât la nivel european cât și la nivelul fiecărui stat membru, de a găsi soluții ce pot fi acceptate și de partea americană.

De asemenea, ei susțin mobilizarea unor măsuri excepționale de sprijinire a celor mai afectați producători, folosind toate instrumentele puse la dispoziție de politica agricolă comună pentru a atenua din efectele negative produsele de tarifele vamale.

Parlamentarii grupului PPE mai susțin finanțarea unor campanii ample de promovare a produselor agricole europene astfel încât acestea să nu piardă teren în SUA și să câștige mai multă cotă de piață în alte state terțe.