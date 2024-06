Guvernul a majorat bugetul programului IMM Plus cu 2,5 mld lei, până la plafonul de 15 mld lei

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat, joi, că în şedinţa Executivului va fi majorat bugetul schemei de ajutor de stat IMM Plus cu circa 2,5 miliarde de lei, până la un total de aproape 15 miliarde de lei, putând astfel sprijini 13.800 de firme, cu 2.300 mai multe decât înainte de creşterea bugetului.

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat înainte de şedinţă că Guvernul adoptă ”o măsură esenţială pentru susţinerea mediului privat”.

„Majorăm bugetul schemei de ajutor de stat IMM Plus cu circa 2,5 miliarde de lei, până la un total de aproape 15 miliarde de lei. Putem sprijini astfel 13.800 de firme, cu 2.300 mai multe decât înainte de creşterea bugetului”, a subliniat şeful Executivului.

Schema de ajutor de stat a fost lansată pe 21 aprilie

Schema de ajutor de stat IMM Plus a devenit operațională pe 21 aprilie, prin reluarea vechiului program IMM Invest Plus, prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din România pot obține credite bancare cu dobânzi subvenționate și garanții de stat.

După aprobarea schemei de ajutor de stat IMM Plus de către Comisia Europeană, a fost publicat în Monitorul Oficial și Ordinul comun care stabilește plafoanele de garantare pe componente, regulile de gestionare a plafoanelor de garantare, plata ajutoarelor de stat specifice fiecărei componente din cadrul schemei de ajutor de stat, precum și convențiile de garantare și plată a grantului și convențiile de implementare.

Data limită: 30 iunie

Contractele de garantare și acordurile de finanțare aferente programului vor fi emise până la 30 iunie 2024. Plata dobânzilor se efectuează până la data de 31 iulie 2026 inclusiv.

Bugetul alocat initial a fost de 12,5 miliarde lei, iar garanțiile se vor acorda în limita unui plafon de 11,1 miliarde lei, pentru 11.500 beneficiari.

Schema de ajutor de stat IMM PLUS și a componentelor acesteia: IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS și RURAL PLUS, valabilă până la 30 iunie 2024, a fost aprobată prin OUG nr.18/2024. Schema de ajutor de stat va facilita accesul la lichidități al întreprinderilor mici și mijlocii, al întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie și al întreprinderilor mari a căror activitate economică a fost afectată de conflictul armat din Ucraina.

***