Ziua în care China s-a deconectat temporar de la internetul global. Motivul rămâne un mister

China s-a deconectat de la o mare parte a internetului global pentru puțin peste o oră miercuri.

China s-a deconectat de la o mare parte a internetului global pentru puțin peste o oră miercuri. Grupul de activiști Great Firewall Report a observat întreruperea, care, potrivit acestuia, a perturbat tot traficul către portul TCP 443 – portul standard utilizat pentru transportul traficului HTTPS, scrie theregister.com.

„Între aproximativ 00:34 și 01:48 (ora Beijingului) pe 20 august 2025, Marele Firewall Chinezesc (GFW) a manifestat un comportament anormal, injectând în mod necondiționat pachete TCP RST+ACK falsificate pentru a întrerupe toate conexiunile pe portul TCP 443”, a scris grupul, într-o postare de miercuri.

Această întrerupere a însemnat că utilizatorii de internet din China nu au putut accesa majoritatea site-urilor web găzduite în afara Chinei. Incidentul a blocat și alte servicii care depind de portul 443, ceea ce ar putea fi mai problematic, deoarece multe servicii trebuie să comunice cu servere sau surse de informații din afara Chinei din motive operaționale. De exemplu, Apple și Tesla utilizează portul pentru a se conecta la servere offshore care alimentează unele dintre serviciile lor de bază.

China intensifică uneori cenzura în timpul evenimentelor despre care nu dorește ca populația să afle. The Register nu are cunoștință de niciun astfel de eveniment care să fi avut loc în timpul acestei întreruperi. Prin urmare, nu există un motiv evident pentru care China a decis să blocheze portul 443.

The Great Firewall Report consideră că dispozitivul care a implementat blocarea „nu corespunde amprentelor digitale ale niciunui dispozitiv GFW cunoscut”.

Prin urmare, grupul apreciază că incidentul „a fost cauzat fie de un dispozitiv GFW nou, fie de un dispozitiv cunoscut care funcționează într-o stare nouă sau configurată incorect”.

Așadar, poate că Beijingul testa capacitatea sa de a bloca portul 443 – pe care Beijingul ar putea-o considera o capacitate utilă – sau cineva a greșit.

Aceasta nu este prima defecțiune a Marelui Firewall. Acesta a mai scurs informații și s-a expus atacurilor. Regimul general de cenzură al Chinei este, de asemenea, imperfect, din cauza unor greșeli tehnice și birocratice.

China poate împărtăși tehnologia din spatele Marelui Firewall cu alte națiuni. The Register menționează acest lucru deoarece se crede că Pakistanul a implementat propria versiune a Firewall-ului și, potrivit firmei de monitorizare a internetului NetBlocks, a înregistrat o scădere uriașă a traficului local de internet cu câteva ore înainte de incidentul portului 443 din China.

***