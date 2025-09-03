Zi cu miză mare pentru Ucraina: Zelenski la Paris, alături de șeful NATO și de „Coaliția celor care vor”. Mesajul președintelui Trump pentru Rusia

Reuniunea de la Paris a „Coaliţiei celor care vor” ar urma să permită, joi, clarificarea angajamentului europenilor privind garanţiile de securitate pentru Ucraina, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Mă aştept să avem mâine – sau la puţin timp după aceea – o idee clară despre ceea ce putem realiza colectiv” în garantarea securităţii Ucrainei, a spus Rutte miercuri, la Bruxelles. „Asta înseamnă să putem să ne angajăm şi mai profund, cu americanii”, pentru a vedea cu ce pot contribui și ei, a adăugat secretatul general al Alianței.

Donald Trump a vorbit despre situația din Ucraina, miercuri, când l-a primit la Casa Albă pe președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

Întrebat care este mesajul său pentru Putin, Trump a răspuns: „Nu am niciun mesaj pentru președintele Putin, el știe care este poziția mea. El va lua o decizie într-un fel sau altul, indiferent care va fi aceasta, noi vom fi mulțumiți sau nemulțumiți și dacă vom fi nemulțumiți, veți vedea ce se va întâmpla”.

Trump s-a arătat deranjat de sugestia unui reporter polonez că nu a dat curs avertismentelor sale pentru Putin, în ciuda faptului că președintele rus încă nu a acceptat o întâlnire cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

„De unde știi asta? De unde știi că nu s-a întreprins nicio acțiune? Serios?”, a reacționat liderul de la Casa Albă.

Europenii urmează să anunţe în mod oficial, joi, într-o reuniune la Paris şi prin videoconferinţă, că sunt pregătiţi să ofere garanţii de securitate Ucrainei şi că aşteaptă o susţinere concretă a Statelor Unite, anunţă preşedinţia franceză. Preşedintele american Donald Trump a promis, la 18 august, că Statele Unite se vor afla alături de europeni în cadrul garanţiilor de securitate ale Ucrainei, care urmează să fie puse în aplicare după un eventual acord de pace cu Rusia. Sprijinul SUA ar putea lua diferite forme: informaţii clasificate, susţinere logistică și comunicaţii.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski intenționează să discute joi cu omologul său american Donald Trump despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei, a anunțat miercuri liderul ucrainean în timpul unei vizite la Copenhaga. „Mâine, vom încerca să îl contactăm pe președintele Trump și să discutăm cu el”, a precizat Zelenski, care se va afla la Paris, pentru reuniunea „Coaliției celor care vor”. „El a spus că va răspunde în câteva săptămâni. Din ceea ce înțeleg, este vorba despre două săptămâni sau maximum trei săptămâni. Cele două săptămâni se încheie mâine”, a adăugat liderul ucrainean.

Coaliția este formată din 31 de țări, inclusiv România, care au promis sprijin consolidat pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse și care este condusă de Regatul Unit și Franța. Inițiativa a fost anunțată în 2 martie de premierul britanic Keir Starmer, după summitul de la Londra privind Ucraina.

Obiectivul declarat al inițiativei este de a facilita încercările de negocieri de pace între Kiev și Moscova lansate de SUA în februarie acest an, printr-o contribuție la garanții de securitate suficient de solide pentru Ucraina pentru a asigura durabilitatea unei potențiale încetări a focului și a unui acord de pace.

