Bucureşti, pe locul 7 în clasamentul Tech Cities of the Future realizat de fDi, divizie a Financial Times

de Vladimir Ionescu , 6.7.2020

Capital României ocupă locul 7 din 25 de oraşe europene din perspectiva oportunităţilor care există în zona de tehnologie şi startup-uri, reiese din clasamentul Tech Cities of the Future, realizat de fDi, divizie a Financial Times, şi compania TNW (The Next Web).

Alte două oraşe din România, respectiv Iaşi şi Cluj-Napoca, ocupă locurile 2, respectiv 3 în clasamentul celor mai bune zece oraşe pentru industria tech din punct de vedere al costurilor.

“Acest clasament îşi propune să identifice acele oraşe europene cu cele mai promiţătoare perspective pentru startup-uri, tehnologie şi investiţii în inovaţie”, notează autorii topului.

Clasamentul general al ”oraşelor tehnologice ale viitorului” este condus de Londra, urmată de Paris, Dublin, Amsterdam, Berlin şi Munchen.

Capitala României ocupă cea mai bună poziţie din regiunea Europa Centrală şi de Est, alte oraşe care figurează în clasament fiind Varşovia (locul 15), Moscova (18), Sofia (20), Praga (22), Talin (23) şi Cracovia (24).

Londra şi-a adjudecat primul loc în clasament datorită scorului mare obţinut în ceea ce priveşte nivelul investiţiilor, potenţialul economic, mediul general pentru startup-uri şi inovaţie.

În afară de Bucureşti, alte două oraşe din România, Iaşi şi Cluj-Napoca, sunt nominalizate în categoria oraşelor viitorului din punct de vedere al costurilor, pe locurile 2, respectiv 3. Topul este condus de Skopje, în timp ce Bucureşti ocupă locul 6.

În plus, capitala României ocupă locul 10 în rândul oraşelor cu cel mai mare nivel de investiţii în dezvoltare şi cercetare pe zona de software (FDI Performance), categorie la care Londra, Dublin şi Paris au câştigat primele locuri.