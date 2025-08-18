LIVE Zi decisivă pentru Ucraina. Volodimir Zelenski și liderii europeni merg la Casa Albă pentru discuții cu Trump. Mesajul președintelui SUA

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și mai mulți lideri europeni se întâlnesc luni la Washington cu președintele american, Donald Trump, pentru a pune bazele unui un acord de pace. Liderul de la Kiev a ajuns deja în capitala SUA.

UPDATE Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat că încetarea focului și garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt cele mai importante subiecte ale întâlnirii dintre Trump, Zelenski și liderii europeni. Printre aceștia se numără și președintele finlandez, Alexander Stubb.

Știrea inițială

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, președinții Franței și Finlandei, Emmanuel Macron și respectiv Alexander Stubb, și șefii de guvern ai Germaniei, Regatului Unit și Italiei, Friedrich Merz, Keir Starmer și respectiv Giorgia Meloni, fac deplasarea la Washington pentru a-l susține pe Zelenski, într-un moment diplomatic crucial al războiului și pentru a preveni orice repetare a întâlnirii tensionate din Biroul Oval dintre Trump și liderul Ucrainei din februarie.

În acest context, ministrul de externe german, Johann Wadephul, a făcut apel luni, de la Tokyo, unde se află în vizită, la o presiune sporită asupra Rusiei și la un ajutor suplimentar pentru Ucraina, pentru a împinge Moscova să facă concesii în direcția unei „paci juste și durabile”. „Probabil nu este o exagerare să spunem că întreaga lume se uită la Washington”, a declarat el într-o conferință de presă alături de ministrul de externe japonez Takeshi Iwaya. „Garanțiile ferme de securitate sunt esențiale’, deoarece ‘Ucraina trebuie să se poată apăra eficient chiar și după un armistițiu și un acord de pace”, a adăugat el.

Trump se va întâlni mai întâi cu Zelenski la ora locală 13:15 (20:15, ora României), în Biroul Oval, iar apoi cu toți liderii europeni în Sala de Est a Casei Albe la ora 15:00 (22:00, ora României), a anunțat Casa Albă, potrivit Agerpres.

După ce a întins vineri covorul roșu în Alaska pentru președintele rus Vladimir Putin, Trump a declarat că ar trebui încheiat un acord pentru a pune capăt războiului care durează deja de 42 de luni, care a ucis zeci de mii de oameni și a strămutat câteva milioane.

„Președintele ucrainean Zelenski poate încheia războiul cu Rusia aproape imediat dacă vrea, sau poate continua să lupte. Amintiți-vă cum a început totul. Nu se pune problema de a recupera Crimeea dată de Obama (acum 12 ani, fără ca un singur foc de armă să fie tras) și NU SE PUNE PROBLEMA CA UCRAINA SÃ INTRE ÎN NATO”, a scris președintele american pe rețeaua sa Truth Social, punând presiune pe liderul ucrainean pentru a renunța la anumite cerințe.

Cu toate acestea, Zelenski a respins practic propunerile lui Putin făcute la acea întâlnire, inclusiv ca Ucraina să renunțe la restul regiunii Donețk din est, din care controlează în prezent un sfert.

„Avem nevoie de negocieri reale, ceea ce înseamnă că putem începe acolo unde se află acum linia frontului”, a declarat liderul ucrainean duminică la Bruxelles, adăugând că constituția țării sale îi face imposibilă cedarea de teritorii.

Mai îngrijorător pentru el este faptul că Trump, care anterior a favorizat propunerea Kievului de a se stabili un armistițiu imediat pentru a purta discuții de pace mai profunde, s-a schimbat la 180 de grade după summit și a indicat sprijinul pentru abordarea preferată de Rusia de a negocia un acord cuprinzător de pace în timp ce luptele continuă.

„Sunt recunoscător președintelui Statelor Unite pentru invitație. Cu toții vrem în egală măsură să punem capăt rapid și sigur acestui război”, a scris Zelenski pe aplicația de mesagerie Telegram, după ce a ajuns la Washington duminică seară. „Rusia trebuie să pună capăt acestui război – războiului pe care l-a început. Și sper că forța noastră comună cu America și cu prietenii noștri europeni va determina Rusia să ajungă la o pace reală”, a adăugat el.

Garanții de securitate pentru Ucraina

Formatul propunerilor lui Putin, relatat anterior de Reuters, pare imposibil de acceptat de Zelenski. Forțele ucrainene sunt adânc infiltrate în regiunea Donețk, ale cărei orașe și dealuri servesc drept zonă defensivă crucială pentru a împiedica atacurile rusești.

Ca parte a oricărui acord de pace, Kievul dorește garanții de securitate suficiente pentru a descuraja Rusia – care a anexat ilegal peninsula ucraineană Crimeea în 2014 și a lansat o invazie la scară largă în 2022 – să atace din nou.

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat duminică că Vladimir Putin a fost de acord, la summitul din Alaska cu Donald Trump, să permită Statelor Unite și aliaților europeni să ofere Ucrainei o garanție de securitate asemănătoare mandatului colectiv de apărare al NATO (Articolul 5: un atac asupra unui membru este un atac asupra tuturor) ca parte a unui eventual acord pentru încheierea războiului, potrivit The Guardian.

Temându-se că vor fi excluși de la masa tratativelor după un summit la care nu au fost invitați, liderii europeni au avut o convorbire cu Zelenski duminică pentru a se pune de acord asupra unei strategii comune pentru întâlnirea cu Trump de luni.

Prezența unor aliați care să-l susțină pe Zelenski ar putea atenua amintirile dureroase ale ultimei vizite a lui Zelenski la Biroul Oval. „Este important ca europenii să fie acolo: Trump îi respectă, se comportă diferit în prezența lor”, a declarat pentru Reuters Oleksandr Merejko, un parlamentar ucrainean din partidul de guvernământ al lui Zelenski.

Într-o declarație acordată CBS, secretarul de stat american Marco Rubio a respins ideea că liderii europeni ar veni la Washington pentru a-l proteja pe Zelenski. „Nu vin aici mâine (luni – n.r.) ca să prevină ca Zelenski să fie intimidat. Vin aici mâine pentru că am lucrat cu europenii. I-am invitat să vină”, a adăugat Rubio.

Pe câmpul de luptă, Rusia a avansat, valorificându-și avantajele în ceea ce privește oamenii și puterea de foc. Putin spune că este gata să continue lupta până când obiectivele sale militare vor fi atinse.

Ucraina speră că natura tehnologică în schimbare a războiului și capacitatea sa de a provoca pierderi masive Moscovei îi vor permite să reziste, susținută de ajutorul financiar și militar european, chiar în eventualitatea în care relațiile cu Washingtonul se prăbușesc.

