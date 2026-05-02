Zona Euro – pe marginea stagflației – Încetinire a avansului economic în T1 și presiune inflaționistă mare

Încetinirea creșterii economice din zona euro în T1/2023 denotă o pierdere de viteză chiar înainte de războiul din Iran, iar primele date indică o stagnare în T2/2026. În același timp, creșterea ratei inflației în aprilie reflectă prețurile mai mari la combustibil, iar riscurile sunt în mod evident direcționate spre întărirea presiunilor inflaționiste.

Avansul de numai 0,1% a PIB-ului în zona euro a fost mai slab decât așteptările pieței de 0,2%, dar acest lucru s-a datorat parțial unei contracții în Irlanda, care prezintă o volatilitate extremă. Excluzând Irlanda, creșterea PIB din zona euro a încetinit de la 0,4% în T4/2025 la 0,2%. Această încetinire nu s-a datorat în principal prețurilor mai mari la energie de la începutul lunii martie – datele oficiale de activitate pentru primele două luni ale anului au fost slabe. În concluzie, o creștere de 0,2% a PIB-ului excluzând Irlanda este apropiată de rata de creștere potențială a regiunii, astfel încât încetinirea comparativ cu T4/2026 nu este un motiv de îngrijorare, se arată în comentariul CapitalEconomics.

„Prognozăm că PIB-ul va continua să crească într-un ritm moderat în trimestrele 2 și 3, dar sondajele privind activitatea și încrederea în economie din aprilie, împreună cu prețurile petrolului mult mai mari decât am anticipat, înseamnă că riscurile sunt de scădere.

În același timp, creșterea inflației în aprilie la 3% de la 2,6% în aprilie este peste anticiparea de 2,9%. Creșterea s-a datorat aproape în întregime prețurilor mai mari la combustibili, în timp ce inflația alimentelor a crescut ușor, iar rata inflației de bază a scăzut ușor. La 3,0%, inflația serviciilor a fost la cel mai scăzut nivel din martie 2022.

Dacă prețurile țițeiului Brent se păstrează în jurul valorii de 120 dolari pe baril, efectul inflaționist ar fi de 0,5 puncte procentuale în luna mai.

Perechea valutară EUR/USD s-ar putea deprecia în continuare, deoarece euro ar putea să deprecieze în continuare pe fondul aversiunii față de risc, care ar putea fi atribuită tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu.

Traderii se așteaptă ca Banca Centrală Europeană (BCE) să lase ratele dobânzilor neschimbate, în conformitate cu deciziile mai multor bănci centrale, semnalând în același timp că o majorare a dobânzii, posibil chiar din iunie, ar putea fi necesară pentru a contracara o creștere a prețurilor de consum determinată de energie.

***