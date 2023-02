Alpha Bank Româna își reafirmă și în 2023 angajamentul de susținere a mediului de afaceri românesc prin participarea activă în cadrul Programului IMM INVEST PLUS la nivelul tuturor componentelor acestuia: IMM Invest, Agro IMM Invest, IMM Prod, Garant Construct, Rural Invest și Innovation.

Programul are ca principale priorități dinamizarea producției locale, susținerea construcțiilor inclusiv în zona „green”, stimularea productivității și competitivității în domeniul agricol, precum și sprijinirea proiectelor cu componentă inovatoare și digitală.

Dragoș Drăghici: Dispunem de un portofoliu diversificat de soluții financiare

„În contextul unui nou an marcat de provocări multiple și suprapuse, lansarea Programului IMM Invest Plus 2023 transferă mediului antreprenorial un puternic semnal de stabilitate și predictibilitate. Alpha Bank își reafirmă angajamentul de a sprijini planurile de dezvoltare și necesitățile curente ale clienților start-up și IMM, prin continuarea parteneriatului IMM Invest Plus 2023 alături de autoritățile publice implicate.

Suntem permanent angajați în direcția susținerii IMM-urilor pentru a-și implementa și fructifica proiectele cu componenta inovatoare, generatoare de valoare adăugată sau care asigură crearea de locuri de muncă și dispunem în acest sens de un portofoliu diversificat de soluții financiare dublat de experiența și expertiza necesară”, a declarat Dragoș Drăghici, Director în cadrul Direcției IMM a Alpha Bank România.

Componentele Programului IMM INVEST PLUS sunt destinate accesării de credite pentru investiții și/sau capital de lucru fiind susținute prin garanții de stat de până la 90% din valoarea finanțărilor solicitate, emise de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR) și Fondul Român de Contragarantare (FRC).

Credite de până la 10 milioane lei pentru proiectele de investiții

În cadrul Programului IMM INVEST PLUS 2023, companiile eligibile, inclusiv startup-urile beneficiază de un ajutor de stat sub formă de grant care acoperă integral atât valoarea comisionului de risc și a celui de administrare pe toată perioada de valabilitate a garanției, cât și dobânda pe o perioadă de 12 luni de la acordarea creditului.

Pot fi accesate credite în valoare de până la 10 milioane lei pentru proiectele de investiții, respectiv în valoare de până la 5 milioane lei pentru capital de lucru.

Alpha Bank România continuă să primească solicitări de finanțare prin Programul IMM INVEST PLUS, iar beneficiarii care doresc să aplice se pot înscrie pe site-ul www.imminvest.ro.

***