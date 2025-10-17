cursdeguvernare

vineri

17 octombrie, 2025

Stiri

Zona euro: Industria s-a contractat neașteptat în august, în ciuda unor date anterioare optimiste

De Laurențiu Gheorghe

17 octombrie, 2025

Producția industrială a scăzut în august cu 1,2% în zona euro, comparativ cu luna precedentă, după ce în iulie se înregistrase o ușoară revenire de 0,3%. Aceasta demonstrează că economia europeană nu dă semne de redresare, în ciuda unei creșteri a încrederii în mediul de afaceri.

Cifrele ar fi arătat mult mai rău, dacă nu s-ar fi raportat o creștere de 9,8% a producției industriale în Irlanda față de luna precedentă, țară recunoscută pentru volatilitatea extremă a acestui indicator.

Cauza acestei contracții industriale din august se datorează unei reduceri semnificative a producției de bunuri de capital și bunuri de consum îndelungat până la cel mai scăzut nivel din ianuarie.


Germania, Italia și Grecia au înregistrat scăderi semnificative de peste 2%, în timp ce Franța și Spania au înregistrat scăderi mai mici, de sub 1%. Producția industrială din Olanda a fost un punct luminos printre țările industrializate mai mari, cu o creștere de 2,3%.

În ciuda optimismului în rândul managerilor în sensul redresării economice, datele statistice prezintă o poveste diferită. După un vârf al producției legat de aprovizionarea anticipată a SUA cu produse europene înainte de intrarea în vigoare a tarifelor, ultimele luni au arătat din nou o tendință descrescătoare. Producția industrială este încă ridicată în comparație cu nivelurile de la sfârșitul anului 2024, dar descrește rapid spre aceleași niveluri.

Deși optimismul cu privire la perspectivele pe termen mediu ale industriei europene a mai crescut, nu este niciun motive imediat pentru o redresare pe termen scurt, pe măsură ce comerțul cu SUA s stabilizează pe un nou făgaș. Astfel, pentru al treilea trimestru industria prelucrătoare a nu a contribuit pozitiv la evoluția PB-ului, ceea ce determină așteptări foarte scăzute pentru redresarea economiei din zona euro și UE27.

Cititi si: Industria își adâncește neașteptat căderea în august, pentru a patra lună consecutivă – ceva optimism pentru septembrie

***


