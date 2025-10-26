”Zvâc” al economiei zonei euro în octombrie, atribuit preponderent avansului creșterii serviciilor. Prognozele pentru T4 rămân modeste

Primele date privind indicele PMI din octombrie – indicator ce reflectă nivelul de activitate din sectoarele manufacturier și servicii – sugerează că economia zonei euro ar fi înregistrat o ușoară accelerare la începutul celui de-al patrulea trimestru, însă analiștii sunt sceptici că avântul se va menține.

Capital Economics are o prognoză de doar 0,2% pentru creșterea trimestrială din ultimele trei luni ale anului.

”PMI-ul zonei euro a depășit așteptările, crescând de la 51,2 în septembrie la 52,2 în octombrie, un nivel maxim din ultimele 17 luni. Redresarea puternică a Germaniei a avut o contribuție semnificativă, dar și activitatea din afara celor două mari economii a fost robustă, cu cea mai puternică expansiune pe care am văzut-o în peste doi ani”, potrivit unui raport ING Bank.

Contrast puternic între economia Germaniei și Franței

PMI-ul compozit al Germaniei a crescut semnificativ, atingând un maxim de 53,8, cel mai ridicat din ultimele 29 de luni, datorită unei îmbunătățiri mari a activității din sectorul serviciilor. Deși PMI-ul producției industriale a scăzut, la 52,3, s-a menținut peste pragul de 50, nivel care separă contracția de expansiunea economică.

Franța a evoluat sub așteptări, cu activitatea în contracție, reflectând incertitudinea politică. PMI-ul compozit al Franței a scăzut la un minim de opt luni, de 46,8, unele firme atribuind reducerea cererii unei „situații politice interne volatile”.

Serviciile, motorul de creștere al zonei euro/ Industria s-a dovedit rezilientă: Au crescut inclusiv comenzile din străinătate, în ciuda tensiunilor globale

La nivel sectorial, serviciile au fost principalul motor de creștere al zonei euro, PMI-ul ajungând la 52,6. Crearea de locuri de muncă în sectorul serviciilor a accelerat la cel mai rapid ritm din iunie 2024, mai constată economiștii băncii olandeze.

Pe baza experienței anterioare, acest nivel al indicelui PMI corespunde unei creșteri a PIB-ului zonei euro de aproximativ 0,2% față de trimestrul anterior, însă PMI-urile nu au fost un indicator anticipativ foarte fiabil în ultimii ani, susțin specialiștii Capital Economics.

Ei semnalează și o ușoară redresare a industriei. Alături de creșterea producției, noile comenzi au urcat la cel mai rapid ritm din câțiva ani, în timp ce comenzile noi din străinătate au rămas rezistente, în ciuda tensiunilor comerciale globale.

”În ansamblu, datele privind activitatea economica susțin perspectiva noastră că economia este probabil să înregistreze o ușoară redresare în al patrulea trimestru și se îndreaptă spre o creștere medie de trend de aproximativ 0,2–0,3% trimestru la trimestru”, potrivit analizei citate.

