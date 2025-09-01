cursdeguvernare

marți

2 septembrie, 2025

Europa & Lumea

Întâlnire joi, la Paris, între Zelenski și liderii europeni: în ultima zi a adunării Axei revizioniste din China, și la terminarea ultimatumului de 2 săptămâni dat de Trump lui Putin

De Iulian Soare

1 septembrie, 2025

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească joi, la Paris, cu principalii lideri europeni, în cadrul eforturilor internaționale de a pune capăt războiului Rusiei, care durează de trei ani și jumătate, a dezvăluit luni o sursă confidențială pentru AFP.

„Plănuim o astfel de întâlnire” între Zelenski și liderii europeni, a afirmat sursa, adăugând că președintele american Donald Trump „nu este deocamdată așteptat să participe”.

Întâlnirea de joi ar coincide cu ultima zi a intâlnirii în Chia a statelor din Axa revizionistă (Xi-Putin-Kim Jong Un), la care s-au adugat statele din formatul Shanghai (așa numitul ”Sud global”. Vineri ar urma să expire și ultimatumului de 2 săptămâni pe care Donald Trump i l-a dat Rusiei pentru a veni la masa tratativelor cu Volodimir Zelenski.


Potrivit aceleiași surse, principalul subiect al discuțiilor de la Paris va fi reprezentat de garanțiile de securitate pentru Ucraina și „promovarea diplomației, pentru că rușii se eschivează din nou” de la eforturile de a încheia războiul.

Problema garanțiilor de securitate sprijinite de Occident pentru Ucraina, în cazul în care s-ar institui un armistițiu, a dominat în ultimele săptămâni eforturile diplomatice.

Ucraina dorește astfel de garanții pentru a descuraja orice fel de potențială agresiune rusească ulterioară. O forță europeană de menținere a păcii a fost evocată public de lideri ca posibil aranjament de securitate după încheierea conflictului.

Donald Trump a indicat că Statele Unite ar putea sprijini orice plan european de menținere a păcii, dar că SUA nu va trimite soldați americani în Ucraina.

Rusia s-a opus ferm ideii de trupe occidentale de menținere a păcii, Kremlinul declarând săptămâna trecută că privește „în mod negativ astfel de discuții”.

(Citiți și: ”Cristian Grosu / Ceasul al XII-lea: ce putem recupera în câteva luni din ce am ignorat 25 de ani. (Și un video)”)

(Citește și „Cu ochii la ultimatumul de 2 săptămâni dat de SUA Rusiei: Aliații strâng rândurile în jurul garanțiilor de securitate pentru Ucraina – Axa revizionistă sună adunarea în China”)


***

