miercuri

24 septembrie, 2025

Stiri

„Zidul anti-drone” al UE ar putea fi gata într-un an. Cel ucrainean va servi ca model

De Dan Stancu

24 septembrie, 2025

UE și-ar putea îmbunătăți semnificativ capacitățile sale de detectare a dronelor într-un an, dar va fi nevoie de mult mai mult timp pentru a dezvolta o rețea completă, pe uscat și pe mare, capabilă să le urmărească și distrugă, a declarat comisarul pentru Apărare, Andrius Kubilius (foto), pentru Euractiv.

Ideea unui așa-numit „zid anti-drone” a câștigat rapid popularitate după o serie de incursiuni ale Rusiei în spațiul aerian al țărilor UE în ultimele săptămâni.

„Trebuie să înțelegem că nu avem capacități de detectare a dronelor”, a declarat Kubilius. „Poate că avem capacități bune de detectare a avioanelor de luptă și a rachetelor, dar dronele au o specificitate – zboară foarte jos și sunt mici”, a explicat el


Primul pas este ca UE să se doteze rapid cu sisteme de detectare. Experții spun că un astfel de sistem ar putea fi gata în „aproximativ un an” pentru a respinge atacurile și „provocările” rusești, a afirmat comisarul pentru Apărare.

Kubilius a adăugat că Europa trebuie să copieze armata Ucrainei, care a instalat senzori acustici pentru a detecta vehiculele aeriene fără pilot, care altfel nu ar apărea pe radare.

Laserele sunt o altă opțiune pentru doborârea dronelor la un cost minim, a spus el, o astfel de rețea defensivă trebuind să acopere și vastele granițe maritime ale blocului, având în vedere incursiunile dronelor de luni seara în Norvegia și Danemarca, a spus Kubilius în cadrul discuției cu întrebări și răspunsuri din cadrul evenimentului.

Ancheta privind aceste ultime incursiuni nu a dezvăluit încă autorul, poliția daneză afirmând doar că acestea trebuie să fi fost efectuate de un „actor capabil”. Chiar și așa, Copenhaga a fost adăugată pe lista de apeluri a comisarului, alături de statele de frontieră din est, pentru a fi consultată cu privire la planul Comisiei de apărare împotriva dronelor.

Pe de altă parte, Robert de Groot, vicepreședinte al Băncii Europene de Investiții, responsabil cu apărarea și securitatea, a declarat că au avut loc discuții cu privire la modul de canalizare a finanțării către statele estice ale blocului, ca prioritate.


El a afirmat că este important să se canalizeze fonduri pentru construirea de baze militare și infrastructură, precum și pentru creșterea mobilității militare pentru deplasarea tancurilor și trupelor. „Trebuie să transportăm materialele dintr-o parte a Europei în cealaltă, în principal de la vest la est, dar și de la nord la sud”, a subliniat De Groot.

***

