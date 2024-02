Bugetul Primăriei Capitalei pe 2024: 6,5 miliarde de lei. Cum se împart banii

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a prezentat duminică proiectul de buget al instituţiei pentru anul 2024, care ar urma să fie votat într-o ședință de Consiliu în 1 sau 4 martie. ”Cu totul, excluzând viitoare fonduri europene şi excluzând sume care doar tranzitează conturile noastre, este un buget de 6,5 miliarde lei”, a afirmat el.

Marile lucrări de infrastructură

”Începem reabilitarea celor 50 de kilometri linie de tramvai, avem bani puşi în buget pentru asta. Bineînţeles că aşteptăm deschiderea Programului Operaţional Regional pentru ca mare parte din bani să-i ducem de acolo şi din împrumuturile pe care putem să le luăm numai după ce accesăm banii europeni”, a afirmat primarul.

El a adăugat că în buget sunt bani pentru extinderea reţelei de tramvai, pentru studii de fezabilitate privind Piaţa Unirii, inelul median, extinderea de la Băneasa, menţionând şi achiziţia celor o sută de tramvaie, a o sută de troleibuze, dar şi banii prevăzuţi pentru plata ratelor la autobuzele Otokar, cumpărate de administraţia precedentă şi neplătite.

”Nu o să cheltuim niciun ban anul acesta, dar am deschis această linie în buget şi vom face achiziţia pentru 250 de noi tramvaie, o achiziţie foarte, foarte consistentă, de ordinul 800 de milioane de euro, pentru care vom depune o aplicaţie în POR, după care vom ieşi să ne împrumutăm”, a arătat primarul general.

Potrivit acestuia, a fost prevăzută o sumă consistentă pentru reparaţii de străzi şi trotuare.

”Continuăm investiţiile în termoficare; în 2023 am reuşit să schimbăm 50 de kilometri de reţea principală, anul ăsta ţintim 70 km. Avem pentru asta şi fondurile europene, şi fonduri de la Ministerul Dezvoltării şi fonduri locale şi pentru acolo unde au fost tot timpul probleme, la capete de reţea, este în curs achiziţia publică pentru cele 20 de centrale şi avem bani puşi în buget pentru asta”, a mai arătat primaul.

”Extinderea considerabilă” a programului de sport în şcoală

Primarul general al Capitalei a vorbit despre o ”extinderea considerabilă” a programului de sport în şcoală, care a funcţionat la un nivel experimental şi pentru care a propus 20 de milioane de lei în proiectul de buget.

”Asta înseamnă că ţintim 50.000 de elevi din cei aproximativ 270.000 câţi sunt în Bucureşti, şcoală generală şi liceu (…) grupe de 15-20 de copii din respectiva şcoală care, sub coordonarea unui profesor, care va fi plătit de noi, adică noi plătim şcoala, şcoala plăteşte profesorul cu ora, în afara orelor de şcoală şi în general pe bazele sportive ale şcolilor, pe terenurile de sport şi sălile de sport, fac disciplinele sportive, handbal, volei, fotbal, sporturi individuale, atletism ş.a.m.d.”, a explicat el.

Dan a menţionat că, în lipsă de spaţiu, se poate plăti pentru închiriere, inclusiv de bazine de înot.

Investiții în parcuri

Nicuşor Dan a afirmat că au fost prevăzuţi bani în buget pentru înlocuirea a 30 de locuri de joacă, astfel că vor rămâne doar patru care nu vor fi complet înlocuite în acest mandat.

De asemenea, sunt bani pentru sistemul de irigaţii din mai multe parcuri, între care Cişmigiu şi Herăstrău, pentru un puţ de apă în Parcul Circului, reparaţii de alei.

Sănătate: finalizarea lucrărilor la Spitalul Foișor

”În sfârşit, după ce proiectul a început în 2009 şi s-au tăiat mai multe rânduri de panglici, o să terminăm lucrările de la Spitalul Foişor şi am pus aproximativ 30 de milioane de lei pentru asta”, a subliniat Nicuşor Dan.

El a anunţat începerea proiectului privind Banca de Ţesuturi de la Spitalul Colentina (circa 20 de milioane de lei) şi continuarea unor lucrări la alte unităţi medicale, un corp nou de Terapie Intensivă pentru neonatologie la Spitalul Filantropia.

”Dacă Ministerul Sănătăţii ne va permite, ceea ce pentru moment nu pare că vrea să facă, să găsească o soluţie pentru mutarea temporară a unei părţi din Maternitatea Bucur pentru care avem bani din PNRR ca să o consolidăm”, a menţionat primarul general.

Buget pentru finalizarea PUG

Nicuşor Dan a adăugat că s-au prevăzut 25 de milioane de lei pentru terminarea Planului Urbanistic General, fonduri pentru Baza de date urbane, că vor fi reabilitate mai multe clădiri cu risc seismic.

”Am pus un milion de lei pentru teste antidrog de care Poliţia are nevoie, de asemenea, şi pentru continuarea programului de sterilizare pentru câini şi pisici, care a început să meargă de când oamenii au înţeles că putem să îi şi amendăm”, a menţionat el.

Mai puţini bani decât anul trecut

”Din păcate, avem mai puţini bani decât anul trecut, după cum am spus de mai multe ori avem 620 de milioane de lei care ni s-ar cuveni şi pe care Guvernul a propus şi Parlamentul a decis să nu ni-i dea, o reducere de la 50% la 47% a impozitelor pe salarii ale bucureştenilor, care ar fi trebuit să fie 50% la noi şi au fost 47 şi 2% pentru instituţiile de cultură care sunt toate la noi şi pentru care nu am primit aceşti bani, pe când judeţele i-au primit.

Sunt din cauza asta foarte multe lucruri pe care am fi dorit să le facem şi pe care nu am avut bani să punem în buget ca să le facem. De exemplu, deşi ALPAB-ul a propus, am tăiat în mare parte paza din parcuri, am tăiat 100 de milioane de la Administraţia Străzilor pentru reparaţii de străzi şi trotuare (…), mai multe reparaţii la instituţiile de cultură, la mai multe clădiri pe care le avem, reparaţii de alei, la Circ, în cimitire, policlinici, sunt nişte centrale termice vechi, de cartier, care nu au mai fost reparate de mult timp. Toate aceste investiţii am fi vrut să le avem, dar vrem să fim responsabili cu bugetul local, să nu ducem Primăria din nou în zona de faliment”, a subliniat Nicuşor Dan.

Potrivit acestuia, subvenţiile la termie şi transport au fost evaluate între 1-1,1 miliarde de lei fiecare.

”Investiţiile – nu am făcut o socoteală, pentru că ele sunt puse pe fiecare instituţie, dar aşa, la ochi, aş zice că sunt de ordinul un miliard de lei”, a mai arătat primarul.

***