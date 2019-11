Florin Talpeș – Bitdefender: Administrația s-ar putea digitaliza în doar doi ani

de Cristian Grosu , 26.11.2019

Administrația României s-ar putea digitaliza în numai doi ani – spune Florin Talpeș, fondatorul și CEO-ul Bitdefender, într-un interviu acordat revistei CRONICILE Curs de Guvernare.

Autoritățile ezită, însă, să facă acest pas, din cauza manierei în care este organizat sistemul public de servicii: anume după principii feudale și după relația de dependență care se păstrează între guvernant și contribuabil.

Explicațiile și percepția lui Florin Talpeș, în întrebările și răspunsurile de mai jos.

CRONICILE:

În războiul româno-român cu digitalizarea administrației: pe o scală de la 1 la 10, să zicem, unde se află digitalizarea administrației noastre?

Florin Talpeș:

Europenii au Digital Economy and Society Index, care arată că suntem pe la 3-4 pe o scală de la 1 la 10. Adică, stăm foarte prost. Și e o chestiune și de abordare – aici s-a creat un fel de filozofie, în ultima vreme, că nu mai trebuie să ne uităm la realitate, că dacă realitatea are o cută, înseamnă că acea cută ne face rău.

Deși e un paradox România. Sper ca măcar o parte a paradoxului să se mențină. Pentru că anul ăsta a avut loc o cădere masivă a României în clasamente, privind banda de internet la care ai acces, cat de rapidă e, cât de largă e. Până anul trecut, România era în top 5. Anul acesta, a căzut deja în a doua jumătate a clasamentului. Am căzut dramatic anul ăsta, 2019, față de 2018 la viteză. Afirmația pe care o făceam era așa: n-avem autostrăzi fizice, dar avem o rețea de autostrăzi digitale de mare calitate. Ăsta era un diferențiator pe care România îl avea. Și ăsta era și un fundament pentru dezvoltarea industriei de tehnologie. Sper să se revină.

Dar paradoxul este că avem rețeaua de autostrăzi digitale, însă e ca într-o lume părăsită, e o rețea de autostrăzi care nu e folosită de administrația publică. Pe rețeaua asta de autostrăzi e plin de mașini private, dar nu prea vezi mașini ale administrației publice, ca și cum ar exista un fel de interdicție.

CRONICILE :

Dvs. de ce credeți că se întâmplă asta?

Florin Talpeș:

E destul de clar. Cei care au deținut puterea nu au vrut să interconecteze sistemele și să folosească unul dintre marile avantaje pe care-l are orice digitalizare: anume, că te ajută să vezi continuu cum stai, ca să poți să iei măsurile corecte. Or, dacă tu afli tot timpul cum stai înseamnă că e de rău, înseamnă că ne punem într-o poziție proastă. Dacă ai filozofia asta, ești total, fundamental împotriva digitalizării. Digitalizarea te ajută să afli în orice clipă cum stai, ca să poți să iei deciziile corecte.

Al doilea lucru care s-a întâmplat și de ce se întâmplă lucrul ăsta e că a avut loc o deprofesionalizare în ultimii 10 ani poate a ceea ce înseamnă meserii publice. Deci prin jocul ăsta al pilelor, al relațiilor, cumetriilor, intereselor din afara guvernării, pur și simplu s-a deprofesionalizat funcția publică. Și s-a întâmplat asta în toate domeniile care cumva sunt finanțate public.

Al treilea motiv pentru care am ajuns aici este că au fost multe jocuri de interese și sunt foarte multe jocuri de interese legate de digitalizare, de zona de IT, și aici ține cumva și de servicii. Noi știm că peste tot în lume serviciile au capacitatea și e legal lucrul ăsta de a obține venituri și în afara bugetului, prin operațiuni comerciale. Și aici cred că am beneficiat enorm de faptul că serviciile au devenit întreprinzătoare în zona tehnologiei, în zona de IT. O parte din timp a fost un efect benefic, după care cred că asta a împiedicat pur și simplu dezvoltarea domeniului.

CRONICILE :

Vă referiți la Servicii, serviciile secrete?

Florin Talpeș:

Serviciile secrete. Noi știm, de exemplu, fenomenul Teamnet. Serviciile secrete au dreptul legal să facă operațiuni comerciale pentru a-și suplimenta veniturile. Ele au avut un focus pe zona de IT către sectorul public. Un timp, asta a fost benefic, după care n-a mai fost benefic pentru dezvoltare. De ce? Au fost o serie de factori care au condus la situația în care digitalizarea nu a mai mers deloc cum trebuie în România, mă refer la serviciile către cetățeni. Sunt breșe deja mari care se fac aici, nu la nivelul administrației publice centrale, ci la nivel de administrații locale.

CRONICILE :

Dacă ne uităm la digitalizarea administrației, vedem că ea funcționează, ca multe alte lucruri, într-un soi de blană de leopard. Sunt oaze de instituții digitalizate, în schimb avem o mare problemă cu interconectivitatea. Dacă ar exista un interes public real dincolo de cel declarativ, cam cât timp credeți că ne-ar lua să rezolvăm problema interconectivității?

Florin Talpeș:

Doi ani, maximum. Pentru că eu cred că există o anumită interconectare. Ce vorbim aici este despre serviciile către cetățeni. Eu cred că anumite grupuri din România au acces la date interconectate. Grupuri care țin de guvernări locale, grupuri de putere.

CRONICILE :

Adică, această interconectare rămâne undeva apanajul acelei zone de putere. De ce nu coboară în zona de cetățean, de companie, societate?

Florin Talpeș:

Modelul de guvernare pe care l-am avut noi a fost împărțirea moșiilor. Și atunci, diversele grupuri și-au văzut moșia lor pe care nu o încalcă nimeni altcineva. Ne uităm la exemplul ANAF. Proiect cu Banca Mondială, finanțare, era avansat proiectul, acum e oprit. Și sunt destui experți în piață. Și soluțiile sunt scrise în rapoarte. Mai trebuie să existe voința politică de a defragmenta și a gândi și unitar, atunci când vorbim de anumite fundamente ale statului. Când vorbim de sistem de justiție ca un sistem unitar. La fel trebuie făcut și pe partea digitală.

Nici măcar banii nu sunt o problemă, îi găsești imediat, pentru că toți văd beneficiile pe care le-ar aduce pașii înainte.