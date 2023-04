În Germania, aproape un locuitor din patru are un istoric legat de migrație – fie că a venit el însuși dintr-o altă țară, fie că este descendent al unor imigranţi – arată datele prezentate joi de Oficiul Federal de Statistică (Destatis).

Mai precis, este vorba despre 20,2 milioane de persoane, reprezentând 24,3% din totalul populaţiei, cu 1,2 milioane (6,5%) mai multe decât în 2021, arată Destatis. În 2021, acești locuitori cu istoric legat de migrație reprezentau 23%.

În această statistică sunt cuprinse persoanele care au emigrat ele însele în Germania începând din 1950, precum şi descendenţii lor direcţi, adică a „doua generaţie”.

Fluxul de migranți de anul trecut a făcut ca numărul imigranților sosiți în 2022 în Germania să fie cu 7,3% decât cel din anul anterior, majoritatea surplusului fiind reprezentat de refugiații ucraineni.

De asemenea, numărul copiilor născuţi în Germania din părinţi imigranţi a crescut cu 4%.

Germania, nu foarte atractivă pentru imigranții înalt calificați

Germania se confruntă cu o dilemă fundamentală a migrației – refugiații din țările sărace și devastate de război o consideră refugiul ideal, în timp ce profesioniștii și talentele din afara Uniunii Europene, adică exact lucrătorii de care economia germană are mare nevoie – tind să o evite, scrie Foreign Policy.

Eforturile Germaniei de a deveni mai atrăgătoare pentru talente se izbește de afinitățile culturale profund înrădăcinate, ceea ce explică de ce această țară figurează într-un raport recent al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică doar ca a 15-a cea mai atractivă țară pentru muncitorii străini.

Germania are politici prietenoase referitoare la copii, menționează Make It in Germany, un portal finanțat de ministerul german pentru migrație și refugiați, al cărui scop este atragerea cetățenilor străini în Germania.

Analiștii estimează că piața forței de muncă din Germania ar putea ajunge la un deficit de șapte milioane de lucrători până în 2035. „Avem nevoie de forță de muncă și de imigrare a lucrătorilor calificați din țări terțe”, a declarat Vanessa Ahuja, de la Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă din Germania. Obiectivul instituției: atragerea a 400.000 de noi profesioniști pe an.

Această ofertă nu este însă destinată refugiaților adesea săraci, de obicei subeducați, care fug din țări precum Afganistan, Siria și Irak, și care au constituit majoritatea celor aproape 250.000 de solicitanți de azil anul trecut.

****