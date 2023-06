Congres USR cu puternice mesaje în favoarea constituirii unei alianțe de dreapta

Aproximativ 800 de delegaţi din întreaga ţară participă sâmbătă la Congresul USR, la care liderul partidului, Cătălin Drulă, va prezenta„ viziunea România 2024”. Congresul va adopta și mandatul de pregătire a alegerilor din 2024.

Între invitaţii la Congres să numără: preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, preşedintele Partidului Mişcarea Populară, Eugen Tomac, şi preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban.

Este prezent și vicepreşedintele ALDE Europe, Kira Rudik, şi vor transmite mesaje video Ilhan Kyuchyuk, co-preşedintele ALDE Europe, şi Stephane Sejourne, preşedintele grupului Renew Europe.

Kelem Hunor discurs de proaspăt politician de opoziție

Proaspăt intrat în opoziție, președintele UDMR, Kelemen Hunor a avut un discurs adaptat noului statut.

„Em emotii, trebuie sa recunosc, in fata voastra, nu pentru ca nu am vorbit in fata oamenilor, ci pentru ca nu am mai fost de foarte mult la un Congres al unui partid in opozitie. Dar incerc sa ma obisnuiesc cu acest statut si incerc sa ma obisnuiesc dupa aterizarea noastra fortata. Voi cunoasteti sentimentul, nu trebuie sa va explic eu cum e sa faci treaba si sa te trezesti pe peron. Dar astăzi nu o să vorbesc despre supărările noastre, nici nu caut explicaţii la cele întâmplate, cu toate că sunt întrebări legitime, de altfel; poate să fie din lăcomie, poate să fie din dorinţa de răzbunare, poate să fie din eroare strategică. Nu mai contează”, a declarat Kelemen Hunor.

El a făcut apel la scurta perioadă în care cele două formațiuni au colaborat și a mai afirmat că, în prezent, relaţia dintre cetăţean şi stat, dintre societate şi clasa politică se caracterizează prin „lipsă de încredere”.

„Indiferent în ce condiţii am colaborat, în ce condiţii din când în când ne-am contrat, ştiam un singur lucru: demnitatea este acea valoare de care nu ne atingem. Şi atunci, putem să mergem mai departe. Noi trebuie să arătăm societăţii că perioada aceea lasă, că merge şi aşa s-a terminat, fiindcă nu se mai poate aşa.

Dacă omul vede că cei care cer votul lui promit orice pentru acel vot, după care întorc spatele şi fac altceva, sigur că vom pierde, iar locul va fi ocupat de alţii, de cei care propagă ură, de cei care caută conflict, cei care promit răzbunare.

Şi eu cred că asta ar fi cea mai mare greşeală, să lăsăm ca ideile extremiste, ideile care se întorc împotriva fiecărui om, până la urmă, să câştige teren. Dacă ne uităm la peisajul politic, vedem că acest pericol există. Şi va fi responsabilitatea noastră – şi a voastră, şi a noastră, şi a PSD, şi a PNL, până la urmă – dacă reuşim să spunem stop la un moment dat extremismului”, a subliniat el.

Ludovic Orban: Întotdeauna am considerat că singurul partener decent e USR

Preşedintele partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a făcut apel la unirea forțelor de opoziție, spunând că acestea, împreună, pot câștiga alegerile de anul viitor dacă colaborează onest.

Ludovic Orban : ”Eu întotdeauna am fost partizanul colaborării cu USR. În Partidul Naţional Liberal, începând din 2016, am fost acuzat sistematic de colegii mei că niciodată nu am acceptat să răspund la atacurile care veneau din partea USR, pentru că întotdeauna am considerat că singurul partener decent, singurul partener cu care avem afinităţi şi cu care putem să asigurăm o guvernare modernă, o guvernare înclinată spre reformă este USR.

Nu sunt supărat pe cei care au luat decizia de a îl susţine pe Câţu, în loc să mă susţină pe mine ca şi premier, mai ales că ştiu faptul că cel care a tras cel mai tare ca să impună această decizie la dumneavoastră nu mai este în USR, deşi l-aţi ales ca preşedinte, a dat bir cu fugiţii şi acuma nu mai recunoaşte nici că este cel care i-a determinat pe nişte parlamentari şi europarlamentari să facă un partid, spunând că el n-are nicio legătură cu această construcţie politică”.

În ceea ce privește actuala guvernare, Ludovic Orban a spus că nu există nicio urmă de liberalism în aceasta: ”Să nu ne îmbătăm cu apă rece că există vreo urmă de liberalism în actuala guvernare, că sunt PNL-işti care ar putea să dea vreo amprentă liberală sau să poată să ia vreo măsură liberală. Asta este o iluzie. La putere astăzi este PSD.

Iar în opoziţie este construit în laboratoarele sistemului, aşa cum au fost construite şi alte partide, este construită o falsă opoziţie, o opoziţie anti-europeană, o opoziţie care se bazează pe teoria conspiraţiei, pe anti-europenism, pe nostalgia faţă de Ceauşescu şi care cumulează o mulţime de teme. Sigur, această opoziţie niciodată nu va fi în stare să guverneze România…”

Eugen Tomac: USR are în față provocarea de a da semnalul unității

Preşedintele PMP Eugen Tomac a afirmat la Congresul USR că ţara este ”predată la cheie” PSD și că preşedintele Klaus Iohannis lasă în urmă ”o moştenire urâtă, o ţară fără speranţă, o ţară dezamăgită şi cu extremismul la cote nemaiîntâlnite”.

“Acum ţara se află într-un moment de răscruce. Iar cei cărora le este teamă să îşi piardă privilegiile fac tot ce le stă în putinţă pentru a-i ţine pe oamenii cinstiţi şi oneşti din această ţară, departe de politică, departe de implicare. Vor totul doar pentru ei. Pentru ei nu există decât un singur lucru. Vor linişte şi stabilitate. Sub acest slogan, de fapt, vor să fure în linişte, vor să fure din pensii, vor să fure din salarii, vor să fure din munca intelectuală. (…)

Suntem obligaţi să gândim soluţii comune. USR are în faţă o mare provocare, o provocare nu doar pentru a salva onoarea dreptei, o provocare uriaşă pentru a da semnalul unităţii către toţi cei care vor ca România normală să însemne o Românie în care să ne creştem copiii în linişte şi pace”, a spus Eugen Tomac.

Nicușor Dan, apel pentru ”a nu permite” revenirea PSD în administrația București

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a explicat celor prezenți la Congresul USR că trebuie să dea dovadă de înţelepciune politică pentru a nu permite revenirea la putere a PSD-ului în Bucureşti.

”Sunt recunoscător USR, sunt recunoscător PNL, sunt recunoscător PMP, că am menţinut acordul politic în Bucureşti, în condiţiile în care părea că nu se întâmplă nimic şi aproape toată media spunea că nu se întâmplă nimic. Pentru asta vă mulţumesc încă o dată”, a declarat Nicuşor Dan.

El a explicat plastic ce înseamnă PSD la Primăria Capitalei: „Vreau să închei cu un cuvânt despre viitor, pentru că noi suntem în aceeaşi paradigmă de 30 de ani. Nu este între dreapta şi stânga, este între dreapta şi PSD. Ce înseamnă PSD în Bucureşti? Dacă îmi permiteţi, o metaforă zoologică.

Este o caracatiţă împreună cu nişte rechini care se ascund în spatele unor iepuraşi gigant şi a unor ouă de dinozaur. Şi sunt convins că o să avem cu toţii înţelepciunea politică să ne punem în acord cu ceea ce vor oamenii de la noi şi să nu permitem revenirea la putere a PSD-ului în Bucureşti”

***