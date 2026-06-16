Zona euro: producția industrială rezistă, dar scumpirea energiei reduce puternic excedentul comercial

Producția industrială din zona euro a continuat să crească ușor în aprilie, în pofida tensiunilor geopolitice și a presiunilor energetice, însă excedentul comercial al blocului a înregistrat o scădere semnificativă din cauza creșterii importurilor de energie.

Datele arată un avans de 0,1% al producției industriale lunare în aprilie, marcând a treia lună consecutivă de creștere. Evoluția a fost susținută de toate principalele categorii de bunuri – de consum, de capital și bunuri intermediare. La nivel național, Franța și Germania au stagnat, în timp ce Italia, Țările de Jos și Irlanda au contribuit pozitiv.

În același timp, indicatorii PMI sugerează o încetinire a activității în luna mai, pe fondul cererii în scădere și al creșterii costurilor de producție cauzate de evoluțiile din Orientul Mijlociu.

Pe de altă parte, excedentul comercial al zonei euro a scăzut de la 11 miliarde de euro în ianuarie la doar 1,3 miliarde de euro în aprilie, în contextul creșterii prețurilor la petrol. La nivelul Uniunii Europene, balanța comercială a trecut deja în deficit.

Pe lângă energie, au fost înregistrate scăderi importante ale excedentului și în sectoare precum produse chimice, utilaje și autovehicule, semnalând presiuni mai largi asupra competitivității externe.

„Industria zonei euro a rezistat destul de bine până acum, în ciuda unei noi crize energetice în desfășurare”, a declarat Bert Colijn, economist-șef la ING din Țările de Jos, adăugând că evoluțiile recente „sunt departe de a fi catastrofale, dar reflectă o încetinire a dinamicii”.

Acesta a mai avertizat că presiunea asupra balanței comerciale rămâne ridicată pe termen scurt, dar și pe termen mediu, în contextul pierderii de competitivitate a economiei europene.

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