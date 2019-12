ANIS: Vânzările IT urcă la 5,9 mld. euro în 2019. Piața internă, handicapată de lipsa investițiilor publice în digitalizare

de Vladimir Ionescu , 4.12.2019

Piaţa românească de IT va atinge un volum de 5,9 miliarde de euro în 2019, din care circa 80% constituie exporturile, potrivit unui studiu al Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi servicii (ANIS).

Cea mai mare parte a afacerilor (4,8 miliarde de euro) este acoperită de sectorul de software și servicii, iar restul vine din alte activități, potrivit studiului citat de Mediafax.

În ritmul actual de creștere, ANIS se așteaptă ca volumul să ajungă la cel puțin 7,3 miliarde de euro în 2022.

Numărul de angajări în firmele IT din România creşte cu circa 10% pe an, deşi continuă să fie sub nevoile din piaţă.

Aproximativ jumătate din veniturile totale (2,7 miliarde de euro) sunt generate de companiile mari, cu peste 250 de angajaţi, urmate de companiile mici, cu până la 50 de angajaţi, care aduc un volum de 2,1 miliarde de euro, şi companii medii (50-249 de angajaţi), care contribuie cu 1,2 miliarde de euro.

Firmele cu capital străin generază 73% din veniturile piaţei, deşi reprezintă doar 10% din numărul total de companii din industrie. Au „un ritm susţinut de creştere de circa 12% pe an, comparativ cu cele româneşti care generează venituri de doar 27% pe an”, spune sursa citată.

Harta producţiei IT

Bucureştiul contribuie cu 63% din veniturile industriei, iar dintre celelalte regiuni, doar Nord-Vestul îşi mai măsoară ponderea cu două cifre (18%), urmat de regiunea Centru (6%) şi de regiunile Vest şi Est cu câte 5%.

„Pentru ca acestr sector să îşi mențină același ritm de creștere, ANIS recomandă continuarea investițiilor și inițiativelor publice și private în domenii strategice precum educația și inovația”, consideră Teodor Bildăruș, președintele ANIS.

Nivelul mare al exporturilor nu este doar rezultatul cererii mari externe, ci și al subdimensionării pieței interne, ca urmare a gradului mic de digitalizare al administrației publice, respectiv al adoptării tehnologiei pe scară foarte mică în companiile românești, comparativ cu media europeană – mai spune sursa citată.

Investițiile din industrie înregistrează „o creștere medie de 20 de milioane de euro pe an. Totuși, climatul de instabilitate politică generat de mutarea contribuțiilor (sociale) a afectat și acest segment, determinând o depreciere a investițiilor de 10 milioane de euro în 2018”.