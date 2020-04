Bacalaureatul și Evaluarea Națională ar putea avea loc în iulie, fără materia din semestrul 2 – ministrul Educației

de Vladimir Ionescu , 7.4.2020

Probele scrise ale Evaluării Naționale și Bacalaureatului ar putea fi organizate în iulie, fără a cuprinde subiecte din programa aferentă semestrului al doilea, a anunțat marți ministrul Educației, Monica Anisie.

Alte informații privind anul școlar:

Data organizării celor două examene va fi stabilită ulterior, în funcție de evoluția pandemiei de coronavirus în România.

Programa pentru teză va include doar materia studiată până în data de 11 martie, când au fost suspendate cursurile.

Cursurile continuă online.

Nu se poate estima când se vor relua cursurile la clasă, acest lucru urmând să fie și el stabilit în funcție de evoluția pandemiei. Scenariul de lucru prevede reluarea cursurilor după încetarea situației de urgență și luarea măsurilor de siguranță.

Situația școlară a elevilor se va încheia cu minimum două note, plus nota de la teză, acolo unde este cazul.

„Am recomandat realizarea de lecții suport online și suntem conștienți că mai există comunități în care accesul la tehnilogie e dificil. Am realizat un parteneriat cu televiziunea publică, am început să obținem tablete pentru comunitățile defavorizate. În ultima perioadă am avut consultări cu partenerii ministerului – elevi, studenți, părinți, sindicate, consiliul rectorilor. Am agreat măsurile care se impun odată cu reluarea cursurilor și finalizarea anului școlar 2019-2020”, a mai declarat marți Monica Anisie.