Airbus Helicopters amenință cu relocarea dacă nu primește comenzile militare promise

de Adrian N Ionescu , 17.10.2019

Gigantul aeronautic Airbus ia în calcul să renunţe la finalizarea construcţiei fabricii de elicoptere de la IAR Braşov. Nu este exclusă relocarea capacității de producție în altă țară, pentru că România nu a comandat nici unul din elicopterele multirol H215M.

Airbus a investit deja 10 milioane de euro și a primit şi subvenţii de la autorităţile locale. „Am observat că proiectul nu va merge mai departe. Astfel că am decis imediat să dăm înapoi subvenţiile primite”, a declarat Olivier Michalon, senior vicepresident, şeful pe regiunea Europa la Airbus Helicopters, citat de News.ro.

„Am înţeles că a comanda 40 sau 50 de elicoptere presupune o sumă mare de bani (pentru România, n.r.). Aşa că am propus un contract de minimum 16 elicoptere. Fabrica noastră urma să producă 15 elicoptere pe an. Şi acum deja ar fi fost fabricate elicopterele. Este o şansă ratată de România. Iar azi am decis să suspendăm proiectul”, a declarant oficialul Airbus.

Dacă nu va ajunge la o înţelegere cu viitorul Guvern, Airbus ar putea decide chiar să mute fabrica în altă ţară.

Suspendarea proiectului „este etapa de dinainte de a decide să relocăm fabrica. Pentru că şi asta este o posibilitate. (…) Dar nu pot forţa factorii de decizie să lanseze un astfel de proiect grandios. Şi dacă nu este o prioritate ca industria de apărare sau cea spaţială să se dezvolte, atunci trebuie doar să respect decizia“, a spus Olivier Michalon.

Renunțarea la proiect „este ceva ce trebuie să luăm în calcul. Până acum am decis să punem proiectul pe hold. Dacă în viitorul apropiat primim un semn pozitiv să lansăm proiectul, atunci vom fi pregătiţi să o facem”, a spus vicepreședintele Airbus Helicopters.

„Şi alte ţări continuă să ne întrebe. Unele sunt credibile, altele nu la fel de mult. Dar chestia asta a generat ceva interes.(…) Oricât de corect ar fi fost să selectez România pentru acest contract, dacă mâine va trebui să iau decizia că nu se va întâmpla nimic aici şi deci nu avem motive să stăm, atunci nu vă vom mai deranja cu asta“, a spus Olivier Michalon în interviul pentru News.ro.

Faptul că se schimbă guvernul nu ar trebui să ducă la noi întârzieri, potrivit oficialului francez: „interesul naţional al României rămâne acelaşi, indiferent cine e la guvernare”, potrivit rfeprezentantului Airbus

Fabrica a fost de la început destinată realizării elicopterului militar H215M, pentru orice viitoare comandă primită din partea Ministerului Apărării Naţionale al României. Modelul H215M este un elicopter robust, bimotor, capabil să execute atât misiuni utilitare, cât şi acţiuni de luptă, susţin producătorii.

În virturtea cordului încheiat anul trecut cu IAR Braşov, privind cooperarea exclusivă pentru producerea în România a elicopterului multirol H215M, „noi am fi transferat tehnologie şi am fi creat alte câteva sute de job-uri la IAR. Iar IAR s-ar fi putut dezvolta pentru câteva zeci de ani. IAR este cea care ar fi vândut aparatele către Ministerul Apărării şi poate chiar şi pe alte pieţe”, a amintit Olivier Michalon.

Airbus a decis să mai dea timp autorităților române: „trebuie să gândeşti înainte de luarea unor decizii importante, dar nu putem aştepta la nesfârşit. Este în funcţie de oportunităţi. Şi oricât consider că România este locul potrivit pentru acest proiect, dacă mâine am putea să îl derulăm în alt loc, pentru binele companiei, o vom face. Am unele regrete, dar am face-o“, a conchis oficialul Airbus.