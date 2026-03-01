LIVE / Atacul asupra Iranului – ziua a doua: Confirmarea morții liderului suprem și a mai multor lideri militari – Donald Trump, discuții cu liderii din regiune

UPDATE : Forțele Aeriene Israeliene au lovit avioane de vânătoare iraniene F4 și F5 la aeroportul din Tabriz duminică, în timp ce acestea se pregăteau de decolare, a declarat armata israeliană.

Unde au lovit până acum forțele aeriene americane și israeliene:

UPDATE : Cel puțin 150 de tancuri petroliere, inclusiv nave de transport pentru țiței și gaze naturale lichefiate, au aruncat ancora în apele deschise ale Golfului, dincolo de Strâmtoarea Ormuz, arată datele de transport maritim.

Tancurile petroliere sunt grupate în apele deschise din largul coastelor marilor producători de petrol din Golf, inclusiv Irak și Arabia Saudită, precum și ale gigantului GNL, Qatar, conform estimărilor agenției de presă Reuters, bazate pe datele de urmărire a navelor de pe platforma MarineTraffic.

UPDATE : Operațiunile Britanice pentru Comerț Maritim (UKMTO) afirmă că are cunoștință de o „activitate militară semnificativă” în „Golful Arabic, Golful Oman, nordul Mării Arabiei și Strâmtoarea Ormuz”.

În cea mai recentă notă informativă, instituția a precizat că mediul de securitate maritimă din regiune rămâne extrem de volatil, activitatea militară regională în desfășurare contribuind la o amenințare ridicată pentru transportul comercial.

„Există o prezență și o activitate militară semnificativă în întreaga regiune. Navigatorii ar trebui să fie conștienți de riscul crescut de eroare de calcul sau de identificare greșită, în special în proximitatea unităților militare și a altor facilități și infrastructuri maritime sensibile”, se arată în comunicat.

UPDATE : Ambasada SUA în Bahrain le-a cerut cetățenilor americani să părăsească hotelurile din Manama, Bahrein, după ce personalul guvernamental american a fost mutat, pe fondul temerilor că hotelurile ar putea fi vizate într-un atac iranian.

Declarația ambasadei publicată pe X a precizat că un atac asupra hotelului Crowne Plaza din Manama, care a provocat rănirea mai multor persoane, a fost confirmat:

UPDATE : Armata Israelului a declarat că atacurile sale au ucis 40 de comandanți iranieni, inclusiv pe șeful statului major al forțelor armate, Abdolrahim Mousavi. „Conducerea de securitate a Iranului, decapitată în lovitura de deschidere”, a scris aceasta într-o postare pe X, al cărei conținut nu am putut fi verificat în mod independent de către Reuters.

Israelul a declarat sâmbătă că atacurile sale inițiale au ucis alți oficiali de rang înalt din apărarea iraniană în timp ce aceștia erau adunați în cadrul unor întâlniri, inclusiv pe ministrul apărării, Aziz Nasirzadeh, și pe Mohammad Pakpour, fostul comandant al Corpului Gărzilor Revoluționare Iraniene.

UPDATE : Agenția de presă TASS a declarat că Putin i-a transmis condoleanțe președintelui iranian Pezeshkian pentru uciderea liderului suprem al Iranului.

Liderul de la Kremlin a spus că uciderea lui Khamenei a fost o „crimă cinică, încălcând toate normele moralității umane și ale dreptului internațional”.

UPDATE : Secretarul britanic al apărării, John Healey, a declarat că loviturile iraniene au căzut la „câteva sute de metri” de trupele britanice din Bahrain, unde sunt staționați 300 de militari britanici. Nu s-au înregistrat victime.

Două rachete iraniene au fost lansate spre Cipru, acesta fiind considerat primul incidente de acest gen.

Oficialul a precizat că autoritățile sunt destul de sigure că rachetele nu au vizat bazele britanice, în condițiile în care Regatul Unit deține două districte suverane pe insula Cipru.

UPDATE : Ayatollahul Alireza Arafi a fost numit membru jurist al consiliului de conducere însărcinat cu îndeplinirea temporară a rolului de Lider Suprem, a raportat agenția iraniană ISNA, citată de Reuters.

Numirea semnalează că el este preferatul pentru înlocuirea lui Khamenei.

Ayatollah Alireza Arafi, născut în 1959, este un cleric șiiț iranian de rang înalt, considerat un insider al regimului și un posibil candidat la succesiunea lui Ayatollah Ali Khamenei.

El este văzut ca un cleric loial, administrativ competent și apropiat de Khamenei, cu o carieră construită prin numiri directe ale Liderului Suprem.

După moartea lui Khamenei, Arafi este menționat ca un posibil succesor permanent, de către CNN și Council on Foreign Relations.

Triumviratul ce conduce Iranul până la numirea unui nou lider suprem

Conform Constituției Republicii Islamice Iran (Articolul 111), în cazul morții, incapacității sau destituirii liderului suprem, puterile nu sunt transferate unui ayatollah interimar individual, ci unui consiliu temporar de conducere format din trei membri:

Președintele Republicii (Masoud Pezeshkian, reformist ales în 2024).

Șeful Justiției (Gholamhossein Mohseni Ejei, hardliner, fost procuror și ministru al informațiilor).

Un jurist senior din Consiliul Gardienilor, ales de Consiliul Expedienței.

Acest consiliu de trei preia temporar toate atribuțiile Liderului Suprem, precum comanda armatei, numiri cheie, veto pe legi etc., până când Adunarea Experților (formată din 88 clerici) numește succesorul permanent „cât mai curând posibil”, de obicei în ore sau zile.

UPDATE : Consilierul principal al președintelui Emiratelor Arabe Unite, Anwar Gargash, a criticat Iranul într-o postare pe X, afirmând că agresiunea acestuia față de statele din Golf l-a „izolat într-un moment critic”.

Gargash a subliniat că războiul Iranului „nu este cu vecinii săi”, adăugând că escaladarea nu face decât să întărească narațiunea conform căreia Iranul este principala sursă de pericol în regiune și că programul său de rachete este o sursă constantă de instabilitate.

El a cerut Iranului să acționeze cu rațiune și responsabilitate față de vecinii săi, „înainte ca cercul izolării și al escaladării să se lărgească”.

UPDATE : Omanul a declarat că un tanc petrolier aflat în strâmtoarea Ormuz, de importanță strategică, a fost atacat, fiind răniți patru marinari de la bord.

Atacul a vizat o navă sub pavilion Palau, numită Skylight, a transmis agenția de presă de stat din Oman, într-un raport ce nu a putut fi verificat încă în mod independent, conform The Guardian. Aceasta a descris echipajul ca fiind format din cetățeni indieni și iranieni.

Nu a fost imediat clar cine a atacat nava, însă incidentul a avut loc după ce autoritățile au declarat că Iranul a amenințat navele care tranzitează strâmtoarea de la atacurile americano-israeliene.

Strâmtoarea Ormuz, un punct de tranzit crucial pentru transportul petrolului,– se află între Oman și Iran și face legătura între Golf, la nord, și Golful Oman, la sud, și Marea Arabiei dincolo de acesta.

Atacurile ar putea provocări perturbări economice grave în întreaga lume, în special dacă strâmtoarea devine nesigură pentru traficul comercial.

Mai multe companii au decis, de altfel, să renunțe la traversarea strâmtorii, din cauza riscurilor ridicate și după ce unii au fost avertizați direct.

UPDATE : Într-o declarație postată pe rețelele de socializare, Forțele de Apărare ale Israelului afirmă că în prezent lovesc ținte ale regimului iranian în inima Teheranului.

În cursul zilei trecute, Forțele Aeriene Israeliene au efectuat lovituri la scară largă pentru a stabili superioritatea aeriană și pentru a croi drumul către Teheran, se arată într-o declarație pe platforma X.

Deși Israelul a afirmat că a vizat active militare în Iran, au existat raportări privind un număr mare de decese în rândul civililor.

Amir Saeid Iravani, ambasadorul iranian la ONU, a declarat în cadrul unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU că sute de civili au fost uciși sau răniți în urma atacurilor americano-israeliene. El i-a acuzat pe aceștia că au atacat în mod deliberat cartiere civile în mai multe orașe.

UPDATE : Iranul l-a numit pe generalul Ahmed Vahidi drept șef al Gărzilor Revoluționare Islamice, transmite Haaretz.

Vahidi a fost ministru al Apărării și ministru de Interne până în 2024.

Este căutat de Interpol pentru implicarea într-un atentat terorist din 1994 din Argentina, îndreptat împotriva comunității evreiești din Buenos Aires și soldat cu 85 de morți.

UPDATE : Portul comercial Duqm din Oman a fost lovit de două drone, rănind un muncitor, a declarat agenția de presă de stat în această dimineață. Nu au existat rapoarte imediate privind alte victime.

Separat, într-o declarație, ambasada SUA din Oman a instruit personalul să se adăpostească pe loc (adică să caute protecție) din cauza activității în desfășurare în afara capitalei, Muscat.

Ambasada SUA din Oman i-a sfătuit pe americanii din țară să găsească o locație sigură în interiorul reședinței sau al unei alte clădiri sigure. Să aibă o rezervă de alimente, apă, medicamente și alte articole esențiale.

UPDATE : conflictul s-a intensificat semnificativ de ambele părți, după moartea confirmată a lui Ayatollah Ali Khamenei (sâmbătă, în atacurile SUA-Israel). Situația e extrem de dinamică, cu lovituri reciproce care au escaladat rapid, afectând Israelul, baze SUA în Golf și alte ținte regionale.

Conform IDF este vorba peste 30 de ținte, inclusiv infrastructură de rachete balistice, apărare antiaeriană și sedii militare.

Israel a anunțat noi valuri de lovituri asupra Teheranului și altor zone centrale/vestice din Iran, spunând că este pentru prima dată când au lovit „inima Teheranului”.

Teheranul a lansat valuri masive de rachete balistice și drone asupra Israelului (Tel Aviv, Ierusalim, baze aeriene ca Tel Nof și HaKirya), multe dintre acestea fiind interceptate, conform IDF.

De asemenea, au fost extinse atacurile asupra statelor din Golf care găzduiesc baze SUA: explozii au fost raportate în Dubai (UAE), Doha (Qatar), Manama (Bahrain), Kuweit și chiar Iordania.

Cel puțin 27 de baze militare ale SUA ar fi fost vizate. IRGC a promis „cea mai devastatoare operațiune ofensivă”.

UPDATE : Forțele aeriene ale Israelului afirmă că au lansat peste 1.200 de muniții asupra Iranului în cursul ultimei zile, în cadrul atacului său comun cu SUA.

Știrea inițială:

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis sâmbătă în atacurile Israelului şi SUA asupra Iranului, iar Teheranul a ripostat cu rachete împotriva Israelului şi statelor din Golf ce găzduiesc baze militare ameriane.

„Khamenei, una dintre cele mai diabolice persoane din istorie, a murit”, a anunțat preşedintele american pe platforma sa Truth Social.

Anunţul a fost confirmat câteva ore mai târziu de televiziunea de stat iraniană.

Fiica lui Ali Khamenei, ginerele şi nepoata sa au fost, de asemenea, ucişi, potrivit presei iraniene.

Armata israeliană a anunţat, de asemenea, că şapte oficiali iranieni de rang înalt au fost „eliminaţi” în timpul atacurilor, printre care şeful Gărzilor Revoluţiei, Mohammad Pakpour, şi Ali Shamkhani, consilier al liderului suprem.

Peste 100 de ofițeri și lideri ar fi fost uciși în prima zi de război, o zi aleasă datorită oportunității rare pe care o oferea, conform The Wall Street Journal – prezența simultană a celor mai importanți lideri iranieni în același loc. Sâmbătă, Ali Khamenei a avut programate, la reședința sa din centrul Teheranului trei ședințe cruciale cu leadeship-ul politic și militar al țării.

Lista principalilor lideri a cărora ucidere a fost confirmată de IDF:

Ali Shamkhani, fost șef al marinei din Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) și fost șef al armatei iraniene, precum și consilier principal al Liderului Suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Israelul l-a vizat în războiul din iunie anul trecut și a crezut inițial că l-a ucis.

Mohammad Pakpour, comandantul IRGC. IDF afirmă că Pakpour a condus „planul Iranului de a distruge Israelul” și a fost responsabil pentru atacurile cu rachete și drone asupra Israelului, pentru sprijinirea grupărilor proxy ale Iranului și „a comandat efectiv reprimarea violentă a protestatarilor iranieni în timpul protestelor interne de luna trecută”.

Salah Asadi, șeful serviciului de informații din cartierul general de urgență militar al Iranului și ofițer superior de informații al Statului Major al forțelor armate iraniene. IDF afirmă că a fost, de asemenea, implicat în „planul Iranului de a distruge Israelul”.

Mohammad Shirazi, șeful biroului militar al lui Khamenei din 1989. IDF afirmă că era responsabil pentru „legătura dintre comandanții superiori ai forțelor armate și lider și era o figură centrală în rândurile de vârf ale regimului iranian”.

Aziz Nasirzadeh, ministrul iranian al apărării și fost șef al forțelor aeriene iraniene și adjunct al șefului Statului Major. IDF afirmă că era responsabil pentru „industriile care produc rachete cu rază lungă de acțiune și arme transferate grupărilor proxy ale regimului, precum și pentru organizația SPND, care a avansat proiecte în domeniul armelor nucleare, biologice și chimice”.

Hossein Jabal-Amelian, președintele SPND. IDF afirmă că era responsabil pentru „dezvoltarea de tehnologii și arme avansate pentru regim” și a avansat „proiecte timp de ani de zile în domeniul armelor nucleare, biologice și chimice”.

Reza Mozafari-Nia, fost președinte al SPND. IDF afirmă că „a avansat eforturile de dezvoltare a armelor nucleare”.

Scopul atacurilor: Schimbarea regimului

Statele Unite şi Israelul vizează în mod deschis o schimbare de putere în Iran, Trump şi Netanyahu chemând iranienii „să răstoarne regimul”, relatează AFP.

Un prim bilanţ al atacurilor israeliano-americane, anunţat la ora 17:30 GMT (19:30, ora României) de Crucea Roşie iraniană, anunţa peste 200 de morţi, cu două treimi din provinciile ţării „afectate de atacuri”.

La ONU, Iranul a denunţat în faţa Consiliului de Securitate o „crimă de război”, după moartea unor civili. Potrivit agenţiei de presă Fars, exploziile au afectat în special Ispahan (centru), oraşul sfânt Qom (centru),

Karaj, la vest de Teheran, precum şi Kermanshah (vest) şi Shiraz (sud).

Autorităţile judiciare iraniene au raportat cel puţin 108 morţi într-o şcoală de fete. AFP nu a putut accesa această şcoală şi nu este în măsură să verifice acest bilanţ.

Iranul a anunţat, de asemenea, Uniunea Europeană că închide „de facto” strategica strâmtoare Ormuz.

Şeful Consiliului Suprem de Securitate Naţională din Iran, Ali Larijani, a afirmat că Teheranul va da o „lecţie de neuitat” Statelor Unite şi Israelului.

Secretarul de stat american Marco Rubio şi-a anulat vizita prevăzută luni în Israel.

Ulterior, în cursul nopţii, armata israeliană a lansat o nouă serie de atacuri împotriva unor obiective militare iraniene.

Situația din regiune

Nicio ţară nu este cruţată de consecinţe într-o regiune în care Statele Unite au baze militare, relatează AFP, agenție preluată de News.ro.

„Rachetele şi dronele Corpului Gărzilor Revoluţiei Islamice (IRGC, armata ideologică a Republicii Islamice Iran – n.r..) au lovit cartierul general al celei de-a cincea flote a Marinei SUA din Bahrein, precum şi alte baze americane” din Golf, a anunţat un comunicat către agenţia de presă Tasnim. Cu toate acestea, comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu, Centcom, a anunţat pe X că „daunele asupra siturilor americane au fost minime şi nu au afectat operaţiunile”, nici nu au făcut victime.

Emiratele Arabe Unite afirmă că au fost ţinta a 137 de rachete şi 209 drone lansate de Iran, potrivit Ministerului Apărării.

Doi martori au declarat pentru AFP că au auzit o explozie şi au văzut un nor de fum ridicându-se deasupra emblematicei insule artificiale din Dubai, The Palm. Patru persoane au fost rănite la aeroport, potrivit autorităţilor.

Pe de altă parte, „căderea resturilor de rachete într-un cartier rezidenţial” din Abu Dhabi „a dus la moartea unui civil de naţionalitate asiatică”, potrivit Ministerului Apărării. Locuitorii au declarat pentru AFP că au auzit mai multe explozii în capitala Emiratelor. Cel puţin o persoană a fost ucisă, un cetăţean asiatic, şi şapte au fost rănite într-un „incident” la aeroportul din Abu Dhabi, potrivit administratorului acestuia.

Doi martori au declarat pentru AFP că au văzut fum ridicându-se şi de la baza Al Dhafra din Abu Dhabi.

Bahrein: Un centru al cartierului general al celei de-a cincea flote americane a fost lovit de un „atac cu rachete”, a anunţat Centrul Naţional de Comunicaţii din Bahrein.

Locuitorii cartierului au fost evacuaţi şi „mai multe clădiri rezidenţiale din Manama au fost vizate”, potrivit Ministerului de Interne. Şcolile şi universităţile au trecut la învăţământul la distanţă până la noi ordine.

Qatar: Emirul Qatarului, şeicul Tamim ben Hamad al-Thani, a făcut apel sâmbătă la evitarea unei „escaladări periculoase” în Orientul Mijlociu, în cadrul unei convorbiri telefonice cu Donald Trump.

Mai multe explozii au fost auzite deasupra centrului oraşului Doha şi în apropierea bazei militare Al-Udeid, cea mai mare instalaţie militară americană din regiune.

Opt răniţi, dintre care unul grav, s-au înregistrat în atacurile iraniene asupra Qatarului, a declarat un diplomat pentru AFP.

Kuweit: „Sistemele de apărare aeriană au preluat controlul asupra rachetelor detectate în spaţiul aerian”, a anunţat şeful Statului Major.

O dronă a lovit aeroportul internaţional din Kuweit, provocând răniţi uşor, potrivit Autorităţii Aviaţiei Civile. Trei membri ai armatei au fost răniţi la baza aeriană Ali Al-Salem, a anunţat Ministerul Apărării din Kuweit.

Arabia Saudită: Mai multe explozii au fost auzite la Riad. Nu există bilanţ disponibil.

Liban: Israelul a anunţat că a vizat poziţii ale grupării pro-iraniene Hezbollah în sudul Libanului, aşa cum a făcut în mod regulat în ultimele săptămâni. Statele Unite îndeamnă cetăţenii să părăsească ţara.

Iordania: Armata afirmă că a interceptat 13 rachete balistice sâmbătă dimineaţă. Ambasada Statelor Unite la Amman a cerut personalului şi cetăţenilor săi să rămână în interior.

Irak: Două atacuri au vizat baza militară Jurf al-Sakher (sau Jurf al-Nasr, din sud), potrivit autorităţilor şi altor surse locale. Aceasta găzduieşte grupul Hachd al-Chaabi, o reţea de foşti paramilitari integraţi în trupele regulate, precum şi puternicul grup armat pro-iranian Kataëb Hezbollah.

Apărarea antiaeriană americană a intrat în acţiune împotriva dronelor deasupra Erbilului.

Cel mai mare raid din istoria Israelului

Pe parcursul zilei, „aproximativ 200 de avioane de luptă (…) au lansat un atac masiv împotriva dispozitivului de rachete şi a sistemelor de apărare ale regimului terorist iranian în vestul şi centrul Iranului”, se arată într-un comunicat al armatei, care afirmă că este vorba de „cel mai mare raid aerian din istoria aviaţiei israeliene”.

Au fost vizate aproximativ 500 de ţinte. Atacul americano-israelian asupra Iranului va dura „atât timp cât va fi necesar”, au afirmat Netanyahu şi Trump.

Israelul a declarat stare de urgenţă specială, iar Armata israeliană a anunţat că „mai multe puncte de impact” au fost semnalate în Israel după lansarea rachetelor iraniene.

O serie de explozii au fost auzite sâmbătă seara în centrul Israelului, precum şi în Ierusalim şi în Cisiordania ocupată, au relatat jurnaliştii AFP.

Adăposturile publice din oraş sunt deschise. Şcolile, precum şi locurile de muncă şi de adunare vor rămâne închise până luni la ora 18:00 GMT (20:00, ora României).

Punctul de frontieră Rafah dintre Fâşia Gaza şi Egipt a fost închis.

Donald Trump, discuții cu premierul Netanyahu și liderii arabi

Preşedintele american a declarat că Statele Unite lansează „operaţiuni militare majore” împotriva Iranului şi a chemat poporul iranian să „preia” puterea.

„Vom distruge rachetele lor, (…) vom pune la pământ industria lor de rachete” şi „vom distruge marina lor”, a anunţat el într-un videoclip pe Truth Social.

Autorităţilor iraniene le-a spus: „Trebuie să depuneţi armele şi să beneficiaţi de imunitate totală sau, în caz contrar, să vă confruntaţi cu o moarte sigură”.

A avut un mesaj şi pentru poporul iranian: „Ora libertăţii voastre este aproape (…). Când vom termina, preluaţi puterea”.

Iar pe americani i-a avertizat: „Eroi americani curajoşi s-ar putea să-şi piardă viaţa şi am putea avea pierderi”.

Preşedintele american a discutat la telefon cu Benjamin Netanyahu şi cu mai mulţi lideri arabi.

Armata americană a declarat că a utilizat pentru prima dată în luptă drone explozive, o tehnologie folosită în războiul dintre Ucraina şi Rusia.

Avioane de luptă britanice au efectuat „operaţiuni defensive regionale coordonate pentru a proteja poporul, interesele şi aliaţii”, în sprijinul unei operaţiuni, „conform cu dreptul internaţional”, a anunţat prim-ministrului britanic Keir Starmer.

Franţa, în schimb, spre deosebire de alţi aliaţi, „nu a fost nici avertizată, nici implicată” în operaţiunea SUA, a anunţat Emmanuel Macron.

