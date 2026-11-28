Premierul italian Giorgia Meloni a avut vineri o conversație telefonică tensionată cu Volodimir Zelenski, reproșându-i că Ucraina a atacat două nave rusești în apropierea coastelor Libiei fără să-și informeze în prealabil aliații europeni, potrivit Bloomberg.

Conform agenției internaționale de presă, guvernul italian a acuzat Ucraina de încălcarea suveranității Libiei și a avertizat asupra riscului extinderii războiului în Marea Mediterană.

Amintim că Ucraina a realizat weekendul trecut operațiuni cu drone maritime în Marea Baltică și Marea Mediterană – forțele ucrainene au scufundat corveta rusească Merkury în portul Benghazi din Libia și au lovit în Mediterană o altă navă de transport utilizată pentru logistica militară rusă. Cu o zi înainte, nava rusească Sparta II fusese avariată de drone în Golful Finlandei, unde atacul a determinat intervenția autorităților finlandeze.

Zelenski a recunoscut lipsa coordonării prealabile cu partenerii europeni și a promis îmbunătățirea schimbului de informații, contrazicând astfel propriile declarații anterioare acordate BBC, unde președintele Ucrainei a spus că forțele ucrainene își coordonează acțiunile cu partenerii atunci când desfășoară operațiuni în ape străine sau internaționale ori în apropierea infrastructurii altor state.

Analiștii notează că e posibil ca operațiunea ucraineană din Libia să fi fost desfășurată fără o coordonare cu statele europene, însă ideea că niciun stat european nu a avut cunoștință în prealabil despre aceasta pare considerabil mai puțin plauzibilă. Asta în contextul în care zona este monitorizată în mod regulat de mijloace navale și aeriene ale NATO, în cadrul operațiunii Sea Guardian, de mijloace europene implicate în operațiunea IRINI și în activitățile Frontex, precum și în cadrul unor operațiuni naționale, cum este operațiunea italiană Mediterraneo Sicuro.

Nedetectarea riscurilor de către toate aceste mijloace de supraveghere ar putea să constituie un motiv de îngrijorare pentru NATO, potrivit analiștilor.

De notat că forțele ucrainene au mai atacat trei petroliere rusești în Marea Mediterană, în decembrie 2025, martie 2026 și septembrie 2026. O dronă maritimă a fost descoperită chiar și în Grecia, incident care a determinat Ucraina să prezinte scuze autorităților de la Atena.

Zelenski, discuție tensionată cu Meloni, care are alegeri la anul și nu-și permite riscul politic al extinderii riscurilor de securitate în Mediterană

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a confirmat vineri premierului italian Giorgia Meloni că Ucraina a desfășurat recenta operațiune militară împotriva navelor rusești din Libia fără o coordonare prealabilă cu partenerii europeni, au relatat agențiile internaționale de presă.

„Am confirmat că recenta operațiune din Libia a fost desfășurată fără o coordonare prealabilă cu partenerii noștri europeni”, a declarat Zelenski după convorbirea telefonică dintre cei doi lideri.

Potrivit Bloomberg, incidentul a răcit semnificativ relațiile dintre Roma și Kiev, iar președintele ucrainean s-a angajat să se asigure că autoritățile competente fac schimb de informații necesare și mențin o comunicare regulată, directă și eficientă.

I spoke today with @GiorgiaMeloni. We discussed the issues we are dealing with right now, and it’s important that we understand each other. I confirmed that the recent operation in Libya was conducted without prior coordination with our European partners.



I also stressed our… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 27, 2026

Italia avertizează asupra riscului extinderii războiului în Marea Mediterană

Într-un comunicat separat, biroul Giorgiei Meloni a precizat că premierul italian și-a exprimat îngrijorarea cu privire la operațiunea Ucrainei de la Benghazi, susținând că aceasta a încălcat suveranitatea Libiei și riscă să ducă la extinderea conflictului în Marea Mediterană.

Vorbind vineri la o reuniune politică, Meloni a declarat că precizările lui Zelenski au fost necesare, subliniind că sprijinul pe care Italia continuă să îl acorde Ucrainei nu va prevala asupra propriilor interese naționale.

Anterior, tot vineri, ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, și ministrul Apărării, Guido Crosetto, au respins public afirmațiile potrivit cărora aliații europeni ar fi fost consultați înaintea operațiunii.

Roma îl convocase deja joi pe atașatul militar al Ucrainei în legătură cu aceste atacuri. Tajani avertizase joi că extinderea conflictului în Marea Mediterană ar putea avea consecințe directe asupra securității naționale a Italiei. El a mai spus că Italia are interese economice și strategice importante în Libia și a solicitat tuturor părților să se abțină de la noi acțiuni militare pe teritoriul sau în apele acestui stat.

Totodată, Italia a solicitat NATO să acorde o atenție mai mare flancului sudic al Alianței, Tajani anunțând că intenționează să abordeze din nou această problemă la reuniunea miniștrilor de Externe ai NATO, programată pentru 2 decembrie, la Bruxelles.

Franța apără atacurile Ucrainei

Franța a apărat, în schimb, operațiunea Ucrainei, considerând că navele militare rusești și cele care transportă armament utilizat în războiul Moscovei împotriva Ucrainei reprezintă ținte militare legitime.

„Ucrainenii se apără”, a declarat miercuri ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, reafirmând „dreptul absolut al Ucrainei la autoapărare” și amintind de atacurile zilnice ale Rusiei cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene.

Luni, 23 noiembrie, Zelenski a confirmat că forțele ucrainene au scufundat o navă militară rusă în Libia și au lovit o navă cargo care transporta armament rusesc.

Ulterior, Kievul a justificat operațiunea subliniind că dreptul Ucrainei la autoapărare nu este limitat din punct de vedere geografic și că Moscova își utilizează infrastructura militară din străinătate pentru a susține războiul împotriva Ucrainei.

Donald Trump a modificat textul unei declarații comune cu șeful NATO Mark Rutte pentru a cere Ucrainei să se abțină de la ”acțiuni care, intenționat sau neintenționat, ar extinde războiul”

De notat și faptul că, în urma întâlnirii de miercuri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele american Donald Trump a avertizat nu doar Rusia, ci și Ucraina să evite acțiuni care ar putea conduce la extinderea războiului.

În timp ce declarația comună publicată de NATO după întâlnire și după incidentele cu rachete rusești căzute pe teritoriul Poloniei face referire exclusiv la necesitatea ca Rusia să evite escaladarea conflictului, Trump a modificat formularea în versiunea publicată pe platforma Truth Social, incluzând explicit și Ucraina, după atacurile din Marea Mediterană.

„Am discutat, de asemenea, pe larg despre importanța ca Rusia și Ucraina să evite orice acțiuni care, intenționat sau neintenționat, ar extinde războiul”, a transmis președintele american.

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