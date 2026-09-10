Zelenski, vânat de o dronă rusească pe lângă aeroportul din Chișinău, în timp ce avionul lui se pregătea să decoleze – Aceeași dronă Geran-4 a trecut și prin România, apoi a explodat în nordul Rep. Moldova

O dronă rusească a zburat foarte aproape de zona aeroportului din Chișinău, marți, iar miercuri seară au apărut detalii despre incidentul de securitate, care s-a întâmplat într-un interval de timp în care avionul președintelui Volodimir Zelenski se pregătea să decoleze de pe aeroportul capitalei din Republica Moldova. Detaliile privind pericolul la adresa avionului lui Zelenski au venit din partea premierului norvegian, confirmate ulterior de Chișinău.

Anunțul că avionul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ar fi fost în pericol să fie lovit de o dronă rusească marți, când pleca din Moldova spre Oslo, a venit din partea premierului norvegian Jonas Gahr Støre. Informația privind un posibil incident a fost confirmată ulterior de Reuters și de Guvernul de la Chișinău, potrivit DW.

Biroul lui Støre a transmis că nu poate oferi deocamdată alte detalii. Premierul norvegian nu a spus nici el de unde are informațiile și nici cât de aproape a fost drona de a lovi aeronava. Ministrul norvegian de Finanțe, Jens Stoltenberg, care a fost și secretar general al NATO, a confirmat că Zelenski a vorbit despre situație în timpul unei întâlniri care a avut loc marți seară, la Oslo.

Harta survolului arată că e aceeași dronă care „s-a plimbat” și prin România

Este vorba de aceeași dronă care, după ce a intersectat marți, 8 septembrie, Republica Moldova, a pătruns în spațiul aerian al României, după care s-a întors și a explodat în localitatea Mihăileni de la nordul Republicii Moldova, provocând patru incendii.

Liderul de la Kiev urma să decoleze din Chișinău spre Oslo, la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei. Autoritățile moldovene au închis imediat spațiul aerian, iar avionul cu Zelenski a rămas la sol. A decolat abia după ce drona a explodat. Guvernul de la Chișinău a confirmat miercuri seară că avionul care îl transporta pe Zelenski a decolat marți seară cu întârziere de pe Aeroportul Internațional Chișinău, după ce spațiul aerian al Republicii Moldova a fost redeschis când autoritățile au constatat că nu mai există un risc de securitate.

Harta survolului dronei rusești, publicată de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think-tank american, arată că aceasta a zburat foarte aproape de zona Aeroportului Chișinău. A fost prima dată, de la începutul războiului din Ucraina, când o dronă cu motor cu reacție Geran, încărcată cu explozibil, a zburat atât de aproape de un obiectiv strategic al Republicii Moldova.

Potrivit autorităților moldovene, de la începutul invaziei ruse asupra Ucrainei până în luna august 2026, spațiul aerian al Moldovei a fost survolat ilegal de peste 60 de rachete și drone rusești. În luna august s-a înregistrat însă un număr record de aparate de zbor care au violat spațiul aerian al țării. Potrivit premierului Vasile Tofan, ar fi vorba de 17 cazuri înregistrate.

Rușii pândesc deplasările lui Zelenski prin Moldova. Ucrainenii spun că drona ar fi fost Geran-4, cu motor cu reacție, fapt confirmat și de traiectorie

De câteva luni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski folosește Aeroportul din Chișinău pentru vizitele sale externe, după ce relațiile Ucrainei cu Polonia s-au deteriorat, mai punctează DW. Coloana oficială a președintelui Zelenski, însoțită de pază și mașini ale poliției moldovenești, a fost văzută de numeroase ori pe străzile Chișinăului în ultimele luni, iar Zelenski a mulțumit public Republicii Moldova pentru aceste servicii.

Dronele rusești l-au mai urmărit pe Zelenski la Chișinău și în timpul vizitei cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, pe 27 august. Atunci cinci drone rusești au pătruns concomitent în spațiul aerian al Moldovei, iar România a ridicat două avioane F-18 pentru a monitoriza situația, președintele Nicușor Dan fiind și el la Chișinău atunci. Din cauza multiplelor alerte aeriene din acea zi, Zelenski a ratat parada militară de la Chișinău, iar conferința de presă a celor trei președinți a întârziat cu mai bine de o oră.

Președinta Maia Sandu a cerut ajutor internațional din primele zile ale războiului din Ucraina pentru protecția spațiului aerian. Deocamdată, Chișinăul a reușit să procure, din surse proprii și cu sprijin european, doar radare moderne de detectare și monitorizare a spațiului aerian – nu și sisteme de interceptare și doborâre a țintelor aeriene. Un astfel de sistem, foarte scump, ar urma să ajungă în Republica Moldova în 2-3 ani, cererea pentru ele fiind foarte mare.

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