Zona euro – consumul trece în teritoriul pozitiv

Vânzările cu amănuntul din zona euro și-au revenit în iunie, crescând cu +0,3% după ce înregistraseră o scădere de -0,3% în mai. Față de anul precedent, s-a înregistrat o accelerare de la 1,9% la 3,1% în iunie.

Având în vedere că factorii externi negativi, cum ar fi tarifele vamale și un euro mai puternic, ar putea afecta exporturile, cererea internă devine din ce în ce mai importantă pentru susținerea creșterii PIB. Redresarea consumului gospodăriilor ar putea susține avansul economiei zonei euro în a doua jumătate a anului, evitând recesiunea.

Optimismul este dat și de piața muncii care se arată rezistentă la șocuri. Rata șomajului a scăzut la un minim istoric în iunie, iar reducerea inflației menține veniturile reale. Deși acest lucru nu semnalează neapărat o creștere a consumului, tendința ascendentă a încrederii consumatorilor sugerează că cheltuielile gospodăriilor vor continua să susțină creșterea economică în a doua jumătate a anului.

Mai mult, recentul acord comercial cu SUA a contribuit la reducerea incertitudinii atât pentru companii, cât și pentru consumatori. Având în vedere că consumatorii se află într-o situație relativ bună, riscul unei contracții în a doua jumătate a anului s-a disipat în mare măsură.

Printre statele membre UE pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creșteri anuale ale volumului total al comerțului cu amănuntul au fost înregistrate în Cipru (+8,7%), Croația (+7,4%), Malta și Portugalia (ambele +6,9%). Scăderi au fost observate în Finlanda (-1,1%) și Slovacia (-0,4%).

