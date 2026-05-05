VIDEO-Live Ziua moțiunii / Motiunea de cenzură a trecut, Guvernul Bolojan este demis

UPDATE : Miruţă: Moţiunea este o confruntare între un vechi mod de a face politică – prin care controlau unii toată puterea instituţiilor statului şi alţii, care aducem selecţii în companiile statului

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că „moţiunea de astăzi nu este despre Ilie Bolojan, ci este o confruntare între un vechi mod de a face politică – prin care controlau unii toată puterea instituţiilor statului, fără concurs, fără trageri la răspundere, fără transparenţă – şi alţii, care aduc selecţii în companiile statului, care îi trag la răspundere pe cei care nu livrează şi care îi trimit la Parchet pe cei care încalcă legea”.

„Ştiţi de ce? Pentru că vă este frică că vă pierdeţi influenţa. Vă este frică de faptul că unii dintre dumneavoastră au fost trimişi la procurori, să fie verificaţi despre cum au ajuns în funcţii de conducere şi despre cum au căpătat această influenţă. Pentru că v-am pus în faţă lumina care vă arată cum v-aţi bătut joc de industria naţională din ţara asta. Astăzi, într-o ţară cu război la graniţă, România, după 36 de ani, în care toată industria asta de apărare a fost butonată de Partidul Social Democrat ajungem ca în cele mai multe din fabricile din România să avem buruieni. Şi să avem aceste buruieni pentru că dumneavoastră nu aţi avut, timp de 30 de ani, capacitatea să arătaţi că puteţi face lucruri. Asta e trădare naţională. Să ai 36 de ani pe mână o industrie şi să o faci ţândări”, a menţionat Miruţă.

UPDATE : Sorin Grindeanu, liderul PSD, care și el își joacă viitorul politic la moțiune, nu era programat să țină niciun discurs marți, însă a urcat la tribuna Parlamentului, pentru a ataca afacerile liberalilor din domeniul energiei, un domeniu la care s-a referit și premierul, precum și la construirea aeroportului din Oradea.

”Iniţial n-am vrut să iau cuvântul la această moţiune pentru că eu consider că există viaţă şi după acest vot şi consider că tot noi trebuie să găsim o soluţie pentru a merge mai departe. Dar trebuie să fac două precizări vizavi de ceea ce a spus primul-ministru Ilie Bolojan. Baroni, vreţi să vorbim despre banii primiţi de Bihor şi de Oradea în ultimii ani? Şi nu vorbesc de bani europeni, vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte în special de infrastructură. Aeroporturi? Vreţi să vorbim de aeroportul din Oradea? Dacă se susţine economic acest aeroport înseamnă că nu mai înţelegem lucrurile din punct de vedere economic. Vă rog să verificaţi câţi pasageri sunt pe cursele subvenţionate de Consiliul Judeţean de la Oradea la Varşovia? Curse subvenţionate. Trei”, a spus Grindeanu.

El s-a referit şi la selecţiile din companiile de stat.

”Aţi venit şi ne-aţi spus despre selecţiile de la companiile de stat. Ştiţi că la Energie, în ultimii 10 ani, PSD-ul a fost zece luni, în rest dumneavoastră, de la PNL. Şi mai un lucru. Da, la Energie, selecţiile au fost întoarse, când era ministru majoritatea când era ministru, un reprezentant al PNL, iar la Transporturi au fost întoarse din cauza a două persoane. Ghici cine? Pupilul dumneavoastră, Foghiş de la Oradea, care acum este la SAPE, cu 50.000 de lei pe lună. Şi al doilea, dacă vă spune ceva domnul Mihai Barbu, fostul trezorier PNL. Astea sunt cele două selecţii care n-au fost acceptate de către Comisia Europeană”, a mai declarat liderul PSD.

UPDATE : Diana Buzoianu (USR): Acest circ, această criză fabricată în laboratoarele de la Bucureşti şi de la Moscova, deja îi costă pe români

”Avem o veste bună şi o veste proastă pentru români. Şi o să încep cu vestea proastă. Vestea proastă este că acest circ, această criză fabricată în laboratoarele de la Bucureşti şi de la Moscova, deja îi costă pe români. Deja românii plătesc. 2,2 miliarde de euro plătim ca să nu se prăbuşească leul. 2,2 miliarde de euro am plătit deja pentru mârşăvia politicianistă pe care aţi numit-o pompos moţiune de cenzură”, a declarat Diana Buzoianu.

Potrivit acesteia, vestea bună însă este că românii ”văd foarte clar cum se separă apele în politica din România”.

”PSD mai este proeuropean doar cu steagul, când şi-l pune pe la conferinţele de presă”, a mai transmis Buzoianu.

”Altfel, românii, care astăzi nu mai vor hoţie, românii care nu mai vor clientelism peste clientelism, toţi aceşti români văd pe cine te poţi baza şi pe cine nu. România nu mai poate să fie un stat captiv al unor parlamentari şi al unor oameni politici care pur şi simplu aşteaptă să se rotească puterea politică ca să aibă acces la privilegii grupurile de interese”, a adăugat ministrul Mediului.

UPDATE : Turos Lóránd (UDMR): Este iresponsabilitate să destitui un guvern fără să vii cu soluţii

„Nu e cazul să vânăm vrăjitoare, să arătăm cu degetul spre presupusul vinovat din cauza căruia s-a destrămat această coaliţie pro-democratică, pro-europeană. Dar un lucru este cert, este iresponsabilitate să destitui un guvern fără să vii cu soluţii. Nu doriţi acest guvern, nu-l mai doriţi premier pe domnul Ilie Bolojan, e clar. Dar cine va guverna dacă pleacă acest guvern? Ce soluţii viabile puteţi oferi? Ce majoritate va vota şi va susţine un guvern stabil şi care vor fi priorităţile noului guvern? „, a transmis Turos Lóránd.

El a mai declarat că iniţiatorii moţiunii de cenzură trebuie să ofere alternative înainte de a arunca o guvernare în aer.

„Chiar dacă în sistemul constituţional român nu există instrumentul moţiunii constructive, cei care iniţiază o moţiune de cenzură au obligaţia morală de a oferi alternative înainte să arunce în aer o guvernare. Din partea UDMR, poziţia noastră este foarte clară. Nu vom vota această moţiune de cenzură. Nu pentru că nu există probleme. Există şi sunt serioase. Dar credem că în acest moment responsabilitatea politică înseamnă să nu adăugăm instabilitate peste o realitate deja complicată”, a mai declarat senatorul UDMR.

UPDATE : George Simion (AUR): Da, ne asumăm o guvernare viitoare

„Da, ne asumăm viitorul acestei ţări, ne asumăm o guvernare viitoare, ne asumăm să redăm speranţa românilor”.

România trebuie să meargă înapoi la votul românilor, domnule Bolojan, dacă vreţi într-adevăr să fiţi reformator: 300 de parlamentari, tăierea banilor pentru partidele politice şi două tururi pentru alegerea primarilor şi preşedinţilor de consilii judeţene. Haideţi că puteţi, dacă vreţi!”, a spus el în finalul discursului din plenul reunit.

„Dragii români, voi trebuie să cunoaşteţi adevărul şi, dacă domnul Bolojan nu înţelege ce i se întâmplă şi de ce pleacă acasă, noi am enumerat, domnule Bolojan, în nenumărate moţiuni de cenzură, motivele care trebuie să vă determine să plecaţi acasă. Aţi generat, în primele luni de guvernare, recesiune economică. Trei trimestre la rând avem criză economică, prin prisma primelor dumneavoastră luni de guvernare. Aţi generat sărăcie pentru că nu aţi tăiat privilegiile. Este 5 mai. Ştiţi câţi vicepremieri aţi avut? Cinci! V-am repetat la altă moţiune despre această doamnă. Nu mă interesează dacă este de la PSD sau PNL. Ce treabă are cu securitatea feroviară, domnule Bolojan? Este o doamnă care trebuia eliminată din structurile statului. Aţi avut timp 10 luni la dispoziţie să tăiaţi privilegiile şi nu le-aţi tăiat. În schimb, aţi luat de la mame, de la veterani, de la pensionari, de la categoriile vulnerabile. De aceea trebuie să plecaţi acasă”, a spus Simion.

UPDATE : Premierul Ilie Bolojan a atacat țintit, în discursul din plenul Parlamentului, PSD, pe unii dintre liderii acestui partid (precum Lia Olguța Vasilescu, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu etc.), comportamentul social-democraților la guvernare și la conducerea companiilor de stat, legăturile acestora cu „băieții deștepți” din energie și alte domenii.

”Cum am ajuns aici? Au fost trei faze. Într-o primă fază, în primele luni, Partidul Social-Democrat a ales să joace rolul opoziţiei din interiorul guvernului. Şi sunt oameni aici care veneau la şedinţele de coaliţie. E foarte neplăcut să participe la o şedinţă de coaliţie, să plece după aceea pe surse ce nu s-a discutat sau doar parţial adevărat, iar seara să vezi la televizor că nu mai e valabil ce s-a stabilit la ora 13 sau la ora 14, sperând că, în faţa măsurilor care au fost luate, care nu au fost uşoare, aşa este, unii vor rămâne cu decontul, vom identifica un vinovat şi alţii vor scăpa de nota de plată în aşa fel încât să recupereze eventual electoratul pierdut. Dar nu a reuşit asta. Pentru că electoratul a fost pierdut în 2024 şi 2025 când nu l-am respectat, când guvernele de atunci, în care şi noi am făcut parte, au venit cu promisiuni care nu au putut fi onorate şi în care le-am creat nişte aşteptări în care statul le poate da ce nu are”, a spus premierul Ilie Bolojan, în plen.

”În toată această perioadă, am răbdat, m-am făcut că nu văd ce vede toată lumea, că nu aud, sperând şi crezând că, pentru ţara noastră ca să meargă lucrul înainte merită să suporţi, merită să pierzi, dar n-a fost suficient. După ce am luat primul val de măsuri care era necesar, am început să lucrăm la reducerea cheltuielor statului, şi am generat supărarea baronilor locali, care nu au mai putut folosi puşculiţa statului ca şi rezervă pentru proiecte fără acoperire, pentru incompetenţă”, a mai declarat premierul Bolojan în plenul reunit, la dezbaterea moţiunii de cenzură.

„Acum zece luni, când am preluat mandatul de premier, am venit să fac ce trebuie. Nu ce e popular. Ce e necesar. Pentru că România venea din 2024 cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană – 9,3% din PIB. Nu eu l-am produs. L-am găsit. Nu-l puteam ascunde și trebuia să îl rezolvăm. Am ajuns în situația asta pentru că guvernele anterioare au amânat reformele și au ignorat realitățile până nu a mai fost posibil să fie ocolite. Agențiile de rating, piețele financiare și partenerii europeni ne-au mai păsuit până la alegerile prezidențiale, dar indulgența lor nu s-a întins mai mult”, a mai declarat Bolojan.

Ilie Bolojan: Moţiunea ”Stingem lumina”, ca să o simplific, e una de genul: nu ne vindem companiile, le mulgem noi

„Acum să mă refer la companiile statului, colegi, că asta-i deranjul, înţeleg şi din moţiune. După câteva luni de zile, mi-am dat seama unde sunt problemele statului, pentru că nu m-a informat nimeni. Avem nişte probleme serioase, avem nişte conducte sparte, ca la termoficare, şi chiar dacă ridici preţul la gigacalorie, chiar dacă creşti subvenţiile, dacă aceste pierderi enorme, nu datorită ruginii, ci datorită găurilor care sunt date, nu sunt corectate, vă daţi seama că ţara asta nu-şi va putea echilibra bugetele”, a afirmat premierul la dezbaterea moţiunii de cenzură.

„Moţiunea „Stingem lumina, ca să o simplific, e una de genul: nu ne vindem companiile, le mulgem noi”, a spus premierul în plenul reunit.

Despre social-democrații „oameni care locuiesc în penthouse-uri, din offshor-uri și care sfidează bunul simț, să vină să explice cum plâng pe umărul românilor”

„În această moțiune se vorbește despre sărăcirea populației, despre creșterea TVA-ului, despre anumite CASS și așa mai departe. Păi, nu le-am hotărât pe astea împreună, nu știm asta stimați colegi? Cât sunteți de ipocriți? Dar, cum să vă spun, eu înțeleg greutățile cetățenilor, pentru că, oameni buni, încă nu s-a văzut nicăieri în lume o corecție de deficit fără o constrângere economică, fără un efort, nu există nicăieri așa ceva. Dar, veți avea ocazia poate să demonstrați cum le veți face pe toate fără să deranjați pe nimeni. S-a mai încercat asta în 2024 și nu v-a ieșit”, a declarat Bolojan, în plenul Parlamentului, la dezbaterea moțiunii de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE – Întâi România.

El le-a mulțumit românilor pentru eforturile din această perioadă și a evidențiat că nu poate accepta ca „oameni care locuiesc în penthouse-uri, din offshor-uri și care sfidează bunul simț, să vină să explice cum plâng pe umărul românilor”.

Moțiunea a venit nu când oamenii sufereau, ci când când era clar că se intră într-o zonă care deranjează foarte mult

„Aţi văzut că moţiunea asta să vină când oamenii sufereau? Nu! Ştiţi când a venit moţiunea? Când le-a crăpat măseaua că nu se mai putea, „, a declarat premierul Ilie Bolojan, în plenul reunit al Parlamentului.

„Mi s-a reproşat în aceste zile că m-am îngăţat de scaun. Eu mă ţin de o direcţie, de nişte principii şi vă rog să mă credeţi că, dacă aş fi văzut un plan, o soluţie, m-aş fi dat la o parte. Dar vă întreb pe toţi, poate spune cineva cum va funcţiona România de mâine? Aveţi un plan?”, i-a întrebat Bolojan pe cei de la PSD.

Şeful Executivului a continuat: „Eu pot să plec, dar problemele grave ale acestei ţări rămân, ele nu pleacă odată cu mine. Riscăm să pierdem credibilitate, să pierdem bani din PNRR, să ne întoarcem, prin ceea ce faceţi, de unde am plecat”.

„Eu ştiu un lucru sigur, nu ştiu cine va câştiga din punct de vedere politic din ceea ce se întâmplă dar ştiu sigur că românii vor pierde din asta şi asta e mare păcat”, a mai spus Bolojan.

UPDATE : Radu Oprea (PSD): În zece luni, inflaţia s-a dublat, de la 5% la aproape 10%. România a intrat în recesiune tehnică

Senatorul PSD Radu Oprea a declarat că în 10 luni inflaţia s-a dublat, consumul s-a prăbuşit şi România a intrat în recensiune tehnică.

„Să aprindem lumina. În zece luni inflaţia s-a dublat, de la 5% la aproape 10%. În 10 luni România a intrat în recesiune tehnică. În 10 luni consumul s-a prăbuşit, în 10 luni s-au pierdut peste 54.000 de locuri de muncă în privat, în 10 luni românii au sărăcit. Suntem ţara cu cea mai mare scădere a puterii de cumpărare”, a afirmat Radu Oprea.

El a precizat că peste 80% dintre români au spus că România merge într-o direcţie greşită, iar 60% dintre români au afirmat că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă astăzi.

Radu Oprea a mai acuzat că Ilie Bolojan nu a făcut reforme, „doar tăieri cinice şi absurde”.

Știrea inițială:

Dezbaterea moțiunii de cenzură PSD-AUR „STOP „Planului Bolojan” de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, semnată de 254 de parlamentari, a început marți, la ora 11.00. În sală şi-au anunţat prezenţa 402 senatori şi deputaţi, din totalul de 464. Pentru ca moțiunea să treacă este nevoie de 233 de voturi.

Conform articolului 47 din Regulamentul şedinţelor comune, „acordarea votului de încredere Guvernului şi retragerea încrederii acordate Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură sunt supuse procedurii votului secret cu bile”, în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membrii care compun cele două Camere ale Parlamentului.

Procedura

După prezentarea moţiunii de cenzură de senatorul Daniel Zamfir, desemnat de iniţiatorii acesteia, preşedintele care conduce şedinţa comună dă cuvântul prim-ministrului sau, în cazul imposibilităţii participării acestuia, membrului Guvernului care îl reprezintă, pentru prezentarea poziţiei Guvernului. În continuare, preşedintele dă cuvântul deputaţilor şi senatorilor, în ordinea înscrierii lor la cuvânt.

Timpul maxim alocat pentru dezbateri – Guvern – 30 de minute. PSD – 15 minute, AUR 11 minute, PNL 9, USR – 7, UDMR – 4 minute, restul grupurilor au câte 1-2 minute.

După încheierea dezbaterilor se trece la votarea moţiunii de cenzură. Moţiunea de cenzură se consideră adoptată dacă este votată de majoritatea deputaţilor şi senatorilor, în acest caz fiind vorba despre 233 de voturi.

Dacă moţiunea de cenzură a fost respinsă, deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia, în aceeaşi sesiune, o nouă moţiune de cenzură, cu excepţia cazului în care Guvernul îşi angajează răspunderea în Parlament.

Conform articolului 110 din Constituţie, Guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate.

Guvernul al cărui mandat a încetat „îndeplineşte numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern”.

Premierul este acuzat, în textul moţiunii, că a transmis un mesaj nazist, vorbind despre şobolanii din cămară şi că Executivul pregăteşte cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în Coaliţie, fără dezbatere publică şi fără o minimă asumare politică.

Potrivit Constituţiei, Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Modalitatea de votare stabilită de partide – PSD, la vedere

Partidele implicate și cu miză în această criză și-au stabilit modul de abordare a votării, pentru a elimina riscurile unor trădări:

parlamentarii PSD vor vota la vedere, de;i procedura prevede vot cu bile, la secret

liberalii vor ieși din sală și nu vor vota

membrii USR și UDMR vor rămâne în bănci și nu vor vota

parlamentarii AUR sunt liberi să voteze „cum le dictează conștiința”

