BVB: Numărul investitorilor a trecut de 140.000, record istoric

Piața românească de capital a urcat cu 7,1% în primele 5 luni iar indicele BET-TR, care include și dividendele, iar numărul investitorilor a trecut de 140.000, arată un raport publicat luni de Bursa de Valori București.

Marele eveniment al anului abia de-acum urmează să să petreacă: listarea Hidroelectrica, cea mai mare companie deținută de statul român.



„Opt milioane de români vor putea beneficia de listarea Hidroelectrica prin intermediul participaţiilor care vor fi deţinute de fondurile de pensii private şi o numeroasă comunitate investiţională va putea investi direct în companie, beneficiind astfel de toate avantajele unei societăţi listate la cota bursei. Reputaţia Hidroelectrica şi dimensiunea foarte mare anticipată a tranzacţiei arată că bursa locală a atins un nivel ridicat de maturitate şi atractivitate. Succesul unei oferte de dimensiunea Hidroelectrica va contribui semnificativ la creşterea încrederii antreprenorilor locali şi a investitorilor în potenţialul pieţei de capital. Listarea la bursă deschide noi oportunităţi, inclusiv pentru românii care doresc să cumpere şi să deţină acţiuni la una dintre companiile strategice ale României”, a declarat Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti.



La finalul şedinţei de tranzacţionare din 31 mai, BET-TR a afişat un nivel de 24.301 puncte. Tot în acest timp, BET-NG, indicele companiilor din energie şi utilităţi, a avut o creştere de 10,7%. Deşi creşterea înregistrată la finalul lunii mai la nivelul general al pieţei a avut loc pe fondul unei lichidităţi în scădere, toţi indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) se aflau în teritoriu pozitiv la finalul primelor 5 luni ale acestui an.



„IPO-ul istoric al Hidroelectrica va fi cel mai important eveniment din perioada următoare pentru România din punct de vedere economic şi al capitalului de imagine pe care îl putem consolida în rândul marilor investitori internaţionali. Listarea la bursă a companiei Hidroelectrica va fi posibilă după încheierea cu succes a celui mai mare IPO realizat vreodată în România şi va fi unul dintre cele mai mari IPO-uri realizate la nivel global în această perioadă. Este o tranzacţie foarte importantă pentru România cu implicaţii semnificative, inclusiv în ceea ce priveşte promovarea de către MSCI la statutul de Piaţă Emergentă, şi credem cu tărie în succesul acestei listări”, a spus Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti.



Numărul investitorilor de pe piaţa de capital din România a continuat să crească şi a ajuns la finalul primului trimestru din 2023 la peste 141.000 de investitori, potrivit datelor Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI). Prin comparaţie, în 2019 erau aproape 54.000 de investitori. Acest lucru înseamnă o creştere de 160% realizată într-un ultimii cinci ani. Mai mult, cifra de 141.000 de investitori reprezintă un maxim istoric pentru piaţa de capital din România.



În ceea ce priveşte lichiditatea, per ansamblu se poate constata că valoarea totală de tranzacţionare cu toate tipurile de instrumente financiare a ajuns la 7,5 miliarde lei, echivalentul a 1,5 miliarde euro, însă această cifră este în scădere cu 24% faţă de primele cinci luni ale anului trecut, pe fondul aşteptărilor investitorilor privind viitoarele IPO-uri anunţate la BVB, dintre care cel mai semnificativ eveniment corporativ îl reprezintă anticipata listare a Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România.



Valoarea totală a celor 15 listări realizate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a depăşit 1,8 miliarde euro în în primele cinci luni ale acestui an, o perioadă marcată de volatilitate în pieţele de capital internaţionale. Defalcat, pe segmentul de venit fix, au fost listate 7 emisiuni de obligaţiuni corporative în valoare cumulată de 1,12 miliarde euro, 5 emisiuni de titluri de stat Fidelis în valoare de 618 milioane euro, şi o emisiune de obligaţiuni municipale în valoare de 112 milioane euro, iar pe segmentul de acţiuni a avut loc o listare în valoare de 1 milion de euro. Instrumentele de venit fix au contribuit în mod semnificativ la valoarea totală de tranzacţionare consemnată în primele cinci luni la BVB, impulsionate în special de continuarea programului de emisiuni de titluri de stat Fidelis, dar şi de revitalizarea segmentului de obligaţiuni corporative. Privind evoluţia listărilor de acţiuni şi obligaţiuni, la nivelul BVB au fost listate 163 de instrumente financiare în ultimii cinci ani în valoare cumulată de 8 miliarde euro.



În ultimii 5 ani, piaţa de capital din România a supraperformat prin comparaţie cu o serie de indici reprezentativi după ce companiile din indicele BET-TR au oferit investitorilor creşteri de peste 100%, exprimate în moneda unică europeană. Evoluţia pozitivă a pieţei de capital din primele cinci luni din 2023 an vine după un an 2022 marcat de volatilitate şi incertitudini. La nivelul pieţei de capital româneşti s-au înregistrat anul trecut noi maxime la capitolul valoare totală de tranzacţionare, lichiditate medie zilnică şi număr de tranzacţii.



Astfel, Bursa de Valori Bucureşti a atins un nou record în 2022 în ceea ce priveşte valoarea totală de tranzacţionare realizată pe toate pieţele cu toate tipurile de instrumente financiare după ce tranzacţiile totale au depăşit 24 miliarde lei, în creştere cu 11% faţă de nivelul din 2021. Tot la nivelul anului trecut, lichiditatea medie zilnică de tranzacţionare pentru toate tipurile de instrumente financiare listate pe Piaţa Reglementată (PR) şi Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT) a crescut cu 11% şi a ajuns la 95,6 milioane lei. Investitorii au realizat în 2022 un nou record în ceea ce priveşte numărul de tranzacţii cu toate tipurile de instrumente financiare realizate pe toate pieţele: peste 1,67 milioane de tranzacţii. În acelaşi timp, incertitudinile internaţionale au condus la scăderi ale pieţei, de 1,9% pentru indicele BET-TR, la finalul anului trecut.

Listarea Hidroelectrica la BVB

Hidroelectrica, „perla energiei” și cea mai mare companie deținută de statul român, anunță listarea la Bursa de Valori București (BVB). Fondul Proprietatea, care deține aproape 20% din acțiuni și care lansează oferta publică, estimează că acțiunile vor fi admise la tranzacționare în luna iulie.

„S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., principalul producător de energie electrică din Romania, cu un portofoliu de producție 100% din surse regenerabile și unul dintre cei mai mari producători hidroenergetici din Europa, anunță astăzi intenția Fondului Proprietatea S.A., un fond de investiții alternativ administrat de Franklin Templeton International Services S.À R.L., de a desfășura o ofertă publică inițială având drept obiect acțiuni ordinare existente. Societatea intenționează totodată să aplice pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor sale pe piața reglementată a Bursei de Valori București. Oferta va avea loc după aprobarea prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară”, arată un comunicat al companiei.

Tranzacționarea acțiunilor la BVB va începe în iulie

Fondul a primit acordul acționarilor pentru a dispune în cadrul Ofertei de întreaga sa participație de până la 19,94%, din numărul total de acțiuni emise de Societate. Numărul de acțiuni ce vor fi vândute în cadrul ofertei publice va fi determinat ulterior. Societatea nu va realiza o majorare de capital în contextul Ofertei și nu va beneficia în vreun fel de fondurile obținute ca urmare a desfășurării Ofertei, conform comunicatului Hidroelectrica.

Oferta va consta într-o ofertă publică adresată investitorilor retail și instituționali din România, precum și investitorilor instituționali internaționali eligibili.

Acțiunile vor fi vândute și, ulterior Admiterii, tranzacționate în lei.

Admiterea este de așteptat să aibă loc în iulie 2023. Odată admise la tranzacționare, acțiunile Societății vor fi incluse în indicele BET al BVB imediat după Admitere.