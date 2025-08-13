LIVE Summitul virtual Trump-Zelenski-aliații europeni ai Kievului s-a încheiat. Cancelarul Merz: „Interesele de securitate ale Europei și Ucrainei trebuie protejate” la întâlnirea din Alaska. Urmează reuniunea „Coaliției celor care vor”, la care va participa și președintele Dan

UPDATE Cancelarul Merz a declarat că europenii fac tot posibilul pentru a „contribui la stabilirea agendei” pentru întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin de vineri. din Alaska. „În Alaska, interesele de securitate ale Europei și Ucrainei trebuie protejate”, a declarat Merz în cadrul conferinței de presă comune cu Zelenski.

UPDATE Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat că președintele american Donald Trump le-a spus liderilor europeni că „dorește să obțină un armistițiu în Ucraina în timpul întâlnirii cu Putin de vineri”.

În schimb, MAE rus susține că Vladimir Putin și Donald Trump vor aborda, la întâlnirea lor în Alaska, „toate chestiunile acumulate” în relațiile bilaterale ruso-americane. Moscova califică drept „nesemnificative” consultările președintelui SUA.

UPDATE Summitul virtual s-a încheiat. La Berlin, Friedrich Merz și Volodimir Zelenski vor face declarații despre discuțiile cu liderul de la Casa Albă.

UPDATE Polonia nu va fi reprezentată la discuțiile de astăzi cu președintele SUA de premierul Donald Tusk, ci de președintele proaspăt instalat, Karol Nawrocki. Până acum, Tusk a fost întotdeauna cel implicat în discuțiile cu SUA și cu liderii europeni pe tema situației din Ucraina.

UPDATE „În scurt timp voi discuta cu liderii europeni. Sunt oameni minunați care doresc să se ajungă la un acord”, a scris Donald Trump astăzi, pe rețeaua Truth Social. Pe de altă parte, el s-a arătat nemulțumit de relatările din mass-media despre întâlnirea cu liderul de la Kremlin. „Citează constant ratați concediați și oameni cu adevărat proști, precum John Bolton, care tocmai a spus că, deși întâlnirea are loc pe teritoriul american, Putin a câștigat deja”, a punctat Trump.

UPDATE Volodimir Zelenski a ajuns la Berlin și a fost primit de cancelarul german, Friedrich Merz. „În prezent, nu există niciun semn că rușii se pregătesc să pună capăt războiului”, a spus președintele ucrainean, înaintea sosirii în Germania.

Știrea inițială

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, se va alătura astăzi, la Berlin, cancelarului german, Friedrich Merz, la reuniunea prin videoconferință cu președintele american Donald Trump și cu mai mulți lideri europeni, pe tema pregătirii summitului ruso-american din Alaska.

Liderii europeni și Zelenski vor discuta cu Donald Trump și cu vicepreședintele său, JD Vance. Din partea Europei participă, pe lângă gazda summitului virtual, Friedrich Merz, președintele finlandez Alexander Stubb, președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, prim-ministrul polonez Donald Tusk și prim-ministrul britanic Keir Starmer.

Lor li se vor alătura președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, António Costa, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Trei runde de discuții importante

Prima rundă de discuții este programată la 15.00, ora României, între liderii europeni și Volodimir Zelenski. O oră mai târziu, încep discuțiile cu Donald Trump, urmată de declarații din partea lui Merz și Zelenski, scrie The Guardian. La ora 17.30, va începe reuniunea „Coaliției celor care vor”, în în format videoconferință, unde România va fi reprezentată de președintele Nicușor Dan.

Kievul speră ca discuțiile de miercuri să contrabalanseze, cel puțin parțial, apropiatul summit SUA-Rusia din Alaska, în contextul în care europenii, pe care Trump a promis că îi va contacta după discuția cu Putin, se tem că summitul de la Anchorage va conduce la o soluție nefavorabilă pentru Ucraina, țară care de trei ani și jumătate luptă împotriva forțelor ruse invadatoare. Discuțiile între liderii europeni se vor referi la modalitățile de a „exercita o presiune asupra Rusiei”, la „pregătirea unor posibile negocieri de pace” și la chestiuni privind „revendicări teritoriale și garanții de securitate”, potrivit Berlinului.

„Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”

Liderii a 26 de state membre UE, cu excepția Ungariei, au dat publicității, marți, o declarație comună în care afirmă că „poporul ucrainean trebuie să aibă libertatea de a decide asupra viitorului său și că „o pace justă și durabilă, care să aducă stabilitate și securitate, trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiile independenței, suveranității și integrității teritoriale”.

„Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei are implicații mai largi pentru securitatea europeană și internațională. Împărtășim convingerea că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, se arată în declarația liderilor UE. „Uniunea Europeană, în coordonare cu SUA și cu alți parteneri care împărtășesc aceeași viziune, va continua să acorde sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic Ucrainei, în contextul exercitării de către aceasta a dreptului său inerent la autoapărare. De asemenea, va continua să mențină și să impună măsuri restrictive împotriva Federației Ruse”, se mai spune în textul citat.

***